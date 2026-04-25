「世界最高の選手」。マインツでの大逆転後、ナディエム・アミリがバイエルンのスターを絶賛。

「言葉が見つからない。信じられないような前半だった。バイエルンを怒らせたこと、何が待ち受けるかは分かっていた」とアミリは試合後、スカイのインタビューで語った。

0－3で迎えたハーフタイムに、FCBのコンパニー監督はケインとオリゼを同時に投入。直後にムシアラも出場し、3人全員が得点を挙げて信じられない大逆転劇が完成した。