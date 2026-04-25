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1. FSV Mainz 05 v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport
Andreas Koenigl

翻訳者：

「世界最高の選手」。マインツでの大逆転後、ナディエム・アミリがバイエルンのスターを絶賛。

ブンデスリーガ
1. FSV マインツ 05 対 バイエルン
1. FSV マインツ 05
バイエルン
マイケル・オリーセ
ナディーム・アミリ

バイエルンはマインツで驚異的な試合を展開。アミリは感銘を受け、FCBのスターを「世界最高の選手」と称えた。

マイケル・オリゼ、ハリー・ケイン、ジャマル・ムシアラらを軸に、バイエルンは前半0－3から逆転し、4－3でマインツに勝利。ナディーム・アミリは試合後、相手への敬意を示しつつも、自チームに不満を漏らした。

  • 「言葉が見つからない。信じられないような前半だった。バイエルンを怒らせたこと、何が待ち受けるかは分かっていた」とアミリは試合後、スカイのインタビューで語った。

    0－3で迎えたハーフタイムに、FCBのコンパニー監督はケインとオリゼを同時に投入。直後にムシアラも出場し、3人全員が得点を挙げて信じられない大逆転劇が完成した。

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    アミリ：「マイケル・オリゼは世界最高の選手だ！」

    「あのレベルの攻撃力にはどうやっても守り切れない」とアミリは状況を冷静に分析した。それでも「3-0は許されない。だが、これがバイエルンが現在世界最高のチームである理由だ」

    さらに数週間後にはチャンピオンズリーグ準決勝でディフェンディングチャンピオンのパリ・サンジェルマンと対戦するこの「世界最強」のチームには、アミリが言うように世界最高の選手もいる。「マイケル・オリゼは私にとって現在世界最高の選手だ！」とDAZNで語った。

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