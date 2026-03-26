メディアで報じられているレアル・マドリードからの関心に問われた29歳の選手は、スペインのラジオ局オンダ・セロのインタビューで次のように語った。「世界最高のクラブからのオファーを、そう簡単に断ることはできない。」
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「世界最高のクラブをそう簡単に断ることはできない」：ロドリがレアル・マドリードへの移籍で話題に
過去には、ロドリがレアル・マドリードへの移籍と度々関連付けられてきた。特に2024年に彼がバロンドールを受賞した後、レアル・マドリードが彼の獲得に強い関心を示していたと報じられている。
しかし、ロドリは自身の発言を、マンチェスター・シティからの退団を明確に示唆するものとして受け取られることを望んでいない。スカイブルーズ（マンチェスター・シティ）に残留することも十分にあり得る話であり、近い将来、契約延長の可能性について最初の話し合いが行われる予定だ。「契約はあと1年残っている。いずれ、我々が顔を合わせて話し合わなければならない時が来るだろう。」
ロドリのシティとの契約は2027年に満了する。もし彼が早期に契約延長を行わなければ、このイングランドのトップクラブは来夏、29歳の選手と契約最終年を迎えるという不利な立場に立たされることになる。そして、その場合、1年後に欧州王者である彼が移籍金なしで退団することを、クラブは確実に避けたいと考えるだろう。
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レアル・マドリードは新たな中央のミッドフィールダーを探している
一方、レアルにとって、新たな中央MFの獲得は、今夏の移籍市場における最優先事項の一つとなっている。 過去2年間で、過去10年間にわたりレアルの中盤を共に支えてきたトニ・クロース（2024年に現役引退）とルカ・モドリッチ（2025年にACミランへ移籍）が相次いでチームを去った後、レアルは外部からの補強を見送った。
その代わりに、すでに在籍していたフェデリコ・バルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、エドゥアルド・カマヴィンガ、ダニ・セバジョスで、退団による穴を埋める方針をとった。しかし最近、レアルの首脳陣の間では、やはり中盤に新たなビッグネームを獲得する必要があるという見方が強まってきたようだ。
その候補として、パリ・サンジェルマンのヴィティーニャやチェルシーのエンツォ・フェルナンデスも挙げられていた。しかし、パリ（ヴィティーニャ：2029年）とロンドン（フェルナンデス：2032年）での長期契約を控えているため、短期的には両選手を獲得するのはほぼ不可能だろう。 仮に獲得できたとしても、ロドリなどよりもはるかに高額な移籍金が必要になるだろう。少なくともヴィティーニャに関しては、1億ユーロ以上のオファーがあればクラブを離れることを認めるという、PSGとの「紳士協定」が存在すると言われている。
ロドリはマドリード出身で、ユース時代はレアルの同市ライバルであるアトレティコでプレーしていた。その後、ビジャレアルでプロデビューを果たし、2018年にアトレティコへ復帰、その1年後に7000万ユーロの移籍金でマンチェスターへ移籍した。
今シーズンのロドリスの成績
出場
28
得点
2
アシスト
0
イエローカード
4
イエローカード＋レッドカード
1