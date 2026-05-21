ナゲルスマン監督は、当初5月12日に米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップに向けた26人の代表メンバーを発表する予定だった。しかし発表を9日延期し、木曜日にメンバーを発表した後、その理由を説明した。
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「世界最高のMFになる資質を全て備えている」。ユリアン・ナーゲルスマンが、代表入りが危ぶまれる選手を絶賛。
ナゲルスマン監督は、5月12日に米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップに向けた26人の代表メンバーを当初予定していたが、発表を9日延期し、木曜日にメンバーを発表した。
理由は、負傷や体調不良の選手に回復の時間を与えるため。例として、メンヒェングラートバッハのFWティム・クラインディエンストとドルトムントのフェリックス・ネメチャを挙げた。クラインディエンストは代表入りならず、一方、外側靭帯断裂から回復したネメチャはメンバーに入った。 約2週間前、彼はボルシア・ドルトムントの一員としてアイントラハト・フランクフルト戦で途中出場し、復帰を遂げると、すぐにナゲルスマン監督に好印象を与えた。
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ナゲルスマン監督はンメチャについて「過去に世界クラスの選手を獲得したことがある」と語った。
監督は「フェリックスはリハビリ中も真剣にトレーニングし、筋肉を再構築して膝の安定性は以前より大きく改善した。 私がスタジアムで観た20分の出場では、9週間の怪我から復帰した彼の最初のプレーがターンから40メートルのスピードドリブルだった。その瞬間、『よし、戻ってきた』と確信した」
その印象は最終節ブレーメン戦（2-0勝利）でも変わらなかった。「彼は90分間走り続け、よくこなした」 25歳の彼は「世界最高のMFになる資質をすべて備えた選手だ。才能、スピード、ダイナミズムに富み、健康で状態も良い。大会でも大きな戦力になる」
ナゲルスマン監督は「我々はすでに世界クラスの選手を得た。代表招集の延期は彼にとって正しい判断だった」と総括した。
ンメチャは2023年秋の代表デビュー後、6試合1得点を記録。W杯ではパブロヴィッチ、ゴレツカ、グロース、スティラーと中盤2枠を争う。
ドイツ代表のW杯メンバー一覧
ポジション 選手 所属 ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム ゴール マヌエル・ノイアー FCバイエルン・ミュンヘン ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト ディフェンダー ヴァルデマー・アントン ボルシア・ドルトムント ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンシブ フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント ディフェンシブ フェリックス・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ ディフェンダー アントニオ・リュディガー レアル・マドリード ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント ディフェンシブ アンジェロ・スティラー VfBシュトゥットガルト ディフェンシブ ジョナタン・ター FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド 攻撃的 ナディエム・アミリ マインツ05 攻撃 マクシミリアン・ベイヤー ボルシア・ドルトムント 攻撃 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 攻撃 カイ・ハヴェルツ アーセナルFC 攻撃 レナート・カール FCバイエルン・ミュンヘン 攻撃 ジェイミー・ルウェリング VfBシュトゥットガルト 攻撃 ジャマル・ムシアラ FCバイエルン・ミュンヘン 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 攻撃 デニズ・ウンダフ VfBシュトゥットガルト 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 攻撃 ニック・ウォルテマデ ニューカッスル・ユナイテッド