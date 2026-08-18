「世界最高のクラブになりたい」　ミケル・アルテタがアーセナルの完全支配に向けた究極の補強ビジョンを明かす

アーセナルは日曜日に行われたマンチェスター・シティ戦でのコミュニティ・シールド3-0勝利を受け、新シーズンの優勝候補として臨むことになる。アルテタ監督はこのプレッシャーを受け入れている。監督は「これはこの業界の一部だと思うし、それでいい」と説明した。

「私にとっては、選手たちの目を見て、そこに炎や向上心、そして毎日少しでも良くなろうとする意志が見えるかどうかだ。それが私が気にかける唯一のことだ」。タイトル防衛については、こう付け加えた。「それは私たちの前にあるチャンスであり、それを実現するために何が必要かも十分に理解している。だが、チームには野心があり、意欲があり、そしてそれを成し遂げられる能力と確信があると感じている」