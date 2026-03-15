「世界的なクラブとしてふさわしくない」：ディートマー・ハマンがFCバイエルンを痛烈に批判

日曜日にFCBはSkyに対し、DFBスポーツ裁判所においてディアスの出場停止処分に対して異議申し立てを行う意向であることを確認した。現時点では、この29歳の選手は土曜日に控えるブンデスリーガのユニオン・ベルリン戦を欠場することになる。「我々はここ数週間の展開を懸念している。レバークーゼンでの試合は、疑わしい判定に繰り返し直面してきた一連の出来事の頂点だった。 HSV戦、ドルトムント戦、あるいはレバークーゼン戦において、常に我々に不利な判定となるような物議を醸す場面が繰り返されてきた」と、バイエルンの会長ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは異議申し立てについて述べた。彼はさらに次のように続けた。「DFBには、審判員のパフォーマンス水準を向上させる責任がある。クリスティアン・ディンガートが自身の過ちを認めたことは称賛に値するが、それだけでは我々の助けにはならない。」

一方、元ブンデスリーガ監督のフリーデルム・フンケル（アイントラハト・フランクフルトや1.FCケルンなどで指揮を執った）も、バイエルンの措置に対して理解を示さなかった。「事実として、この異議申し立てでバイエルンが成功することは絶対にない。 なぜ彼らがそうするのかは分からない」とフンケル氏はSky90で語り、ハマン氏と同様の見解を示した。「彼らは自分たちが不利益を被ったという視点からしか語っておらず、他のクラブも同様に不利益を被っていることについては触れていない。付け加えるべきは、FCバイエルンもここ数週間、彼らに有利な審判の判定を受けてきたということだ――例えばホッフェンハイム戦などだ。 試合開始早々にレッドカードが出たことで、実質的に人数で優位に立ち、ほぼ全試合を1人多い状態で戦えた。それによって彼らはこの試合を圧倒的に制した。同様の状況があっても、彼らは自分たちが有利に扱われているとは決して言わない。それは単に正しくないと思う」