「世界一だ！」――PSGの主将は、チャンピオンズリーグ決勝でPKを外したブラジル代表チームメイトのガブリエル・マガリャエスに、こう声を掛けた。

ブラジル代表合宿地でマルキーニョスは、決勝戦後にガブリエルに伝えた言葉を明かした。PK戦でチームメイトが通り過ぎ、一人残ったガブリエルの姿を見た瞬間、2022年の自身によるPK失敗を思い出したと語った。

「僕は祝う準備ができていた」とマルキーニョスは記者団に語った。「でも走り出した時、目の前に彼がいて、チームメイトたちが彼の横を通り過ぎていくのが見えた。2022年に僕がPKを外した後の光景と全く同じだった。

そのとき、私は代表仲間への共感を覚えた。同じ重圧を知っているからだ。彼に「強くあれ、胸を張れ」と伝えた。素晴らしいシーズンと試合を戦ってきたからだ。

「僕は彼に、僕の意見では、彼は今シーズン世界最高のセンターバックだったと伝えた。彼はそんな重荷を背負うべきではなかった。だって、もちろん、僕たちみんながPKを決めたいと思っているんだから。」