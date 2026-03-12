Goal.com
世界最高のサッカーコーチ？VfBシュトゥットガルトのスター選手がセバスチャン・ホーネスについて注目すべき発言

VfBシュトゥットガルトのフォワード、エルメディン・デミロヴィッチは、セバスティアン・ホーネス監督を絶賛した。

スカイとのインタビューで、27歳のボスニア人選手は、ホーネスがVfBが現在スポーツ面で好調な主な理由のひとつだと説明した。「ここでは、コーチが選手たちの能力を最大限に引き出す方法を知っているから、それが自然と実現しているんだ。」

  • シュトゥットガルトのコーチが現在、世界のサッカー界で最高のドイツ人コーチであるかどうかという質問に対して、デミロヴィッチは注目すべき発言をしました。「彼よりも優れた人物、あるいは私が彼よりも指導を受けたいと思う人物は、私の知る限りいません。私たちは、選手たちを鼓舞し、一人ひとりを成長させようとする、素晴らしいコーチと素晴らしいコーチ陣に恵まれています」。

    そのため、DFBカップの現王者であるこのチームは、ポジション争いがあるにもかかわらず、非常に調和が取れているという。「チームでは、基本的に全員が互いに尊重し合っています。監督が1人のフォワードを起用し、もう1人がベンチ入りすることになった場合でも、私たちは互いに完全にサポートし合います。 私たちは、ライバルではなく、デュオ、つまり「2人1組」だと考えています」と、このフォワードは語っています。

    そのため、デミロヴィッチは「トレーニングも、ロッカールームも、とても楽しい」と感じており、それは最終的にはピッチでのパフォーマンスにも影響している。「私たちには、成功するために必要な情熱と、リラックスした雰囲気の両方がある」と彼は語った。

    シュトゥットガルトとデミロヴィッチ、チャンピオンズリーグ復帰を目指す

    ホーネス監督の下、デミロヴィッチは今シーズン、レギュラーメンバーの一人となっている。足首の負傷により数週間の休養を余儀なくされたものの、27歳の彼は、全大会を通じて25試合に出場し、11ゴールと3アシストを記録している。

    残り試合で、デミロヴィッチとVfBは、1年ぶりのチャンピオンズリーグ出場権を獲得するため、ブンデスリーガ4位の座を死守したいと考えている。現在、シュヴァーベンは5位のライプツィヒと勝ち点では並んでいるが、得失点差でわずかに上回っている。

  • ブンデスリーガ：ヨーロッパを争う戦い

    #チームSp.SUN得点ポイント
    1FCバイエルン・ミュンヘン25213192:246866
    2ボルシア・ドルトムント25167253:262755
    3TSG ホッフェンハイム25154653:332049
    4VfBシュトゥットガルト25145650:341647
    5RBライプツィヒ25145648:341447
    6バイエル・レバークーゼン25135748:321644
