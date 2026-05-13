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Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

「世界一の選手になりたかった」――移籍金6500万ポンドのウインガー、ブライアン・ムベウモがマンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグへ導き、野心を明かした。

ブライアン・エンベウモ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

ブライアン・ムベウモはオールド・トラッフォードで瞬時に存在感を示し、マイケル・キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。デビューシーズンで存在感を放った元ブレントフォードの彼は、下部リーグから躍進した背景にある大きな野望を語った。

  • オールド・トラッフォードにヨーロッパの夜が戻ってくる

    ユナイテッドのトップリーグ復帰に、ムベウモほど興奮している選手は少ない。昨夏ブレントフォードから6500万ポンドで移籍した攻撃的MFは、プレミアリーグ5位に入り、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に欠かせなかった。

    ポッドキャスト『Inside Carrington』で彼は、オールド・トラッフォードにチャンピオンズリーグのアンセムが流れる日を「待ちきれない」と語った。「クラブもファンも盛り上がる。素晴らしい雰囲気になるはずだ」

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  • Manchester United goal Bryan Mbeumo 2025-26Getty

    ムベウモの「世界一」への野心

    欧州大会出場はチームの成果だが、ムベウモは常に大胆な個人目標を抱いてきた。26歳の彼は、サッカー史に名を刻みたいという長年の願望が原動力だと明かした。

    「世界一の選手になりたいと常に思い、この大会に出場することは大きな目標だった」とムベウモは語る。「下部リーグでプレーし始めた頃から、その目標をずっと抱いていたんだ」

  • 下部リーグからの道のり

    ムベウモのイングランドサッカーでの成功は、一躍の飛躍ではなく着実な積み重ねの結果だ。フランスとイングランドの下部リーグで経験を積んだカメルーン代表は、その謙虚な出発点がマンチェスター・ユナイテッドで成功するための精神力を育んだと語る。

    「本当に誇らしい。簡単な道のりではなかったが、常に努力し、目標を忘れず、自分の能力を信じてきた。これからも全力で努力し、未来を楽しみにしている」と彼は語った。

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAMAFP

    数字で見るムベウモの活躍

    ムベウモは、大胆な発言をピッチでの活躍で裏付けている。加入1年目の今シーズン、全大会で10得点をマーク。12得点でランキングトップのセスコに次ぐ数字で、さらに3アシストを記録している。

    数字以上の価値を示す彼は、リヴァプール戦での記憶に残るゴールなど、すでにファンに感動をもたらしている。来季のチャンピオンズリーグ出場が確定しているユナイテッドは、グループステージ突破へ彼の自信に大きな期待を寄せている。

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