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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

「世界最高の選手の一人になれる」――マンチェスター・シティのスター、ジェレミー・ドクが、頂点に立つために必要なことを明かす

ジェレミー・ドク
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ 対 サウサンプトン
FAカップ

ジェレミー・ドクはすでに世界屈指のドリブラーだが、マンチェスター・シティのウイングは才能だけでは頂点に立てないことを知っている。爆発的なスピードとテクニックでプレミアリーグのディフェンダーを翻弄してきたベルギー代表は、真のエリートになるために何が足りないかを理解している。

  • 得点王への道のりを統計学で探る

    2023年にレンヌから5500万ポンド（7400万ドル）で移籍したドクは、プレミアリーグで独特の存在となっている。ドリブル試行数と成功数はリーグトップだが、123試合で19得点は控えめだ。 ペップ・グアルディオラ監督は「ドクが得点王になることは決してないだろう」と語っていたが、本人はその評価を覆したいと考えている。

    「ウインガーには得点が必要だ」とドクは『テレグラフ』紙に語った。「あのゴール数さえあれば、必ず成功できると信じている。ディフェンダーに聞けばわかる。 それでも、僕がゴールを決めれば話は変わるはずだ」と語った。華麗な個人技だけでなく、適切なタイミングで適切な場所に入り、タップインのような「簡単なゴール」も狙うつもりだ。

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    強豪との対戦とディフェンスのダブルチーム

    ドクへの敬意は、相手チームが彼を封じるために戦術を調整することで明らかだ。チャンピオンズリーグでレアル・マドリードと対戦した際、彼は「ほぼ常に2人のディフェンダーにマークされる」と指摘した。トレント・アレクサンダー＝アーノルドのようなトップ選手でさえ、ドクの「ショルダードロップ」を真似する姿が映っており、彼がマーク役に大きな肉体的・精神的負担を強いている証拠となっている。

    「その映像は見たよ。彼との良い戦いだったね」とドクは語る。「彼と対戦するのは好きだ。今の僕のプレーを見れば分かると思うが、ほとんどの場合、2人のディフェンダーが僕にマークをつけてくる。でもそれは問題じゃない。別の選手がフリーになるってことだからね。でも、1対1の局面では、明らかにそれが僕の最大の強みだ。 それを隠すつもりはない。それが僕の才能だからね。」

  • 大舞台で実力を証明する

    ベルギー代表のドクは、国内大会でシティの躍進を牽引した。FAカップ準決勝サウサンプトン戦では、ベンチスタートながら途中出場。粘り強いプレーで同点弾を奪い、さらにニコ・ゴンサレスへのアシストで逆転を導いた。

    この活躍が、リヴァプールのアルネ・スロット監督らが「短距離では止められない」と評価する所以だ。それでもドクは謙虚だ。「褒め言葉には感謝していますが、原動力にはしていません」と語る。 「結局、それは自分次第。常に安定し、止められず、マークしづらく、チームに欠かせない選手であることは、私の責任だ」

  • Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    国内3冠とライバルたちを追いかけて

    カラバオ・カップ制覇に続きバーンリー戦でも勝利し、シティの目標は国内3冠へ。アーセナルが3ポイント差でプレミアリーグ首位の座を取り戻したが、シティにはまだ消化試合がある。ドクは「チームが好調を維持しているのは、選手たちの強い意欲だ」と語る。 「チームは良い流れに乗っている。自信があり、貪欲だ。まだ戦うべき目標がたくさんあることを理解しており、それが我々の原動力になっていると思う」と彼は語る。

    また、エティハド・スタジアム最速の座を争う話題にも言及。自身も高速だが、DFアブドゥコディル・フサノフがライバルだという。 「フサノフがすごく速いのは誰もが知っています」とドクは認める。「15メートルなら自信がありますが、40メートルなら彼が勝つでしょう」 足レースでもトロフィー争いでも、ドクは全速力で駆け続けている。

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