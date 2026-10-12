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ライブ
imago-sport-1084282104.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi
翻訳者：

「世界最高のチーム！」ルーカス・トレイラ、イスタンブールでの対戦を前にバルセロナへの率直な思いを明かす

バルセロナ
ガラタサライ
ルーカス・トレイラ
ガラタサライ 対 バルセロナ
UEFAチャンピオンズリーグ

ガラタサライのMFルーカス・トレイラは、バルセロナをイスタンブールに迎える一戦で、チームが世界最高の相手と対戦することになると認めた。一方、ウルグアイ人MFは、トルコ王者がRAMSパークで攻撃的なスタイルを変えることはないと強調した。

  • 世界のトップクラスとの対戦を心待ちにするトレイラ

    ガラタサライのMFルーカス・トレイラは、バルセロナ戦を前に行われた公式記者会見に、選手団を代表してオカン・ブルク監督とともに出席した。ウルグアイ代表のトレイラは、対戦の厳しさを認めつつ、ガラタサライはホームで全力を尽くすと約束した。

    トレイラは、これほどの大一番に臨むのに、外からの後押しは必要ないと強調した。

    「世界最高のチームと対戦する。勝ちたいと思っている」とトレイラは報道陣に語った。「こういう試合では、さらなるモチベーションは必要ないこともある。自然と気持ちが高まるからだ」

  • Sporting Club de Portugal v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    バルセロナの中盤での卓越したプレーに敬意

    ハンジ・フリック監督率いるバルセロナの戦術を分析したトレイラは、相手の中盤の質を高く評価する一方、ガラタサライは自分たちの基本方針を貫くと強調した。「彼らの中盤には最高の選手たちがいる。彼らにとってボール保持は重要だ」とトレイラは語った。

    「相手を疲れさせ、ダメージを与えようとする」

    「僕たちは同じ姿勢で戦う。自分たちのスタイルは変わらない。すべての試合に勝ちたい。守備が必要なときは守り、ボールを奪う必要があるときは奪う」

  • 若き才能アレクセイ・バトラコフを指導

    トレイラは、今夏加入したアレクセイ・バトラコフがイスタンブールでの生活に適応するのを手助けしたことについても温かく語り、若手選手の技術面と守備面での貢献を称えた。「バトラコフには、人柄もプレー能力も驚かされた」とトレイラは明かした。

    「この期間、ピッチ上だけでなく、ピッチ外でも彼をできる限り助けようとした」

    「チームには、バトラコフのように違いを生み出せる選手が必要だ。彼が加入してくれて本当にうれしい」

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  • imago-sport-1082740513.jpgZUMA Press Wire

    イスタンブールのサポーターにチームの後押しを呼びかけ

    第1節でつまずき、チャンピオンズリーグのこのフェーズで初勝利を目指すガラタサライ。トレイラは、カタルーニャから訪れる相手を威圧する雰囲気をつくるよう、ホームのサポーターに呼びかけた。

    「ホームでプレーすることはとても重要だし、僕たちの意欲は非常に高い」とトレイラは締めくくった。

    「ファンを喜ばせたい」

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