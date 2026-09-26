スペインはこの大会で見事な実績を誇っており、直近4大会のうち3度決勝に進出。ネーションズリーグでは直近18試合で、90分以内の敗戦はわずか1度しかない。

チームが再び主要タイトル獲得に強い意欲を燃やしていることを強調するように、元ナポリMFは次のように付け加えた。「今の僕たちの挑戦は、再び勝ちたいと思うこと、勝ち続けることだ。それはとても難しいが、このチームにはそれを成し遂げる力があるし、僕たちは大きな熱意を持ってこのタイトルを狙っている。僕たちはこの大会を非常に重要なものだとも考えている。ネーションズリーグのファイナル4に進みたい」