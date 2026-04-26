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「世界最高の選手の一人になれる」――マンチェスター・シティのスター、ジェレミー・ドクが、頂点に立つために必要なことを明かす
得点王への道のりを統計学で探る
2023年にレンヌから5500万ポンド（7400万ドル）で移籍したドクは、プレミアリーグで独特の存在となっている。ドリブル試行数と成功数はリーグトップだが、123試合で19得点は控えめだ。 ペップ・グアルディオラ監督は「ドクが得点王になることは決してないだろう」と語っていたが、本人はその評価を覆したいと考えている。
「ウインガーには得点が必要だ」とドクは『テレグラフ』紙に語った。「あのゴール数さえあれば、必ず成功できると信じている。ディフェンダーに聞けばわかる。 それでも、僕がゴールを決めれば話は変わるはずだ」と語った。華麗な個人技だけでなく、適切なタイミングで適切な場所に入り、タップインのような「簡単なゴール」も狙うつもりだ。
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強豪との対戦とディフェンスのダブルチーム
ドクへの敬意は、相手チームが彼を封じるために戦術を調整することで明らかだ。チャンピオンズリーグでレアル・マドリードと対戦した際、彼は「ほぼ常に2人のディフェンダーにマークされる」と指摘した。トレント・アレクサンダー＝アーノルドのようなトップ選手でさえ、ドクの「ショルダードロップ」を真似する姿が映っており、彼がマーク役に大きな肉体的・精神的負担を強いている証拠となっている。
「その映像は見たよ。彼との良い戦いだったね」とドクは語る。「彼と対戦するのは好きだ。今の僕のプレーを見れば分かると思うが、ほとんどの場合、2人のディフェンダーが僕にマークをつけてくる。でもそれは問題じゃない。別の選手がフリーになるってことだからね。でも、1対1の局面では、明らかにそれが僕の最大の強みだ。 それを隠すつもりはない。それが僕の才能だからね。」
大舞台で実力を証明する
ベルギー代表のドクは、国内大会でシティの躍進を牽引した。FAカップ準決勝サウサンプトン戦では、ベンチスタートながら途中出場。粘り強いプレーで同点弾を奪い、さらにニコ・ゴンサレスへのアシストで逆転を導いた。
この活躍が、リヴァプールのアルネ・スロット監督らが「短距離では止められない」と評価する所以だ。それでもドクは謙虚だ。「褒め言葉には感謝していますが、原動力にはしていません」と語る。 「結局、それは自分次第。常に安定し、止められず、マークしづらく、チームに欠かせない選手であることは、私の責任だ」
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国内3冠とライバルたちを追いかけて
カラバオ・カップ制覇に続きバーンリー戦でも勝利し、シティの目標は国内3冠へ。アーセナルが3ポイント差でプレミアリーグ首位の座を取り戻したが、シティにはまだ消化試合がある。ドクは「チームが好調を維持しているのは、選手たちの強い意欲だ」と語る。 「チームは良い流れに乗っている。自信があり、貪欲だ。まだ戦うべき目標がたくさんあることを理解しており、それが我々の原動力になっていると思う」と彼は語る。
また、エティハド・スタジアム最速の座を争う話題にも言及。自身も高速だが、DFアブドゥコディル・フサノフがライバルだという。 「フサノフがすごく速いのは誰もが知っています」とドクは認める。「15メートルなら自信がありますが、40メートルなら彼が勝つでしょう」 足レースでもトロフィー争いでも、ドクは全速力で駆け続けている。