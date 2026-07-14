MagentaTVの解説者で元ドイツ代表は、欧州王者のチームで最も重要な選手は誰かと問われ、「今の大会ではロドリだ」と答えた。
翻訳者：
「世界中のどの監督も、彼をそう描きたがるだろう」：マッツ・フンメルスは、あるスペイン代表のワールドカップスターを大絶賛している。
フンメルスはこう続けた。「ロドリはどの試合でも私を納得させる。信頼でき、感覚も的確だ。混乱を収めるのはいつも彼だ。」
「フリア・ロハ」のキャプテンは守備的MFとしてボール奪取の要となり、ゲームを支配している。「彼は守備すべき場所とボールを奪える場所に常に正しく位置取っている」とフンメルスは感嘆した。「並外れて走りながらも、いつどこへ行くべきかを直感的に把握している。その点が私を非常に感銘を与えている。」
- Getty Images Sport
フンメルスがロドリについて：「6番の典型」
ロドリにとって、今シーズンのマンチェスター・シティは苦難の連続だった。膝、太もも、鼠径部の怪我で25試合以上を欠場したが、ワールドカップに合わせ2024年バロンドール受賞者は再起している。
MagentaTVの解説者クリスチャン・シュトラスブルガー氏は「彼は長期間ケガに悩んだ。だがW杯の試合ごとに調子を上げ、並外れた自信を示している。チームは彼を必要とし、彼は世界最高のボランチだ」と語った。
フンメルスは即座にこう付け加えた。「その通りだ。彼はボランチの典型そのものだ。世界中のどの監督も、彼のような選手を求めているはずだ。」
米国、カナダ、メキシコ開催のW杯ではスペイン6試合中5試合をフル出場。唯一の途中交代は開幕戦カーボベルデ戦（0-0）の終了3分前、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の采配だった。
- Getty/GOAL
ロドリは2027年までマンチェスター・シティと契約している。
W杯後のロドリの去就が注目されている。シティとの契約は2027年までだが、レアル・マドリードが獲得を狙っているという噂が絶えない。中盤の補強を急ぐレアルに対し、シティは契約延長を模索中だ。
シティは2019年、7000万ユーロでロドリを獲得。以来、CL1回、プレミアリーグ4回の優勝に貢献し、2024年にはスペイン代表としてEUROも制した。
2026年ワールドカップスペイン代表メンバー
ポジション 選手 所属チーム ゴール ウナイ・シモン アスレティック・クラブ ゴール ダビド・ラヤ アーセナル ゴールキーパー ジョアン・ガルシア バルセロナ ディフェンダー パウ・クバルシ バルセロナ ディフェンダー マルク・ククレラ チェルシー ディフェンダー エリック・ガルシア バルセロナ ディフェンダー マルコス・ジョレンテ アトレティコ・マドリード ディフェンダー アレハンドロ・グリマルド バイエル・レバークーゼン ディフェンダー ペドロ・ポロ トッテナム ディフェンダー マルク・プビル アトレティコ・マドリード ディフェンダー アイメリック・ラポルテ アスレティック・ビルバオ MF ペドリ バルセロナ MF ファビアン・ルイス PSG MF マルティン・ズビメンディ アーセナル MF ガビ バルセロナ MF ロドリ マンチェスター・シティ MF アレックス・バエナ アトレティコ・マドリード MF ミケル・メリノ アーセナル フォワード ミケル・オヤルサバル レアル・ソシエダ フォワード ラミン・ヤマル バルセロナ フォワード ニコ・ウィリアムズ アスレティック・ビルバオ フォワード ビクトル・ムニョス オサスナ FW フェラン・トーレス バルセロナ FW イェレミー・ピノ クリスタル・パレス フォワード ボルハ・イグレシアス セルタ・ビーゴ FW ダニ・オルモ バルセロナ
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