「世界中が踊っている！」――米国代表のワールドカップ敗退を受け、イランで歓喜の声が上がった。

両国の確執は、マリン氏がイランの敗退を喜んだと明かしたことで沸点に達した。この米政府高官は「イランが敗退し、戻ってこないと知り、とても嬉しい。ビザを取り消し、出国を命じたときは歌い、踊りそうだった」と語った。 彼らが帰国するのは本当に嬉しい。彼らほど何度も相手にしたチームはないからな。」

イラン側は即座に反論し、「イラン国民は米当局の不当な扱いと嘘に慣れているため、こうした敵対的な発言に驚く者はいない。

「こうした発言は、米国当局者が国際法や、世界的なスポーツイベントのホスト国として期待される原則を全く守っていないことを改めて示している。彼がイランの敗退を公然と祝っているという事実は、我々のチームについてよりも、彼自身について多くを語っている。」

さらに連盟は、チームが受けた「非人道的で不適切な扱い」にも言及した。具体的には、ベースキャンプをアリゾナ州からメキシコへ移さされたこと、メフディ・タジ会長を含むスタッフ11人のビザが発給拒否されたことなどである。