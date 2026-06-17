キックオフ約2時間前、ヒューストンのアリーナで大きな歓声が上がった。巨大スクリーンにクリスティアーノ・ロナウドがチームバスから降りる様子が映し出されたからだ。直後、CR7のユニフォームを着たファンの一人がインタビューに答えた。「我々はロナウドを応援するためにここにいる！」
翻訳者：
世界的なファンでさえ彼を奮い立たせられない。クリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガルのワールドカップでの勝ち残りを阻んでいる。
ヒューストンでの試合の焦点は、すぐに明らかになった。ポルトガルでもコンゴ民主共和国でもなく、クリスティアーノ・ロナウドだった。アル・ナスルの41歳は、「GOAT（史上最高）」対決で実力を示さなければならなかった。 その前日には宿敵リオネル・メッシ（38）がアルジェリア戦でハットトリックを達成し、アルゼンチンを3-0で導いた。メッシは5大会連続得点を記録し、ロナウドと並んだ。さらにミロスラフ・クローゼのW杯通算16得点にも並んだ。
キックオフ43分前、ウォームアップのためピッチに現れたロナウドは、無人のゴールに何度もシュートを放ってファンを熱狂させた。しかしその先見性は裏目に出る。試合ではディフェンダーとGKを前に、ファンに喜びをもたらす機会はほとんどなかった。
- Getty Images Sport
クリスティアーノ・ロナウドの無気力がチームメイトにも伝染しているようだった
センターフォワードで起用されたロナウドは、試合の大半をコンゴのディフェンダーの間をうろついていた。時にはオフサイドの位置に残り、ディフェンダーがゆっくり下がってくるのを待っていた。 その姿は、試合中ずっと台座に立ち右腕を上げたまま動かない、コンゴの熱狂的ファン・ルムンバ・ヴェアを思わせた。ルムンバ・ヴェアは、コンゴの国民的英雄パトリス・ルムンバの像を模倣することで知られる。 エボラ出血熱による入国制限で初戦を欠場したルムンバ・ヴェアは、残る2試合に合流する予定だ。
ペナルティエリア左でクロスオーバーを試みたが実らず、オーバーヘッドキックで転倒。味方のパスがないことに身振りで苛立ちを露わにした。ジョアン・ネヴェスの早期先制点には関与できなかった。
才能あるポルトガル代表は試合をコントロールするモードに切り替えたが、ロナウドの無気力がチームに伝染したかのように見えた。前半アディショナルタイム、コンゴが不運とは言えない同点弾を奪取。ロナウドはピッチでGKディオゴ・コスタを公然と批判したが、自身は守備を完全に放棄していた。
なお、アルジェリア戦のメッシも特別に動き回ったわけではないが、少なくともボールを追っており、ロナウドのようにただ待つだけではなかった。前半のロナウドの記録はシュート0、ドリブル0、パス16本（うち15本がバックパス）だった。
- Getty Images
ハーフタイム後、クリスティアーノ・ロナウドは同じチャンスを2度逃した。
スタンドのロナウドファンたちには、すぐに落胆が広がった。 散発的に「メッシ！」と野次が飛んだ。前半で本物の騒ぎになったのは一度だけ。スクリーンに世界的に有名なYouTuber IShowSpeedが映し出された時だ。彼はCR7の熱狂的ファンとして知られ、ロナウドのユニフォームを着て大興奮した。それでもロナウドは奮わなかった。
後半も状況は変わらず。68分、フリーのロナウドが20回目のボールタッチで右に外す。背後にいたブルーノ・フェルナンデスは怒りを露わに倒れ込んだ。2対1ならほぼ決まりだった。 74分（ボールタッチ21回目）にはほぼ同じ場面が再現されたが、今度は味方を怒らせることはなかった。それでもまた枠を外した。その後、彼は身振りでファンを鼓舞し、ファンもチャントで応えた。しかし試合は再び失望へと終わった。
ロナウドは自身初の優勝を目指し、4年前にカタールでメッシが成し遂げたタイトル獲得を狙っている。しかし初戦の引き分けとチーム全体の低調な内容から、今の彼は夢への助けよりむしろ足かせになっていると言わざるを得ない。