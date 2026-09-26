AFP
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世界王者スペインのファビアン・ルイス、イングランド戦を前にネーションズリーグ制覇を見据える
欧州の強豪クラブが公式戦を再開する
ウェンブリーで行われるこの大一番は、ラ・ロハにとって、7月のワールドカップ決勝でアルゼンチンを下して以来初の公式戦となる。この歴史的な勝利により、スペインはワールドカップと欧州選手権の両タイトルを同時に保持することとなり、2008年から2012年にかけての黄金時代を想起させた。アウェーのスペインは、全公式戦38試合無敗という驚異的な記録を携えてロンドンに乗り込む。
- Getty Images Sport
ルイス、再び巡ってきたタイトル争いを歓迎
スペイン紙『AS』の取材に応じたパリ・サンジェルマンMFルイスは、チームがこの夏の成功に満足して立ち止まることはないと強調した。ルイス・デ・ラ・フエンテのメッセージと、最高水準を維持し続ける難しさについて伝えた30歳は、次のように語っている。「監督はすでに、過去のことは忘れるようにと言っている。それは歴史であり、素晴らしいことではあるが、今は現在に集中する時だ。サッカーで最も難しいのは、再び勝つことだ。一度勝つのは素晴らしいが、もう一度それを成し遂げることこそが難しい」
無敗街道が欧州での野望を後押しする
スペインはこの大会で見事な実績を誇っており、直近4大会のうち3度決勝に進出。ネーションズリーグでは直近18試合で、90分以内の敗戦はわずか1度しかない。
チームが再び主要タイトル獲得に強い意欲を燃やしていることを強調するように、元ナポリMFは次のように付け加えた。「今の僕たちの挑戦は、再び勝ちたいと思うこと、勝ち続けることだ。それはとても難しいが、このチームにはそれを成し遂げる力があるし、僕たちは大きな熱意を持ってこのタイトルを狙っている。僕たちはこの大会を非常に重要なものだとも考えている。ネーションズリーグのファイナル4に進みたい」
- ZUMA Press Wire
世界王者を待ち受ける過密日程
過去の対戦成績ではスペインに分があり、直近9試合でイングランド相手に6勝を挙げている。その中には、EURO2024決勝での2-1の勝利も含まれる。デ・ラ・フエンテ監督のチームは、クロアチア、チェコとの難しいグループ3の戦いに臨む前に、この無敗記録を守りたい考えだ。ウェンブリーのアーチの下での結果は、ネーションズリーグ決勝ラウンド進出を目指す世界王者にとって、重要な試金石となる。
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