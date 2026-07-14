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Mats Hummels 2026IMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

翻訳者：

「世界中のどの監督も、彼をそう描きたがるだろう」：マッツ・フンメルスは、あるスペイン代表のワールドカップスターを大絶賛している。

ワールドカップ
フランス 対 スペイン
フランス
スペイン
マッツ・フンメルス

マッツ・フンメルス（37）は、スペイン対フランスのワールドカップ準決勝を前に、MFロドリ（30）を大絶賛した。

MagentaTVの解説者で元ドイツ代表は、欧州王者のチームで最も重要な選手は誰かと問われ、「今の大会ではロドリだ」と答えた。

  • フンメルスはこう続けた。「ロドリはどの試合でも私を納得させる。信頼でき、感覚も的確だ。混乱を収めるのはいつも彼だ。」

    「フリア・ロハ」のキャプテンは守備的MFとしてボール奪取の要となり、ゲームを支配している。「彼は守備すべき場所とボールを奪える場所に常に正しく位置取っている」とフンメルスは感嘆した。「並外れて走りながらも、いつどこへ行くべきかを直感的に把握している。その点が私を非常に感銘を与えている。」

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    フンメルスがロドリについて：「6番の典型」

    ロドリにとって、今シーズンのマンチェスター・シティは苦難の連続だった。膝、太もも、鼠径部の怪我で25試合以上を欠場したが、ワールドカップに合わせ2024年バロンドール受賞者は再起している。

    MagentaTVの解説者クリスチャン・シュトラスブルガー氏は「彼は長期間ケガに悩んだ。だがW杯の試合ごとに調子を上げ、並外れた自信を示している。チームは彼を必要とし、彼は世界最高のボランチだ」と語った。

    フンメルスは即座にこう付け加えた。「その通りだ。彼はボランチの典型そのものだ。世界中のどの監督も、彼のような選手を求めているはずだ。」

    米国、カナダ、メキシコ開催のW杯ではスペイン6試合中5試合をフル出場。唯一の途中交代は開幕戦カーボベルデ戦（0-0）の終了3分前、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の采配だった。

  • Rodri Real Madrid crest 2025-26Getty/GOAL

    ロドリは2027年までマンチェスター・シティと契約している。

    W杯後のロドリの去就が注目されている。シティとの契約は2027年までだが、レアル・マドリードが獲得を狙っているという噂が絶えない。中盤の補強を急ぐレアルに対し、シティは契約延長を模索中だ。

    シティは2019年、7000万ユーロでロドリを獲得。以来、CL1回、プレミアリーグ4回の優勝に貢献し、2024年にはスペイン代表としてEUROも制した。

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  • 2026年ワールドカップスペイン代表メンバー

    ポジション選手所属チーム 
    ゴールウナイ・シモンアスレティック・クラブ
    ゴールダビド・ラヤ アーセナル
    ゴールキーパージョアン・ガルシアバルセロナ
    ディフェンダーパウ・クバルシバルセロナ
    ディフェンダーマルク・ククレラチェルシー
    ディフェンダーエリック・ガルシアバルセロナ
    ディフェンダーマルコス・ジョレンテアトレティコ・マドリード
    ディフェンダーアレハンドロ・グリマルドバイエル・レバークーゼン
    ディフェンダーペドロ・ポロトッテナム
    ディフェンダーマルク・プビルアトレティコ・マドリード
    ディフェンダーアイメリック・ラポルテアスレティック・ビルバオ
    MFペドリバルセロナ
    MFファビアン・ルイスPSG
    MFマルティン・ズビメンディアーセナル
    MFガビバルセロナ
    MFロドリ マンチェスター・シティ
    MFアレックス・バエナアトレティコ・マドリード
    MFミケル・メリノアーセナル
    フォワードミケル・オヤルサバルレアル・ソシエダ
    フォワードラミン・ヤマルバルセロナ
    フォワードニコ・ウィリアムズアスレティック・ビルバオ
    フォワードビクトル・ムニョスオサスナ
    FWフェラン・トーレスバルセロナ
    FWイェレミー・ピノクリスタル・パレス
    フォワードボルハ・イグレシアスセルタ・ビーゴ
    FWダニ・オルモバルセロナ