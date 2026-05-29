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世界最高の右ウイング？ バイエルン・ミュンヘンで驚異的な得点関与数を記録しているにもかかわらず、マイケル・オリゼがなぜバルセロナの若き天才ラミン・ヤマルに「一歩及ばない」のか
オリゼとヤマル、フランス代表とスペイン代表で2026年ワールドカップへ
オリゼはフランス代表、ヤマルは怪我から回復しスペイン代表で重要な役割を担う見込みだ。専門家は両チームが北米で優勝できると予測する。
どちらが優勝に近づくにも、サイドの創造性が勝敗を分ける。その点で、デシャンとラ・フエンテ監督は2人の逸材を擁している。
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ゴールとアシスト：2025-26シーズンのオリセとヤマルの記録
ブンデスリーガ王者バイエルンで2年目を迎えたオリゼは、2025-26シーズンに20ゴール26アシストを記録。一方、バルサのリーガ優勝に貢献したヤマルは24ゴール18アシストだった。
18歳のヤマルは驚異的なスピードで頭角を現し、24歳のオリゼはロンドン生まれのフランス代表として波乱万丈の道を歩んでいる。
誰が最強か？ バイエルンのスター、オリゼとバルセロナの注目株、ヤマルの比較
担当ポジションでの生産性はオリゼとヤマルの間に大きな差はない。しかし1998年ワールドカップ優勝メンバーであるフランス代表デサイーはMrRaffle.comの取材に答え、両者が現在同レベルかどうかというGOALの質問にこう語った。「よりハイレベルな試合の激しさにおいては、オリゼはまだヤマルより一歩及ばないと思う。
ヤマルはピッチ上の罠を理解する点でわずかに優れ、パリSG対バイエルンの試合でオリゼが相手のプレッシャーに苦戦したように、まだ学ぶべきことがある。システムへの適応も必要だ。
「不思議なことに、ヤマルはオリゼより年下だ。それでもハイレベルな試合で求められる強度や繰り返されるプレーの対応を理解している。オリゼはそこでパフォーマンスが落ちた。少しがっかりした。彼の質が劣るわけではないが、ヤマルと同じ評価を得るにはまだ成長が必要だ」
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バロンドール候補：オリゼやヤマルは2026年にバロンドールを受賞できるか？
デサイーは、オリゼの世界ランクはヤマルのすぐ下だと見るが、2人は2026年バロンドールの最有力候補だ。
今夏開催のワールドカップでどちらかが優勝に貢献すれば、ゴールデンボール受賞の可能性はさらに高まる。