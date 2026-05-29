Getty/GOAL
翻訳者：
世界最高の右ウイング？ バイエルン・ミュンヘンで驚異的な得点関与数を記録しているにもかかわらず、マイケル・オリゼがバルセロナの若き天才ラミン・ヤマルに「一歩及ばない」理由
オリゼとヤマル、フランス代表とスペイン代表で2026年ワールドカップへ
オリゼはフランス代表、ヤマルは怪我から回復しスペイン代表として重要な役割が期待される。専門家は両チームが北米で優勝できると予測する。
どちらがタイトルに近づくにも、サイドの創造性が勝敗を分ける。その点で、デシャンとラ・フエンテは2人の逸材を擁している。
- Getty/GOAL
ゴール＆アシスト：2025-26シーズンのオリセとヤマルの記録
ブンデスリーガ王者バイエルンで2年目を迎えたオリゼは、2025-26シーズンに20ゴール26アシストを記録。一方、バルサのリーガ優勝に貢献したヤマルは24ゴール18アシストだった。
18歳のヤマルは驚異的なスピードで頭角を現し、24歳のオリゼはロンドン生まれのフランス代表として波乱万丈の道を歩んでいる。
誰が最強か？ バイエルンのスター、オリゼとバルセロナの注目株ヤマルを比較
担当ポジションでの生産性はオリゼとヤマルの間に大きな差は見えない。しかし1998年ワールドカップ優勝メンバーであるフランス代表デサイーはMrRaffle.comの取材に答え、両者が現在同レベルかどうかというGOALの質問にこう語った。「よりハイレベルな試合の激しさにおいては、オリゼはまだヤマルより一歩及ばないと思う。
ヤマルは状況判断に優れ、ピッチ上の罠を予測する点でわずかに先を行っている。PSG対バイエルンの試合で、オリゼが相手のプレッシャーに耐えられなかったように、彼にはまだ学ぶべきことがある。システムに馴染む必要があるのは明らかだ。
「不思議なことに、ヤマルはオリゼより年下だ。それでもハイレベルな試合で求められる強度や繰り返されるプレーの対応を理解している。オリゼはそこでパフォーマンスが落ちた。少しがっかりした。彼の質が低いわけではないが、ヤマルと同じ評価を得るにはまだ成長が必要だ」
- Getty Images
バロンドール候補：オリセやヤマルは2026年にバロンドールを受賞できるか？
デサイーは、オリゼの世界ランクはヤマルのすぐ下だと見るが、2人は2026年バロンドールの有力候補だ。
今夏のW杯で優勝し、チームに大きく貢献すれば、ゴールデンボール受賞の可能性はさらに高まる。