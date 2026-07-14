ロドリにとって、今シーズンのマンチェスター・シティは苦難の連続だった。膝、太もも、鼠径部の怪我で25試合以上を欠場したが、ワールドカップに合わせ2024年バロンドール受賞者は再起している。

MagentaTVの解説者クリスチャン・シュトラスブルガー氏は「彼は長期間ケガに悩んだ。だがW杯の試合ごとに調子を上げ、並外れた自信を示している。チームは彼を必要とし、彼は世界最高のボランチだ」と語った。

フンメルスは即座にこう付け加えた。「その通りだ。彼はボランチの典型そのものだ。世界中のどの監督も、彼のような選手を求めているはずだ。」

米国、カナダ、メキシコ開催のW杯ではスペイン6試合中5試合をフル出場。唯一の途中交代は開幕戦カーボベルデ戦（0-0）の終了3分前、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の采配だった。