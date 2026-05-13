「世界一の選手になりたかった」――移籍金6500万ポンドのウインガー、ブライアン・ムベウモがマンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグへ導き、野心を明かした。

欧州大会出場はチームの成果だが、ムベウモは常に大胆な個人目標を抱いてきた。26歳の彼は、サッカー史に名を刻みたいという長年の願望が原動力だと明かした。

「世界一の選手になりたいと常に思い、この大会に出場することは大きな目標だった」とムベウモは語る。「下部リーグでプレーし始めた頃から、その目標をずっと抱いていたんだ」