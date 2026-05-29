世界最高の右ウイング？ バイエルン・ミュンヘンで驚異的な得点関与数を記録しているにもかかわらず、マイケル・オリゼがバルセロナの若き天才ラミン・ヤマルに「一歩及ばない」理由

担当ポジションでの生産性はオリゼとヤマルの間に大きな差は見えない。しかし1998年ワールドカップ優勝メンバーであるフランス代表デサイーはMrRaffle.comの取材に答え、両者が現在同レベルかどうかというGOALの質問にこう語った。「よりハイレベルな試合の激しさにおいては、オリゼはまだヤマルより一歩及ばないと思う。

ヤマルは状況判断に優れ、ピッチ上の罠を予測する点でわずかに先を行っている。PSG対バイエルンの試合で、オリゼが相手のプレッシャーに耐えられなかったように、彼にはまだ学ぶべきことがある。システムに馴染む必要があるのは明らかだ。

「不思議なことに、ヤマルはオリゼより年下だ。それでもハイレベルな試合で求められる強度や繰り返されるプレーの対応を理解している。オリゼはそこでパフォーマンスが落ちた。少しがっかりした。彼の質が低いわけではないが、ヤマルと同じ評価を得るにはまだ成長が必要だ」