では、今やそのポジションで最も優れた存在なのだろうか。この質問を受けた元アーセナルの右SBバカリ・サニャは、BetVictor Online Casinoとの提携で語った中で、GOALにこう話した。「そうだね、彼は最高クラスの一人だと思う。チームに与える影響力、1対1の場面での質、前に出ていく際のインパクト、攻守のバランス、そして試合理解度が本当に素晴らしい。

「彼はポジションを外して捕まることがないし、賢い選手だ。多くの場合、人々はアシストやゴール、前に出ていく推進力や危険なプレーによって素晴らしい右SBを評価するものだ。でも自分にとって最高の選手とは、最高のバランスを持つ選手、最もバランスの取れた選手であるべきだ。そして彼は、その点で最高のバランスを備えているように見える。

「ポジションを外すことでチームを危険にさらさない。これはDFだった自分だからこそ共感できることだ。もちろん、前に出て相手に脅威を与えることはできる。攻撃面で脅威になることもできる。ただ、相手が攻めてくるたびにチームを苦しめ、シーズンの中で自分の不在が原因で10失点してしまうなら、つまり失点の直接的な主因になっているなら、自分にとってそれは問題だ。DFである以上、それを理解していなければならない。

「もちろん、ポジションを外してしまうことはあるし、最終ラインのDFの多くは1対1のデュエルで負けることもある。でも右SBだった自分は、それを自分の責任として受け止めていた。本来そこにいるべきは彼ではなく自分だったからだ。だから、人々は抜かれた選手を批判するかもしれないが、本当に責任があるのは自分なんだ。そう理解していれば、ポジションを外すことはなくなる。

「こうした試合をすべて分析すると、彼が崩されることはめったになく、悪い試合をすることもほとんどない。非常に安定している。人々は彼を自分と比較するだろうし、自分もかなり似ていると思う」