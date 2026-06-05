Getty Images Sport
翻訳者：
「世界一だ！」――PSGの主将は、チャンピオンズリーグ決勝でPKを外したブラジル代表チームメイトのガブリエル・マガリャエスに、こう声を掛けた。
マルキーニョスは祝賀より慰めを選んだ
ブダペストで行われたPSGとのPK戦でアーセナルは敗れ、2026年チャンピオンズリーグ制覇の夢は消えた。シーズン中、ミケル・アルテタ監督の下で安定して活躍したガブリエルが、そのPKを失敗した。
チームメイトが喜びに湧く中、キャプテンのマルキーニョスはガブリエルに歩み寄った。代表でも共に戦う仲間が味わう苦痛を理解したからだ。2022年W杯で自身もPKを外した経験がある彼は、まず仲間を支えることを選んだ。
- Getty Images Sport
PSGの主将、ガブリエルを擁護
ブラジル代表合宿地でマルキーニョスは、決勝戦後にガブリエルに伝えた言葉を明かした。PK戦でチームメイトが通り過ぎ、一人残ったガブリエルの姿を見た瞬間、2022年の自身によるPK失敗を思い出したと語った。
「僕は祝う準備ができていた」とマルキーニョスは記者団に語った。「でも走り出した時、目の前に彼がいて、チームメイトたちが彼の横を通り過ぎていくのが見えた。2022年に僕がPKを外した後の光景と全く同じだった。
そのとき、私は代表仲間への共感を覚えた。同じ重圧を知っているからだ。彼に「強くあれ、胸を張れ」と伝えた。素晴らしいシーズンと試合を戦ってきたからだ。
「僕は彼に、僕の意見では、彼は今シーズン世界最高のセンターバックだったと伝えた。彼はそんな重荷を背負うべきではなかった。だって、もちろん、僕たちみんながPKを決めたいと思っているんだから。」
シーズンを左右する活躍は健在だ
マルキーニョスは、ガブリエルのPK失敗が今シーズンの象徴になってはならないと考えていた。PSGの主将として、アーセナルDFガブリエルの活躍はPK戦の1つのミスより高く評価されるべきだと強調した。また、国際大会を控える代表チームにとってガブリエルが重要だと述べた。
さらに「その一場面が素晴らしいシーズンを台無しにすることはない。私たちは君を必要としている」と伝え、彼が早く立ち直り、すぐにチームに合流してくれることを期待していると語った。
- Getty Images
注目はブラジル代表戦へ
2人のDFはクラブの事情をひとまず忘れ、代表戦に集中するためブラジル代表に合流した。マルキーニョスは、ガブリエルがブダペストでの失望を早く乗り越え、自信を取り戻すことを願っている。W杯が迫る中、ガブリエルは依然としてブラジル代表の重要な戦力だ。北米開催の大会では、ブラジルはモロッコ、ハイチ、スコットランドと同グループCに入った。