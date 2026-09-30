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Adhe Makayasa
翻訳者：

「世界屈指の一人」ルーシー・ブロンズ、チェルシーのチャンピオンズリーグでのリヨン戦という試練を歓迎へ

ルーシーブロンズ
チェルシーFCウィメン
オリンピック・リヨン 対 チェルシーFCウィメン
オリンピック・リヨン
UEFA女子チャンピオンズリーグ
WSL

チェルシーDFルーシー・ブロンズは、女子チャンピオンズリーグで古巣リヨンとのアウェー戦に臨むにあたり、チェルシーの欧州での実力を測ることに意欲を見せている。ともに欧州での今大会で開幕からの連勝を維持したい両雄の激突は、グルパマ・スタジアムで見応えのある一戦となりそうだ。

  • フランスで大陸の強豪同士が激突する

    チェルシーは、女子チャンピオンズリーグでの完璧なスタート維持を目指し、リヨンに乗り込む。チェルシーは初戦でオーストリア・ウィーンに1-0で堅実な勝利を収めた一方、フランスのホームチームはセルヴェットを8-0で一蹴し、序盤戦の首位に立った。ブロンズにとって、この海峡を越える遠征は、欧州屈指の強豪との理想的な試金石となる。

  • 元王者が慣れ親しんだ舞台を受け入れる

    経験豊富なイングランド代表の右サイドバックは、古巣との再会を心待ちにしつつ、チェルシーが目の前の戦いに完全に集中していると強調した。 クラブ公式サイトでブロンズは「とてもワクワクしている。リヨンでの時間は素晴らしかった。みんな、エリー［カーペンター］、ケイシュ［カデイシャ・ブキャナン］、メルヴィーヌ［マラール］もリヨンで素晴らしい時間を過ごしたし、実際に私たちは全員そこで一緒にプレーしていた」と語った。

    34歳のブロンズは、欧州で常に力を誇る強豪と対戦する難しさについても、こう続けた。「私たちはそこへ行くこと、チャンピオンズリーグに集中することに興奮している。そして、リヨンがチャンピオンズリーグでどれほどの実績を持っているかも分かっている。世界最高の一角である別のチームと真っ向から渡り合い、自分たちを試し、自分たちの力を証明できるのは、とても楽しみだ」

  • ベテランDFが究極の栄冠を狙う

    Opta supercomputerによれば、リヨンの勝利確率は65.2％で、チェルシーの15.9％を大きく上回っており、リヨンが明確な本命とされている。しかし、ブロンズはこの厳しい試練を前にしてもひるんではいない。

    34歳のブロンズは、リヨンで輝かしい時期を過ごし、その間にチャンピオンズリーグ3連覇を達成した。だが、その大一番の重みをむしろ受け入れている。この難題の大きさについて、ブロンズはこう付け加えた。「素晴らしいことだ。私は大きな試合、難しい試合でプレーするのが大好き。世界最高の選手たちはそういうことをしたいものだと思う。最高のチームでプレーし、タイトルを争い、リーグでも競い合いたいと思っている。それこそが今季の私たちがやっていること。獲得できるすべてのタイトルを争い、勝ち取るために、私たちは毎試合ごとに自分たちを突き詰めている」

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  • Chelsea FC v Arsenal FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    敵地での見事な戦績に厳しい視線

    リヨンがチェルシーとのチャンピオンズリーグでの対戦4試合で挙げた勝利はわずか2つで、フランスの強豪としての圧倒的な基準からすれば控えめな成績だ。一方のチェルシーはアウェーでの実績を十分に携えてフランスに乗り込み、この大会のグループステージまたはリーグステージにおけるアウェー15試合で敗戦は1度しかない。ソニア・ボンパストル監督のチームが欧州での確かな実力を示すためには、フランスでこの傑出した流れを維持する強靭な粘りが求められる。

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