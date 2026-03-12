スカイとのインタビューで、27歳のボスニア人選手は、ホーネスがVfBが現在スポーツ面で好調な主な理由のひとつだと説明した。「ここでは、コーチが選手たちの能力を最大限に引き出す方法を知っているから、それが自然と実現しているんだ。」
世界最高のサッカーコーチ？VfBシュトゥットガルトのスター選手がセバスチャン・ホーネスについて注目すべき発言
シュトゥットガルトのコーチが現在、世界のサッカー界で最高のドイツ人コーチであるかどうかという質問に対して、デミロヴィッチは注目すべき発言をしました。「彼よりも優れた人物、あるいは私が彼よりも指導を受けたいと思う人物は、私の知る限りいません。私たちは、選手たちを鼓舞し、一人ひとりを成長させようとする、素晴らしいコーチと素晴らしいコーチ陣に恵まれています」。
そのため、DFBカップの現王者であるこのチームは、ポジション争いがあるにもかかわらず、非常に調和が取れているという。「チームでは、基本的に全員が互いに尊重し合っています。監督が1人のフォワードを起用し、もう1人がベンチ入りすることになった場合でも、私たちは互いに完全にサポートし合います。 私たちは、ライバルではなく、デュオ、つまり「2人1組」だと考えています」と、このフォワードは語っています。
そのため、デミロヴィッチは「トレーニングも、ロッカールームも、とても楽しい」と感じており、それは最終的にはピッチでのパフォーマンスにも影響している。「私たちには、成功するために必要な情熱と、リラックスした雰囲気の両方がある」と彼は語った。
シュトゥットガルトとデミロヴィッチ、チャンピオンズリーグ復帰を目指す
ホーネス監督の下、デミロヴィッチは今シーズン、レギュラーメンバーの一人となっている。足首の負傷により数週間の休養を余儀なくされたものの、27歳の彼は、全大会を通じて25試合に出場し、11ゴールと3アシストを記録している。
残り試合で、デミロヴィッチとVfBは、1年ぶりのチャンピオンズリーグ出場権を獲得するため、ブンデスリーガ4位の座を死守したいと考えている。現在、シュヴァーベンは5位のライプツィヒと勝ち点では並んでいるが、得失点差でわずかに上回っている。
ブンデスリーガ：ヨーロッパを争う戦い
# チーム Sp. S U N 得点 差 ポイント 1 FCバイエルン・ミュンヘン 25 21 3 1 92:24 68 66 2 ボルシア・ドルトムント 25 16 7 2 53:26 27 55 3 TSG ホッフェンハイム 25 15 4 6 53:33 20 49 4 VfBシュトゥットガルト 25 14 5 6 50:34 16 47 5 RBライプツィヒ 25 14 5 6 48:34 14 47 6 バイエル・レバークーゼン 25 13 5 7 48:32 16 44
