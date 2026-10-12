ガラタサライのMFルーカス・トレイラは、バルセロナ戦を前に行われた公式記者会見に、選手団を代表してオカン・ブルク監督とともに出席した。ウルグアイ代表のトレイラは、対戦の厳しさを認めつつ、ガラタサライはホームで全力を尽くすと約束した。

トレイラは、これほどの大一番に臨むのに、外からの後押しは必要ないと強調した。

「世界最高のチームと対戦する。勝ちたいと思っている」とトレイラは報道陣に語った。「こういう試合では、さらなるモチベーションは必要ないこともある。自然と気持ちが高まるからだ」