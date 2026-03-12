世界最高のサッカーコーチ？VfBシュトゥットガルトのスター選手がセバスチャン・ホーネスについて注目すべき発言

シュトゥットガルトのコーチが現在、世界のサッカー界で最高のドイツ人コーチであるかどうかという質問に対して、デミロヴィッチは注目すべき発言をしました。「彼よりも優れた人物、あるいは私が彼よりも指導を受けたいと思う人物は、私の知る限りいません。私たちは、選手たちを鼓舞し、一人ひとりを成長させようとする、素晴らしいコーチと素晴らしいコーチ陣に恵まれています」。

そのため、DFBカップの現王者であるこのチームは、ポジション争いがあるにもかかわらず、非常に調和が取れているという。「チームでは、基本的に全員が互いに尊重し合っています。監督が1人のフォワードを起用し、もう1人がベンチ入りすることになった場合でも、私たちは互いに完全にサポートし合います。 私たちは、ライバルではなく、デュオ、つまり「2人1組」だと考えています」と、このフォワードは語っています。

そのため、デミロヴィッチは「トレーニングも、ロッカールームも、とても楽しい」と感じており、それは最終的にはピッチでのパフォーマンスにも影響している。「私たちには、成功するために必要な情熱と、リラックスした雰囲気の両方がある」と彼は語った。