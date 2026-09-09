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世界最高の右SB？ バカリ・サニャはユリエン・ティンバーに自身を重ねる。アーセナルのオランダ人DFが持つ重要な資質を強調
ティンバーは夏の間に小規模な手術を受けた。
ティンバーは今季、プレミアリーグ王者でまだ出場していない。今夏に鼠径部の軽度の手術を受けたため、ミケル・アルテタ監督のプランには慎重に復帰してきた。すでにトレーニングには復帰している。
才能あふれる25歳は、水曜日にアーセナルがセリエAの強豪ナポリとのチャンピオンズリーグ遠征に臨む試合で、2026-27シーズンの初出場を果たす可能性がある。現在はベン・ホワイトが代表級のカバーを提供しているため、コンディション面で不必要なリスクを負わせることはない。
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アーセナルは恐るべき守備ユニットを築き上げた
それでもティンバーは、北ロンドンでの2シーズンを通じて評価を大きく高めてきた。エミレーツ・スタジアムでのデビューシーズンは前十字じん帯の損傷によって大きな打撃を受けたが、アーセナルでの出場は100試合に迫っている。
アヤックスのアカデミー出身である同選手は、ウィリアン・サリバ、ガブリエウ・マガリャンイス、ダビド・ラヤらとともに、アルテタ監督が世界のサッカー界でも多くのクラブから羨望の的となる守備ユニットを築く一助となってきた。
ティンバーは世界サッカー界最高の右SBなのか？
では、今やそのポジションで最も優れた存在なのだろうか。この質問を受けた元アーセナルの右SBバカリ・サニャは、BetVictor Online Casinoとの提携で語った中で、GOALにこう話した。「そうだね、彼は最高クラスの一人だと思う。チームに与える影響力、1対1の場面での質、前に出ていく際のインパクト、攻守のバランス、そして試合理解度が本当に素晴らしい。
「彼はポジションを外して捕まることがないし、賢い選手だ。多くの場合、人々はアシストやゴール、前に出ていく推進力や危険なプレーによって素晴らしい右SBを評価するものだ。でも自分にとって最高の選手とは、最高のバランスを持つ選手、最もバランスの取れた選手であるべきだ。そして彼は、その点で最高のバランスを備えているように見える。
「ポジションを外すことでチームを危険にさらさない。これはDFだった自分だからこそ共感できることだ。もちろん、前に出て相手に脅威を与えることはできる。攻撃面で脅威になることもできる。ただ、相手が攻めてくるたびにチームを苦しめ、シーズンの中で自分の不在が原因で10失点してしまうなら、つまり失点の直接的な主因になっているなら、自分にとってそれは問題だ。DFである以上、それを理解していなければならない。
「もちろん、ポジションを外してしまうことはあるし、最終ラインのDFの多くは1対1のデュエルで負けることもある。でも右SBだった自分は、それを自分の責任として受け止めていた。本来そこにいるべきは彼ではなく自分だったからだ。だから、人々は抜かれた選手を批判するかもしれないが、本当に責任があるのは自分なんだ。そう理解していれば、ポジションを外すことはなくなる。
「こうした試合をすべて分析すると、彼が崩されることはめったになく、悪い試合をすることもほとんどない。非常に安定している。人々は彼を自分と比較するだろうし、自分もかなり似ていると思う」
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アーセナルの2026-27シーズン日程：3つの異なる大会
アーセナルは新シーズンを見事な形でスタートさせ、コミュニティ・シールドの開幕戦でマンチェスター・シティを退けて、早くも新たなトロフィーを獲得した。その後のプレミアリーグ3試合でも勝ち点9を積み上げており、直近ではチェルシーに逆転勝ちを収めている。
今後の3試合はそれぞれ異なる大会で行われ、ナポリでの欧州の一戦に続いて、プレミアリーグでサンダーランドとのアウェー戦、さらにポートマン・ロードでのカラバオカップ3回戦イプスウィッチ戦が控えている。
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