「世界最高のクラブをそう簡単に断ることはできない」：ロドリがレアル・マドリードへの移籍で話題に

過去には、ロドリがレアル・マドリードへの移籍と度々関連付けられてきた。特に2024年に彼がバロンドールを受賞した後、レアル・マドリードが彼の獲得に強い関心を示していたと報じられている。

しかし、ロドリは自身の発言を、マンチェスター・シティからの退団を明確に示唆するものとして受け取られることを望んでいない。スカイブルーズ（マンチェスター・シティ）に残留することも十分にあり得る話であり、近い将来、契約延長の可能性について最初の話し合いが行われる予定だ。「契約はあと1年残っている。いずれ、我々が顔を合わせて話し合わなければならない時が来るだろう。」

ロドリのシティとの契約は2027年に満了する。もし彼が早期に契約延長を行わなければ、このイングランドのトップクラブは来夏、29歳の選手と契約最終年を迎えるという不利な立場に立たされることになる。そして、その場合、1年後に欧州王者である彼が移籍金なしで退団することを、クラブは確実に避けたいと考えるだろう。