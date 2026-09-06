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「世界最高のスカッドだ！」。ルベン・アモリム、ユヴェントス戦を前にACミランの補強を10点満点と評価
完璧なスタートが試練に直面する
ミランは今季、トリノ戦とヴェネツィア戦に勝利し、リーグ戦100％の成績を維持するなど、見事なスタートを切っている。ユヴェントスに勝てば、アモリムはミラン指揮官としてセリエA最初の3試合をいずれも勝利した史上4人目の監督となる可能性がある。トリノへの遠征は、ラファエル・レオンの退団後に移籍市場が閉まって以来、クラブにとって初の試合となる。ヴェネツィア戦の勝利でセリエA初得点を2試合目で記録したクラブ史上最高額の新戦力、ゴンサロ・ラモスが最前線に入る見込みだ。
- LaPresse
指揮官が絶賛の評価を下す
アルバロ・モラタとクリストファー・エンクンクの退団を受け、ミランの攻撃陣の層の薄さに疑問の声も上がっているが、指揮官はそうした懸念をすぐに否定した。
アモリム監督は記者団に対し、次のように語った。「私の選手たちは世界でも屈指だ。だから8点とか9点とは言わない。加入した全員が我々のチームに完璧に合っているので、10点を付けるよ！ 私は世界最高のスカッドを抱えている。
「状況を見なければならないし、異なる特徴を持つ2人のストライカーがいれば助けになった可能性があることも理解している。何が起こるかは分からないし、もしかしたらそのポジションは少し手薄かもしれない。
「攻撃では3人をローテーションさせて戦うこともできると思う。見ての通り、ここではマンツーマンの対応が多いので、例えば[クリスティアン]・プリシッチに似たタイプのストライカーがいれば、特定の試合では助けになるかもしれない」
ユヴェントスは怖くない
ユヴェントスも国内での今季戦を完璧な形でスタートさせており、フロジノーネとパルマを相手に2試合連続の無失点を記録している。アモリムは、自身のチームがこの大一番に向けてメンタル面でも準備できていると強調した。さらに、次のように付け加えた。「プレシーズンを振り返れば、私たちは勝てていなかったし、すでにプレッシャーはあった。全選手をローテーションし、多くの移動もこなしていたし、いろいろなことがあった。しかし勝てておらず、すでにプレッシャーはあった。
「ビッグクラブにとっては、すべての試合がビッグマッチだ。ただ、ユヴェントスのようなチームに注目が集まることは理解している。先週と比べて自分たちが改善したかどうかを見るには良いテストになる。良いチーム、そして素晴らしい監督を相手に、アウェーで良いプレーをすることが重要だ。私は楽しみにしているし、心配はしていない。私のチームは準備ができていると思う」
- Getty
首位チームにトリノ決戦が待つ
トリノで実現するビッグマッチは、代表ウィークによる中断を前に、両雄の今季序盤の野心を決定づける試金石となる。アモリムは、開幕から2試合連続でクリーンシートを達成しているユヴェントスの堅固な最終ラインを破る方法を見つけなければならない。敵地でのメッセージ性ある勝利を収めれば、ミランは首位を維持するとともに、指揮官のイタリアにおける戦術的権威を改めて示すことになる。
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