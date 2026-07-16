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「世界トップクラスの才能とリーダーシップ」――USWNTのスター、リンジー・ヒープスが土曜、NWSLデンバー・サミットでポートランド・ソーンズ戦にデビュー予定。
- NWSL
ヒープスは今週末、デンバー・サミット戦に出場予定だ。
ヒープスが今週末デビューすれば、感慨深い場面が続く。欧州でのプレーを経ての「帰郷」であり、対戦相手はNWSLで最後に所属したポートランド・ソーンズだからだ。
彼女はソーンズで6シーズンプレーし、その後フランスで105試合に出場。2018年にはNWSL MVPに選ばれた。チームは2016年と2021年のNWSLシールド、2017年のNWSLチャンピオンシップを制し、特に2017年の決勝では優勝を決めるゴールを決めた。
- Getty
「胸が躍る瞬間」
「リンジーをコロラドに正式に迎えられ、大変嬉しく思います」と、デンバー・サミットFCのニック・カッシング監督は木曜日のプレスリリースで述べた。
「リンジーのNWSL復帰は、クラブ、サポーター、コロラドのサッカー界にとって嬉しい瞬間です。彼女の才能とリーダーシップはピッチでもロッカールームでも即座に大きな影響をもたらすでしょう。彼女がクラブのエンブレムを胸に初めてピッチに立つ姿を見るのが待ちきれません。」
- Populous
ヒープス、盛大な凱旋
ヒープスがNWSLに復帰する際、最も注目されるのは故郷のクラブでプレーすることだ。コロラド州デンバーは2026年加入の2チームの一つとして「デンバー・サミット」の誘致に成功した。
この試合は、2028年に完成予定の1億5000万ドル規模の新スタジアムが完成するまで仮の本拠地となるセンテニアル・スタジアムでの初陣でもある。同スタジアムはリーグ屈指と評価されるチームの新しいトレーニング施設に直結している。
- NWSL
次は何が起こるのでしょうか？
デンバー・サミットはNWSL第12節でポートランド・ソーンズと対戦する。現在4勝5敗4分けで11位。
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