「世界トップクラスの才能とリーダーシップ」――USWNTのスター、リンジー・ヒープスが土曜、NWSLデンバー・サミットでポートランド・ソーンズ戦にデビュー予定。

ヒープスが今週末デビューすれば、感慨深い場面が続く。欧州でのプレーを経ての「帰郷」であり、対戦相手はNWSLで最後に所属したポートランド・ソーンズだからだ。

彼女はソーンズで6シーズンプレーし、その後フランスで105試合に出場。2018年にはNWSL MVPに選ばれた。チームは2016年と2021年のNWSLシールド、2017年のNWSLチャンピオンシップを制し、特に2017年の決勝では優勝を決めるゴールを決めた。



