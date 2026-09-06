アルバロ・モラタとクリストファー・エンクンクの退団を受け、ミランの攻撃陣の層の薄さに疑問の声も上がっているが、指揮官はそうした懸念をすぐに否定した。

アモリム監督は記者団に対し、次のように語った。「私の選手たちは世界でも屈指だ。だから8点とか9点とは言わない。加入した全員が我々のチームに完璧に合っているので、10点を付けるよ！ 私は世界最高のスカッドを抱えている。

「状況を見なければならないし、異なる特徴を持つ2人のストライカーがいれば助けになった可能性があることも理解している。何が起こるかは分からないし、もしかしたらそのポジションは少し手薄かもしれない。

「攻撃では3人をローテーションさせて戦うこともできると思う。見ての通り、ここではマンツーマンの対応が多いので、例えば[クリスティアン]・プリシッチに似たタイプのストライカーがいれば、特定の試合では助けになるかもしれない」