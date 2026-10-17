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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
翻訳者：

「世界最高！」ネイマール、バロンドールを狙うバルセロナの神童ラミン・ヤマルに最大級の賛辞

ラミン・ヤマル
バルセロナ
ネイマール
ラ・リーガ

サントスのFWネイマールが、バルセロナの若手ラミン・ヤマルによる次回バロンドール受賞を公に支持した。ブラジルのスーパースターはSNSで、この10代の選手が現在、世界最高のサッカー選手だと断言した。

  • バルセロナの逸材に大きな後押し

    ネイマールは、次回のバロンドール受賞争いでヤマルを全面的に支持した。ブラジル人選手はソーシャルメディアで、この若きウインガーを高く評価。自身のソーシャルメディアに画像を投稿し、バルセロナの若き逸材に対する見解を明確に示した。「ラミン・ヤマルは世界最高だ」と断言した。

  • Lamine Yamal getty

    2つの輝かしいシーズンを比較

    ネイマールは、Score90とSofascoreが制作した統計比較画像を共有した後、大胆な結論を示した。画像では、両アタッカーの際立ったシーズンの成績が並べて比較されていた。

    画像に示されていたのは、ネイマールがパリ・サンジェルマンで27試合に出場し、25ゴール16アシストを記録した2017-18シーズンの成績だ。その隣には、ヤマルがバルセロナで迎えた今季序盤の成績が並んでいた。

    ヤマルは今季、バルセロナでの最初の10試合で8ゴール9アシストを記録する鮮烈なスタートを切った。この数字を見て、ネイマールは10代のヤマルがサッカー界の誰よりも優れていると確信した。



  • ピッチ外での強い絆

    サントスのスター選手による公の支持表明は、ピッチ外でも2人の関係が親密であることを示している。2人は2025年にブラジルで休暇を共にして以来、親しい友人関係を保ってきた。

    個人的な親交があるだけに、サッカー界最高の個人賞を争うヤマルに対するネイマールの支持表明は、いっそう重みを持つ。急成長に陰りが見えないこのウイングは、サッカー界の偉大な選手たちと比較され続けている。バルセロナでの目覚ましい活躍により、世界的にも有力候補へと急浮上した。

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  • yamalGetty Images

    注目はロンドンでの各賞へ

    ヤマルは、10月26日にサッカー界がロンドンに集う盛大な授賞式で、正式な結果を待つことになる。このウインガーは、シーズン最初の目覚ましい1カ月を最高の賞で締めくくることを目指している。

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