経験豊富なイングランド代表の右サイドバックは、古巣との再会を心待ちにしつつ、チェルシーが目の前の戦いに完全に集中していると強調した。 クラブ公式サイトでブロンズは「とてもワクワクしている。リヨンでの時間は素晴らしかった。みんな、エリー［カーペンター］、ケイシュ［カデイシャ・ブキャナン］、メルヴィーヌ［マラール］もリヨンで素晴らしい時間を過ごしたし、実際に私たちは全員そこで一緒にプレーしていた」と語った。

34歳のブロンズは、欧州で常に力を誇る強豪と対戦する難しさについても、こう続けた。「私たちはそこへ行くこと、チャンピオンズリーグに集中することに興奮している。そして、リヨンがチャンピオンズリーグでどれほどの実績を持っているかも分かっている。世界最高の一角である別のチームと真っ向から渡り合い、自分たちを試し、自分たちの力を証明できるのは、とても楽しみだ」