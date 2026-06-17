キックオフ約2時間前、ヒューストンのアリーナが歓声に包まれた。巨大スクリーンにクリスティアーノ・ロナウドがチームバスから降りる様子が映し出されたからだ。直後、CR7のユニフォームを着たファンの一人がインタビューに答えた。「俺たちはクリスティアーノ・ロナウドを応援しに来たんだ！」
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世界的なファンでさえ彼を盛り上げられない。クリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガルのワールドカップでの勝ち残りを阻んでいる。
ヒューストンでの試合の焦点は、すぐに明らかになった。ポルトガルでもコンゴ民主共和国でもなく、クリスティアーノ・ロナウドだった。アル・ナスルの41歳は、「GOAT（史上最高）」対決で実力を示さなければならなかった。 その前日には宿敵リオネル・メッシ（38）がアルゼンチン代表でハットトリックを達成し、アルジェリアに3－0で勝利。メッシは5大会連続得点を挙げてロナウドの記録に並び、さらにミロスラフ・クローゼのW杯通算16得点にも並んだ。
キックオフ43分前、ウォームアップのためピッチに現れたロナウドは、無人のゴールに何度もシュートを放った。そのたびにスタジアムが沸いた。しかしその後の90分間、相手DFやGKを前に、ファンに喜びをもたらすことはほとんどなかった。
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クリスティアーノ・ロナウドの無気力がチームメイトにも伝染しているようだった
センターフォワードで起用されたロナウドは、試合の大半をコンゴのディフェンダーの間をうろつき、時折オフサイドの位置に残って相手が下がってくるのを待った。 その姿は、試合中ずっと台座に立ち右腕を上げたまま動かない、コンゴの熱狂的ファン・ルムンバ・ヴェアを思わせた。ヴェアは、コンゴの国民的英雄パトリス・ルムンバの像を模倣することで知られる。 エボラ出血熱による入国制限で初戦を欠場したルムンバ・ヴェアは、残る2試合に合流する予定だ。
ペナルティエリア左でステップオーバーを披露も実らず、オーバーヘッドを試みて転倒。味方のパスがないことに身振りで苛立ちを顕にした。ジョアン・ネヴェスの早期先制点には関与できなかった。
才能あるポルトガル代表は試合をコントロールするモードに切り替えたが、ロナウドの無気力がチームに伝染したかのように見えた。前半アディショナルタイム、コンゴが不運とは言えない同点弾を奪取。ロナウドはピッチでGKディオゴ・コスタを公然と批判したが、自身は守備を完全に放棄していた。
なお、アルジェリア戦のメッシも走って働いたわけではないが、少なくともボールを追っており、ただ待つだけではなかった。前半のロナウドの記録はシュート0、ドリブル0、パス16本（うち15本がバックパス）だった。
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ハーフタイム後、クリスティアーノ・ロナウドは同じチャンスを2度逃した。
スタンドのロナウドファンたちには、すぐに落胆が広がった。 散発的に「メッシ！」と野次が飛んだ。前半で本物の騒ぎになったのは一度だけ。スクリーンに世界的に有名なYouTuberのIShowSpeedが映し出された時だ。彼はCR7の熱狂的ファンとして知られ、ロナウドのユニフォームで騒ぎ立てた。それでもロナウドは奮わなかった。
後半も状況は変わらず。68分、フリーのロナウドが20回目のタッチで右に外す。背後にいたブルーノ・フェルナンデスは怒りを露わに倒れ込んだ。2対1ならほぼ決まりだった。 74分（ボールタッチ21回目）にはほぼ同じ場面が再現されたが、チームメイトを怒らせることはなかった。それでもまた枠外。その後、彼は身振りでファンを鼓舞し、ファンもチャントで応えた。しかし試合は再び失望をもたらした。
ロナウドは自身初の優勝を目指し、4年前にカタールでメッシが成し遂げたタイトル獲得を狙っている。しかし初戦の引き分けとチーム全体の低調な内容から、今の彼は夢への助けより重荷になっていると言わざるを得ない。