元FCBのプロ選手ディートマー・ハマンは、レバークーゼン戦で1-1の引き分けとなった試合において、攻撃的MFルイス・ディアスが物議を醸したイエローカード2枚による退場処分を受けたことを受け、バイエルン・ミュンヘンがこれに伴う出場停止処分に対して異議申し立てを行うという決定に対し、厳しい批判を浴びせた。
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「世界的なクラブとしてふさわしくない」：ディートマー・ハマンがFCバイエルンを痛烈に批判
「これは世界的なクラブにふさわしい態度ではない。審判が公正な判定を下した試合の後に、あのような反応を見せるなんて」と、テレビ解説者のハマン氏は日曜日の夜、番組『Sky90』で激しく非難した。52歳のハマン氏が特に不快に感じているのは、バイエルンが、自らがごく最近まで物議を醸す審判の判定の恩恵を受けていたという事実を無視している点だ。 例えば、2月初旬のTSGホッフェンハイム戦での5-1の勝利の際、トビアス・シュティーラー主審は、ペナルティエリア内でTSGのディフェンダー、ケビン・アクポグマがディアスにタックルしたプレーに対し、FCBへのPKに加えレッドカードも提示し、繊細な判断を働かせることなく、この大一番を早い段階で決着させてしまった。
「ホッフェンハイム戦では、これが試合の勝敗を決定づけた。というのも、それが試合開始10分後に起きたからだ。彼らは声明の中でそのことには何も触れていない。しかも、世界的なクラブが、選手がPKを騙し取ろうとした場面でのイエローカードとレッドカードの判定に対して抗議を申し立てるなんてことだ」と、ハマンはさらに批判した。 彼は、バイエルンが優遇されたもう一つの例として、3月初旬のFCBの4-1勝利におけるボルシア・メンヒェングラートバッハのロッコ・ライツに対する物議を醸したレッドカードを挙げた。この場面では、ホッフェンハイムのアクポグマの場合と同様、FCBのFWニコラス・ジャクソンに対するライツの引き止めが、緊急ブレーキとして判定されたのである。
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ルイス・ディアスのイエローカードとレッドカードが、FCバイエルンに大きな怒りを招いた
ディアスは土曜日の試合、84分にレバークーゼンのGKヤニス・ブラスヴィッチをかわしてPKを獲得した。 主審のクリスチャン・ディンガートがPKを宣告しなかったことについては、バイエルン側も納得していた。しかし、ディンガートがディアスにシミュレーションの疑いがあるとして2枚目の警告を出し、イエローカード2枚による退場処分としたことには、大きな怒りを招いた。
一方、ハマンはすでに土曜日の時点で審判の立場を支持し、PKを認めずイエローカード2枚による退場処分を下した判断は完全に理解できると強調していた。ディンガート自身もミスを認めたが、これに対しバイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルルは「非常に誠実な対応だ」と称賛した。
元ブンデスリーガ監督も、FCバイエルンの異議申し立てに憤りを露わにしている
日曜日にFCBはSkyに対し、DFBスポーツ裁判所においてディアスの出場停止処分に対して異議申し立てを行う意向であることを確認した。現時点では、この29歳の選手は土曜日に控えるブンデスリーガのユニオン・ベルリン戦を欠場することになる。「我々はここ数週間の展開を懸念している。レバークーゼンでの試合は、疑わしい判定に繰り返し直面してきた一連の出来事の頂点だった。 HSV戦、ドルトムント戦、あるいはレバークーゼン戦において、常に我々に不利な判定となるような物議を醸す場面が繰り返されてきた」と、バイエルンの会長ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは異議申し立てについて述べた。彼はさらに次のように続けた。「DFBには、審判員のパフォーマンス水準を向上させる責任がある。クリスティアン・ディンガートが自身の過ちを認めたことは称賛に値するが、それだけでは我々の助けにはならない。」
一方、元ブンデスリーガ監督のフリーデルム・フンケル（アイントラハト・フランクフルトや1.FCケルンなどで指揮を執った）も、バイエルンの措置に対して理解を示さなかった。「事実として、この異議申し立てでバイエルンが成功することは絶対にない。 なぜ彼らがそうするのかは分からない」とフンケル氏はSky90で語り、ハマン氏と同様の見解を示した。「彼らは自分たちが不利益を被ったという視点からしか語っておらず、他のクラブも同様に不利益を被っていることについては触れていない。付け加えるべきは、FCバイエルンもここ数週間、彼らに有利な審判の判定を受けてきたということだ――例えばホッフェンハイム戦などだ。 試合開始早々にレッドカードが出たことで、実質的に人数で優位に立ち、ほぼ全試合を1人多い状態で戦えた。それによって彼らはこの試合を圧倒的に制した。同様の状況があっても、彼らは自分たちが有利に扱われているとは決して言わない。それは単に正しくないと思う」
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FCバイエルン・ミュンヘン：FCBの今後の試合
日付 時間 試合 3月18日（水） 21時 FCバイエルン 対 アタランタ（チャンピオンズリーグ） 3月21日（土） 15時30分 FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）