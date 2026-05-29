担当ポジションでの生産性はオリゼとヤマルの間に大きな差はない。しかし1998年ワールドカップ優勝メンバーであるフランス代表デサイーはMrRaffle.comの取材に答え、両者が現在同レベルかどうかというGOALの質問にこう語った。「よりハイレベルな試合の激しさにおいては、オリゼはまだヤマルより一歩及ばないと思う。

ヤマルはピッチ上の罠を理解する点でわずかに優れ、パリSG対バイエルンの試合でオリゼが相手のプレッシャーに苦戦したように、まだ学ぶべきことがある。システムへの適応も必要だ。

「不思議なことに、ヤマルはオリゼより年下だ。それでもハイレベルな試合で求められる強度や繰り返されるプレーの対応を理解している。オリゼはそこでパフォーマンスが落ちた。少しがっかりした。彼の質が劣るわけではないが、ヤマルと同じ評価を得るにはまだ成長が必要だ」