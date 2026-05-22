1. FCケルンのレジェンドは金曜日、インスタグラムで引退を発表した。彼はユース時代を過ごしたゴルニク・ザブジェで先日、待望のポーランドカップを獲得し、現在そのクラブのオーナーでもある。現役引退は予想されていた。
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世界王者、人気者、レジェンド：ルーカス・ポドルスキが現役を引退した。
「一つの章が終わり、新たな時代が始まる」と2021年からゴルニク・ザブジェに所属するポドルスキは記した。彼は木曜に同クラブのオーナーに就任し、土曜のホーム最終戦ラドミアク・ラドム戦で現役を引退する。
ファンに愛された彼はキャリアを振り返る動画を公開。所属した全クラブのユニフォームを並べ、お茶を飲みながら「今日はここまで」と別れを告げた。クラブは「ポルディ、すべてに感謝する。新天地での成功を祈っている」とメッセージを送った。
左足の正確なシュートと軽快なトークでドイツで国民的スターとなった攻撃的選手は、輝かしいキャリアを振り返っている。 2014年ブラジルW杯でドイツ代表として優勝し、130試合49得点をマークして2017年に代表を引退。ミロスラフ・クローゼ（71ゴール）、ゲルト・ミュラー（68ゴール）に次ぐドイツ代表3位の得点王である。
ポドルスキは現役引退を目前に、最後の大きな夢を叶えた
ポドルスキは1.FCケルンのユースで育ち、2003年にプロデビュー。 ブンデスリーガではバイエルンでもプレーし、2008年に国内2冠を達成。海外ではアーセナル、インテル、ガラタサライ、ヴィッセル神戸、アントリアスポルでプレーし、ポーランドで現役を終えた。
現役終盤には、母国ポーランドで新たな使命を果たした。 母国ポーランドのゴルニク・ザブジェで5年間過ごし、カップ決勝で待望のタイトルを獲得。ザブジェ近郊グリヴィツェ出身のポドルスキは、バイエルン、アーセナル、ガラタサライ、ヴィッセル神戸に続き、5カ国目で国内カップを制した。
「今シーズンで現役を終えるつもりだった。家族に負担をかけていると分かっていたから」と5月初めの優勝後に語った。引退後はケバブチェーンやアイスクリーム店を経営する実業家としても活躍している。