監督は「フェリックスはリハビリ中も真剣にトレーニングし、筋肉を再構築して膝の安定性は以前より大きく改善した。 私がスタジアムで観た20分の出場では、9週間の怪我から復帰した彼の最初のプレーがターンから40メートルのスピードドリブルだった。その瞬間、『よし、戻ってきた』と確信した」

その印象は最終節ブレーメン戦（2-0勝利）でも変わらなかった。「彼は90分間走り続け、よくこなした」 25歳の彼は「世界最高のMFになる資質をすべて備えた選手だ。才能、スピード、ダイナミズムに富み、健康で状態も良い。大会でも大きな戦力になる」

ナゲルスマン監督は「我々はすでに世界クラスの選手を得た。代表招集の延期は彼にとって正しい判断だった」と総括した。

ンメチャは2023年秋の代表デビュー後、6試合1得点を記録。W杯ではパブロヴィッチ、ゴレツカ、グロース、スティラーと中盤2枠を争う。