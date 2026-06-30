ベリンガムはガーナ戦（0-0の引き分け）で自身のパフォーマンスに疑問を呈したが、マドゥエケはチームメイトへの批判を一蹴した。このウインガーは、人々が期待すべきは常にトップレベルのパフォーマンスだと明言。パナマ戦の反応を問われると、マドゥエケは同僚を力強く擁護した。

「彼は世界クラスの選手だ。彼のプレーを見るたび、ほぼ毎回同じレベルを示している」とマドゥエケは語った。「前回の試合がなぜ驚きなのか分からない。彼はここ数年、ずっとそうやってプレーしてきた。だから、彼があのようプレーしても、僕にとってはごく当たり前だ」