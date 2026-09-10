マンチェスター・ユナイテッドは木曜日、オールド・トラッフォードで大会初出場のサバフを相手に4-0の完勝を収め、実に華々しい形でチャンピオンズリーグ復帰を果たした。指揮官マイケル・キャリックは、この欧州の一戦でもメイヌーとユリ・ティーレマンスの中盤コンビに絶対的な信頼を置き続けた。

前任のルベン・アモリム監督の下では、意外にも序列を落としていたメイヌーだったが、キャリックの指導の下で完全に開花している。若きMFはこの日も圧巻のパフォーマンスを披露し、クラブに1円の移籍金もかからなかったにもかかわらず、今や最大の舞台で計り知れない価値を示す選手として大きな称賛を集めた。



