マンチェスター・ユナイテッドは木曜日、オールド・トラッフォードで大会初出場のサバフを相手に4-0の完勝を収め、実に華々しい形でチャンピオンズリーグ復帰を果たした。 指揮官マイケル・キャリックは、この欧州の一戦でもメイヌーとユーリ・ティーレマンスの中盤コンビに絶対的な信頼を寄せ続けた。

前任指揮官ルベン・アモリムの下では驚くほど序列を落としていたメイヌーだが、キャリックの指導の下で完全に輝きを放っている。若きMFはこの試合でも圧巻のパフォーマンスを披露し、クラブに一切の移籍金を要さなかったにもかかわらず、今や最大の舞台で値段の付けられない存在に見える選手として絶大な称賛を集めた。



