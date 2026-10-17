ネイマールは、Score90とSofascoreが制作した統計比較画像を共有した後、大胆な結論を示した。画像では、両アタッカーの際立ったシーズンの成績が並べて比較されていた。

画像に示されていたのは、ネイマールがパリ・サンジェルマンで27試合に出場し、25ゴール16アシストを記録した2017-18シーズンの成績だ。その隣には、ヤマルがバルセロナで迎えた今季序盤の成績が並んでいた。

ヤマルは今季、バルセロナでの最初の10試合で8ゴール9アシストを記録する鮮烈なスタートを切った。この数字を見て、ネイマールは10代のヤマルがサッカー界の誰よりも優れていると確信した。







