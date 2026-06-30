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Jude Bellingham England HICGetty Images
Moataz Elgammal

翻訳者：

「世界トップクラス」のジュード・ベリンガムが「プレー不能」なパフォーマンスを示しても、ノニ・マドゥエケにとっては驚きではない。イングランドのスーパースターを疑う声に、アーセナルFWは首を傾げる。

ジュード・ベリンガム
イングランド
ワールドカップ
ノニ・マドゥエケ
イングランド 対 コンゴ民主共和国
コンゴ民主共和国

ノニ・マドゥエケは、ワールドカップで輝いたジュード・ベリンガムを疑う声が信じられないと語った。イングランド代表のスーパースターは「世界クラスの才能」だと評価し、レアル・マドリードのMFがいつも大舞台で結果を出していると強調。パナマ戦の圧倒的なパフォーマンスも、スリー・ライオンズにとっては当たり前だと述べた。

  • ベリンガムではいつも通りの日常

    マドゥエケ氏はESPNに、イングランドがパナマを2-0で下した一戦でベリンガムが果たした役割について「驚きはない」と語った。代表チームが粘る相手に苦戦する中、ベリンガムが違いを生んだ。

    ブカヨ・サカのコーナーキックを頭で合わせ先制すると、直後にはハリー・ケインへの絶妙クロスで2点目もアシスト。2試合連続のマン・オブ・ザ・マッチに輝いた。

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  • England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    懐疑論者を黙らせる

    ベリンガムはガーナ戦（0-0の引き分け）で自身のパフォーマンスに疑問を呈したが、マドゥエケはチームメイトへの批判を一蹴した。このウインガーは、人々が期待すべきは常にトップレベルのパフォーマンスだと明言。パナマ戦の反応を問われると、マドゥエケは同僚を力強く擁護した。

    「彼は世界クラスの選手だ。彼のプレーを見るたび、ほぼ毎回同じレベルを示している」とマドゥエケは語った。「前回の試合がなぜ驚きなのか分からない。彼はここ数年、ずっとそうやってプレーしてきた。だから、彼があのようプレーしても、僕にとってはごく当たり前だ」

  • イングランドにとって不可欠なリーダーたち

    ベリンガムは今大会で3得点を記録し、クロアチア戦（4－2で勝利）で2得点を挙げたケインと並んだ。マドゥエケは、チームが最も必要とする場面で結果を出す2人を称賛。「彼らは最も決定的な存在で、責任を果たす選手だと思います」と語った。

    「特に前の試合ではジュードは相手にとって手も足も出ない存在だったし、ハリーの得点力は言うまでもない。2人が最高のプレーをしているのは本当に嬉しいし、ノックアウトステージでもこの調子が続くことを願っている。だって、我々は彼らを必要としているのだから」

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    決勝トーナメントを見据えて

    イングランドはグループリーグ突破を決め、ノックアウトステージへ備える。トゥヘル監督率いるチームはベスト32でコンゴ民主共和国と対戦する。絶好調のベリンガムとケイン擁する「スリー・ライオンズ」は、さらに勝ち進み勢いを維持できると自信を持っている。

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