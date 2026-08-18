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「世界最高のクラブになりたい」 ミケル・アルテタがアーセナルの完全支配に向けた究極の補強ビジョンを明かす
アーセナル、世界制覇を狙う
金曜日に先立つローンチイベントで『Sky Sports』の取材に応じたミケル・アルテタ監督は、自身のビジョンを語った。「世界最高のクラブになることは、間違いなくクラブとオーナーの野望だ」と述べた。
「そのためには、最高の施設、最高のスタジアム、最高のサポーターが必要であり、さらに最高のスカッドと世界最高の選手たちが必要になる。彼らこそがフットボールの試合に勝利をもたらし、重要な場面で決定的な存在になれる。私たちは今いる選手たち、そしてアーセナルに違いをもたらすために獲得したい選手たちとともに、それを築こうとしている」
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アルテタ、自身の選手たちに闘志を見る
アーセナルは日曜日に行われたマンチェスター・シティ戦でのコミュニティ・シールド3-0勝利を受け、新シーズンの優勝候補として臨むことになる。アルテタ監督はこのプレッシャーを受け入れている。監督は「これはこの業界の一部だと思うし、それでいい」と説明した。
「私にとっては、選手たちの目を見て、そこに炎や向上心、そして毎日少しでも良くなろうとする意志が見えるかどうかだ。それが私が気にかける唯一のことだ」。タイトル防衛については、こう付け加えた。「それは私たちの前にあるチャンスであり、それを実現するために何が必要かも十分に理解している。だが、チームには野心があり、意欲があり、そしてそれを成し遂げられる能力と確信があると感じている」
アーセナル、エリート級の移籍機会を模索へ
アーセナルは今夏の補強で4選手の獲得に1億4350万ポンドを投じたが、最高経営責任者のリチャード・ガーリックは、クラブが立ち止まることはないと強調した。さらなる一流の補強を目指す中、ガーリックは「これまでは、チーム層を厚くしたり、一定のレベルまで引き上げたりする助けになる選手を見てきたかもしれない。しかし今の我々はまさにトップレベルで戦っており、流れを変えるような選手を加える必要がある」と述べた。
プレミアリーグを制し、チャンピオンズリーグ決勝に進出したチームをさらに強化することの難しさを認めた上で、同氏は「おそらく、我々が狙える質の高い選手の母数はより小さくなっている。それは、アーセナルを前進させるような選手を獲得するのが難しいことを意味する」と付け加えた。
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アーセナルの次は何か。
アーセナルは金曜夜、コヴェントリー戦でタイトル防衛をスタートさせる。移籍市場が残り2週間に入る中、アルテタとガーリックは引き続きトップクラスの人材を求めて市場を精査していく。適切な機会が生まれれば、クラブは獲得に動くための理想的な立場にあり、連覇達成に向けて戦力を万全に整えることになる。
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