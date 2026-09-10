Getty Images Sport
翻訳者：
「世界最高の選手になれる可能性がある」 オーウェン・ハーグリーブスがマンチェスター・ユナイテッドの若手コビー・メイヌーのスーパースター化に太鼓判
衝撃的な欧州復帰
マンチェスター・ユナイテッドは木曜日、オールド・トラッフォードで大会初出場のサバフを相手に4-0の完勝を収め、実に華々しい形でチャンピオンズリーグ復帰を果たした。指揮官マイケル・キャリックは、この欧州の一戦でもメイヌーとユリ・ティーレマンスの中盤コンビに絶対的な信頼を置き続けた。
前任のルベン・アモリム監督の下では、意外にも序列を落としていたメイヌーだったが、キャリックの指導の下で完全に開花している。若きMFはこの日も圧巻のパフォーマンスを披露し、クラブに1円の移籍金もかからなかったにもかかわらず、今や最大の舞台で計り知れない価値を示す選手として大きな称賛を集めた。
- Getty Images
かけがえのない下部組織出身選手への賛辞
試合後に『TNT Sports』の取材に応じたハーグリーブスは、メイヌーについて遠慮なく自身の評価を語った。ハーグリーブスは「コビーが悪いプレーをしたのを見たことがない。彼がプレーするたびに見ていて思うんだ。『どうしてこの若者を使わないことができるんだ？』とね。とにかく素晴らしいフットボール選手だと思う。アカデミー育ちで、クラブには1ポンドもかかっていない。それに、こういう選手たちに支払われている移籍金を考えればなおさらだ。もちろん、彼らはサントスとティーレマンスを合わせて8500万ポンドで獲得した。バレバはおそらく7000万ポンドだった。コビーにはどれだけの価値がある？ 彼は彼ら全員より価値があるよ。誰に対しても失礼を言うつもりはないが、私はただ彼のプレーが大好きなんだ」と述べた。
マンチェスター・ユナイテッドの未来のスーパースター
ハーグリーブス氏は続けて、メイヌーが持つ計り知れないポテンシャルを強調し、その技術的な才能とプレッシャーへの対応力を高く評価した。ハーグリーブス氏はこう説明している。「彼には、いつでもどこでもボールを預けられる。技術的に本当に才能に恵まれていて、ボールを持って滑るように進む。マンチェスター・ユナイテッドのMFには、常にそうしたプレーが求められる。もちろん、前方にブルーノがいる中で、アンカーでもインサイドハーフでも、彼はチームの軸として築いていくべき存在だ。彼はスターだよ。僕はスーパースターになると思っている。まだ21歳なのに、30歳のようなプレーをする。極度のプレッシャーがかかる環境でも、ああいうふうに落ち着いてサッカーをするんだ」
- Getty Images Sport
重要なダービーの試練が待ち受ける
マンチェスター・ユナイテッドは今後、日曜日のマンチェスター・シティとのプレミアリーグ大一番に焦点を移さなければならない。マイヌーは中盤の重要なピースとして確固たる地位を築いており、キャリックはその落ち着きに大きく頼ることになる。ユナイテッドがシティの完璧なスタートを止めるためには、マイヌーが再びワールドクラスのパフォーマンスを見せる必要がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。