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「世界最高になれる可能性がある」 オーウェン・ハーグリーブスがマンチェスター・ユナイテッドの若手コビー・メイヌーのスーパースター化を支持
欧州での見事な復帰
マンチェスター・ユナイテッドは木曜日、オールド・トラッフォードで大会初出場のサバフを相手に4-0の完勝を収め、実に華々しい形でチャンピオンズリーグ復帰を果たした。 指揮官マイケル・キャリックは、この欧州の一戦でもメイヌーとユーリ・ティーレマンスの中盤コンビに絶対的な信頼を寄せ続けた。
前任指揮官ルベン・アモリムの下では驚くほど序列を落としていたメイヌーだが、キャリックの指導の下で完全に輝きを放っている。若きMFはこの試合でも圧巻のパフォーマンスを披露し、クラブに一切の移籍金を要さなかったにもかかわらず、今や最大の舞台で値段の付けられない存在に見える選手として絶大な称賛を集めた。
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かけがえのないアカデミー出身選手への賛辞
ハーグリーブスは試合後に『TNTスポーツ』の取材に応じ、メイヌーを高く評価した。こう語っている。「コビーが悪かったのを見たことがない。彼のプレーを見るたびに、『どうしてこんな若手を使わないことがあるんだ？』と思う。とにかく素晴らしいフットボーラーだ。アカデミー育ちで、クラブに1ポンドもかかっていない。それに、こうした選手たちに支払われている移籍金を考えてみればいい。もちろん、サントスとティーレマンスには合わせて8500万ポンドを使った。バレバはおそらく7000万ポンドだった。コビーにはどれほどの価値がある？ 彼ら全員より価値があるよ。誰に対しても失礼を言うつもりはないが、私はただ彼のプレーが大好きなんだ」
マンチェスター・ユナイテッドの未来のスーパースター
ハーグリーブス氏は引き続き、メイヌーが持つ計り知れないポテンシャルを強調し、その高い技術とプレッシャーへの対応力を称賛した。ハーグリーブス氏は「彼には、いつでもどこでもボールを預けることができる。技術的に本当に恵まれていて、ボールを運ぶ動きも滑らかだ。それこそ、マンチェスター・ユナイテッドのMFに常に求められることだ。前にブルーノがいる中で、彼がアンカーでもインサイドハーフでも、チームの軸として築くべき存在だ。彼はスターだし、スーパースターになると思う。まだ21歳なのに、30歳のようにプレーしている。あれほどストレスの大きい環境で、あんなふうに落ち着いてプレーしているんだ」と説明した。
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重要なダービー戦が待ち受ける
マンチェスター・ユナイテッドは今後、日曜に行われるマンチェスター・シティとのプレミアリーグ大一番へと意識を向けなければならない。マイヌーはすでに中盤を構成する極めて重要な存在として確固たる地位を築いており、キャリックはその落ち着きに大きく頼ることになる。ユナイテッドがシティの完璧なスタートを止めるためには、マイヌーが再びワールドクラスのパフォーマンスを見せる必要がある。
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