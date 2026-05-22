世界王者、人気者、レジェンド：ルーカス・ポドルスキが現役を引退した。

「一つの章が終わり、新たな時代が始まる」と2021年からゴルニク・ザブジェに所属するポドルスキは記した。彼は木曜に同クラブのオーナーに就任し、土曜のホーム最終戦ラドミアク・ラドム戦で現役を引退する。

ファンに愛された彼はキャリアを振り返る動画を公開。所属した全クラブのユニフォームを並べ、お茶を飲みながら「今日はここまで」と別れを告げた。クラブは「ポルディ、すべてに感謝する。新天地での成功を祈っている」とメッセージを送った。

左足の正確なシュートと軽快なトークでドイツで国民的スターとなった攻撃的選手は、輝かしいキャリアを振り返っている。 2014年ブラジルW杯でドイツ代表として優勝し、130試合49得点をマークして2017年に代表を引退。ミロスラフ・クローゼ（71ゴール）、ゲルト・ミュラー（68ゴール）に次ぐドイツ代表3位の得点王である。