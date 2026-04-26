「世界最高の選手の一人になれる」――マンチェスター・シティのスター、ジェレミー・ドクが、頂点に立つために必要なことを明かす

ドクへの敬意は、相手チームが彼を封じるために戦術を調整することで明らかだ。チャンピオンズリーグでレアル・マドリードと対戦した際、彼は「ほぼ常に2人のディフェンダーにマークされる」と指摘した。トレント・アレクサンダー＝アーノルドのようなトップ選手でさえ、ドクの「ショルダードロップ」を真似する姿が映っており、彼がマーク役に大きな肉体的・精神的負担を強いている証拠となっている。

「その映像は見たよ。彼との良い戦いだったね」とドクは語る。「彼と対戦するのは好きだ。今の僕のプレーを見れば分かると思うが、ほとんどの場合、2人のディフェンダーが僕にマークをつけてくる。でもそれは問題じゃない。別の選手がフリーになるってことだからね。でも、1対1の局面では、明らかにそれが僕の最大の強みだ。 それを隠すつもりはない。それが僕の才能だからね。」