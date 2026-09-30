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「世界屈指の一人」ルーシー・ブロンズ、チェルシーのチャンピオンズリーグでのリヨン戦という試練を歓迎へ
フランスで大陸の強豪同士が激突する
チェルシーは、女子チャンピオンズリーグでの完璧なスタート維持を目指し、リヨンに乗り込む。チェルシーは初戦でオーストリア・ウィーンに1-0で堅実な勝利を収めた一方、フランスのホームチームはセルヴェットを8-0で一蹴し、序盤戦の首位に立った。ブロンズにとって、この海峡を越える遠征は、欧州屈指の強豪との理想的な試金石となる。
元王者が慣れ親しんだ舞台を受け入れる
経験豊富なイングランド代表の右サイドバックは、古巣との再会を心待ちにしつつ、チェルシーが目の前の戦いに完全に集中していると強調した。 クラブ公式サイトでブロンズは「とてもワクワクしている。リヨンでの時間は素晴らしかった。みんな、エリー［カーペンター］、ケイシュ［カデイシャ・ブキャナン］、メルヴィーヌ［マラール］もリヨンで素晴らしい時間を過ごしたし、実際に私たちは全員そこで一緒にプレーしていた」と語った。
34歳のブロンズは、欧州で常に力を誇る強豪と対戦する難しさについても、こう続けた。「私たちはそこへ行くこと、チャンピオンズリーグに集中することに興奮している。そして、リヨンがチャンピオンズリーグでどれほどの実績を持っているかも分かっている。世界最高の一角である別のチームと真っ向から渡り合い、自分たちを試し、自分たちの力を証明できるのは、とても楽しみだ」
ベテランDFが究極の栄冠を狙う
Opta supercomputerによれば、リヨンの勝利確率は65.2％で、チェルシーの15.9％を大きく上回っており、リヨンが明確な本命とされている。しかし、ブロンズはこの厳しい試練を前にしてもひるんではいない。
34歳のブロンズは、リヨンで輝かしい時期を過ごし、その間にチャンピオンズリーグ3連覇を達成した。だが、その大一番の重みをむしろ受け入れている。この難題の大きさについて、ブロンズはこう付け加えた。「素晴らしいことだ。私は大きな試合、難しい試合でプレーするのが大好き。世界最高の選手たちはそういうことをしたいものだと思う。最高のチームでプレーし、タイトルを争い、リーグでも競い合いたいと思っている。それこそが今季の私たちがやっていること。獲得できるすべてのタイトルを争い、勝ち取るために、私たちは毎試合ごとに自分たちを突き詰めている」
- Getty Images Sport
敵地での見事な戦績に厳しい視線
リヨンがチェルシーとのチャンピオンズリーグでの対戦4試合で挙げた勝利はわずか2つで、フランスの強豪としての圧倒的な基準からすれば控えめな成績だ。一方のチェルシーはアウェーでの実績を十分に携えてフランスに乗り込み、この大会のグループステージまたはリーグステージにおけるアウェー15試合で敗戦は1度しかない。ソニア・ボンパストル監督のチームが欧州での確かな実力を示すためには、フランスでこの傑出した流れを維持する強靭な粘りが求められる。
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