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「世界中が踊っている！」――米国代表のワールドカップ敗退を受け、イランで歓喜の声が上がった。
米国代表戦での敗北を受け、イランが反撃に出る
米国はベルギーに1－4で敗れ、共催国としての大会を突然終えた。この結果にテヘランでは歓喜の声が上がった。3試合を引き分けグループステージ敗退となったイランは、北米滞在中に不当な扱いを受けたとして、政治に勝ったスポーツの勝利だと即座に強調した。
イランサッカー連盟の広報担当者は「今、世界中が政治がサッカーに屈したことを祝っている」と辛辣な声明を発表した。これは、大会序盤にイランの敗退が確定した際、喜びを露わにしたマークウェイン・マリン米国土安全保障長官への直接的な皮肉と受け取れる。Instagram/teammellifootball
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マリンの「ハッピーダンス」への報復
両国の確執は、マリン氏がイランの敗退を喜んだと明かしたことで沸点に達した。この米政府高官は「イランが敗退し、戻ってこないと知り、とても嬉しい。ビザを取り消し、出国を命じたときは歌い、踊りそうだった」と語った。 彼らが帰国するのは本当に嬉しい。彼らほど何度も相手にしたチームはないからな。」
イラン側は即座に反論し、「イラン国民は米当局の不当な扱いと嘘に慣れているため、こうした敵対的な発言に驚く者はいない。
「こうした発言は、米国当局者が国際法や、世界的なスポーツイベントのホスト国として期待される原則を全く守っていないことを改めて示している。彼がイランの敗退を公然と祝っているという事実は、我々のチームについてよりも、彼自身について多くを語っている。」
さらに連盟は、チームが受けた「非人道的で不適切な扱い」にも言及した。具体的には、ベースキャンプをアリゾナ州からメキシコへ移さされたこと、メフディ・タジ会長を含むスタッフ11人のビザが発給拒否されたことなどである。
バログンの出場停止処分取り消し決定が火に油を注ぐ
シアトルでの試合で、ポチェッティーノ監督が退場処分だったバログンを先発起用し、政治的緊張が高まった。トランプ氏がFIFAに処分見直しを要請したと表明したため出場が認められた。 FIFAは最終的に、1試合の出場停止を12か月猶予すると決定。この措置は世界的な批判を招き、偏向疑惑も浮上した。米国代表の敗退はテヘランで嘲笑されたが、ピッチではベルギー代表が4点目後に「トランプ・ダンス」を真似て祝った。
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共同司会者の旅は終わり
この敗戦で、共催国の米国、カナダ、メキシコはそろってベスト16で敗退。大会に残る開催国チームはなくなった。米国男子代表（USMNT）の次期体制は不透明で、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が新契約を結ぶか退任するかは依然として不明だ。
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