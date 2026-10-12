Anadolu Agency
翻訳者：
「世界最高のチーム！」ルーカス・トレイラ、イスタンブールでの対戦を前にバルセロナへの率直な思いを明かす
世界のトップクラスとの対戦を心待ちにするトレイラ
ガラタサライのMFルーカス・トレイラは、バルセロナ戦を前に行われた公式記者会見に、選手団を代表してオカン・ブルク監督とともに出席した。ウルグアイ代表のトレイラは、対戦の厳しさを認めつつ、ガラタサライはホームで全力を尽くすと約束した。
トレイラは、これほどの大一番に臨むのに、外からの後押しは必要ないと強調した。
「世界最高のチームと対戦する。勝ちたいと思っている」とトレイラは報道陣に語った。「こういう試合では、さらなるモチベーションは必要ないこともある。自然と気持ちが高まるからだ」
- Getty Images Sport
バルセロナの中盤での卓越したプレーに敬意
ハンジ・フリック監督率いるバルセロナの戦術を分析したトレイラは、相手の中盤の質を高く評価する一方、ガラタサライは自分たちの基本方針を貫くと強調した。「彼らの中盤には最高の選手たちがいる。彼らにとってボール保持は重要だ」とトレイラは語った。
「相手を疲れさせ、ダメージを与えようとする」
「僕たちは同じ姿勢で戦う。自分たちのスタイルは変わらない。すべての試合に勝ちたい。守備が必要なときは守り、ボールを奪う必要があるときは奪う」
若き才能アレクセイ・バトラコフを指導
トレイラは、今夏加入したアレクセイ・バトラコフがイスタンブールでの生活に適応するのを手助けしたことについても温かく語り、若手選手の技術面と守備面での貢献を称えた。「バトラコフには、人柄もプレー能力も驚かされた」とトレイラは明かした。
「この期間、ピッチ上だけでなく、ピッチ外でも彼をできる限り助けようとした」
「チームには、バトラコフのように違いを生み出せる選手が必要だ。彼が加入してくれて本当にうれしい」
- ZUMA Press Wire
イスタンブールのサポーターにチームの後押しを呼びかけ
第1節でつまずき、チャンピオンズリーグのこのフェーズで初勝利を目指すガラタサライ。トレイラは、カタルーニャから訪れる相手を威圧する雰囲気をつくるよう、ホームのサポーターに呼びかけた。
「ホームでプレーすることはとても重要だし、僕たちの意欲は非常に高い」とトレイラは締めくくった。
「ファンを喜ばせたい」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。