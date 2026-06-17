センターフォワードで起用されたロナウドは、試合の大半をコンゴのディフェンダーの間をうろつき、時折オフサイドの位置に残って相手が下がってくるのを待った。 その姿は、試合中ずっと台座に立ち右腕を上げたまま動かない、コンゴの熱狂的ファン・ルムンバ・ヴェアを思わせた。ヴェアは、コンゴの国民的英雄パトリス・ルムンバの像を模倣することで知られる。 エボラ出血熱による入国制限で初戦を欠場したルムンバ・ヴェアは、残る2試合に合流する予定だ。

ペナルティエリア左でステップオーバーを披露も実らず、オーバーヘッドを試みて転倒。味方のパスがないことに身振りで苛立ちを顕にした。ジョアン・ネヴェスの早期先制点には関与できなかった。

才能あるポルトガル代表は試合をコントロールするモードに切り替えたが、ロナウドの無気力がチームに伝染したかのように見えた。前半アディショナルタイム、コンゴが不運とは言えない同点弾を奪取。ロナウドはピッチでGKディオゴ・コスタを公然と批判したが、自身は守備を完全に放棄していた。

なお、アルジェリア戦のメッシも走って働いたわけではないが、少なくともボールを追っており、ただ待つだけではなかった。前半のロナウドの記録はシュート0、ドリブル0、パス16本（うち15本がバックパス）だった。