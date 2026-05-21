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Germany Announces FIFA World Cup 2026 SquadGetty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

「世界最高のMFになる資質を全て備えている」。ユリアン・ナーゲルスマンが、代表入りが危ぶまれる選手を絶賛。

ワールドカップ
ドイツ 対 キュラソー島
ドイツ
キュラソー島
フェリックス・ヌメチャ
ユリアン・ナーゲルスマン

ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは、フェリックス・ンメチャが好調を維持していることを喜んでいる。ボルシア・ドルトムントのMFの活躍も考慮し、彼はワールドカップ代表メンバーの発表を延期した。

ナゲルスマン監督は、当初5月12日に米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップに向けた26人の代表メンバーを発表する予定だった。しかし発表を9日延期し、木曜日にメンバーを発表した後、その理由を説明した。

  • ナゲルスマン監督は、5月12日に米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップに向けた26人の代表メンバーを当初予定していたが、発表を9日延期し、木曜日にメンバーを発表した。

    理由は、負傷や体調不良の選手に回復の時間を与えるため。例として、メンヒェングラートバッハのFWティム・クラインディエンストとドルトムントのフェリックス・ネメチャを挙げた。クラインディエンストは代表入りならず、一方、外側靭帯断裂から回復したネメチャはメンバーに入った。 約2週間前、彼はボルシア・ドルトムントの一員としてアイントラハト・フランクフルト戦で途中出場し、復帰を遂げると、すぐにナゲルスマン監督に好印象を与えた。

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  • Felix NmechaGetty Images

    ナゲルスマン監督はンメチャについて「過去に世界クラスの選手を獲得したことがある」と語った。

    監督は「フェリックスはリハビリ中も真剣にトレーニングし、筋肉を再構築して膝の安定性は以前より大きく改善した。 私がスタジアムで観た20分の出場では、9週間の怪我から復帰した彼の最初のプレーがターンから40メートルのスピードドリブルだった。その瞬間、『よし、戻ってきた』と確信した」

    その印象は最終節ブレーメン戦（2-0勝利）でも変わらなかった。「彼は90分間走り続け、よくこなした」 25歳の彼は「世界最高のMFになる資質をすべて備えた選手だ。才能、スピード、ダイナミズムに富み、健康で状態も良い。大会でも大きな戦力になる」

    ナゲルスマン監督は「我々はすでに世界クラスの選手を得た。代表招集の延期は彼にとって正しい判断だった」と総括した。

    ンメチャは2023年秋の代表デビュー後、6試合1得点を記録。W杯ではパブロヴィッチ、ゴレツカ、グロース、スティラーと中盤2枠を争う。

  • ドイツ代表のW杯メンバー一覧

    ポジション選手所属
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム
    ゴールマヌエル・ノイアーFCバイエルン・ミュンヘン
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト
    ディフェンダーヴァルデマー・アントンボルシア・ドルトムント
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンシブフェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント
    ディフェンシブフェリックス・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ
    ディフェンダーアントニオ・リュディガーレアル・マドリード
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント
    ディフェンシブアンジェロ・スティラーVfBシュトゥットガルト
    ディフェンシブジョナタン・ターFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド
    攻撃的ナディエム・アミリマインツ05
    攻撃マクシミリアン・ベイヤーボルシア・ドルトムント
    攻撃レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン
    攻撃カイ・ハヴェルツアーセナルFC
    攻撃レナート・カールFCバイエルン・ミュンヘン
    攻撃ジェイミー・ルウェリングVfBシュトゥットガルト
    攻撃ジャマル・ムシアラFCバイエルン・ミュンヘン
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール
    攻撃デニズ・ウンダフVfBシュトゥットガルト
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール
    攻撃ニック・ウォルテマデニューカッスル・ユナイテッド
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