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「世界トップクラスのロドリのレベルにも、簡単に到達できる！」。10代の逸材アユブ・ブアディが、8600万ポンドでのマンチェスター・シティ移籍を受け、バルセロナのレジェンド、セルヒオ・ブスケツになぞらえられた。
フランス生まれのブアディはモロッコ代表である
若くして極めて大きな期待を背負うことになったが、ブアディはこれまでの比較的短いキャリアの中で、その輝かしい先人たちの足跡をたどる能力があることを十分に示してきた。すでに公式戦でトップチーム通算100試合出場を達成している。
飛躍のきっかけはリールでつかみ、U16からU21までフランスの各年代別代表でプレーして国際的な評価も高めた。その後、代表資格をモロッコに変更し、2026年ワールドカップではモロッコ代表の一員としてその舞台に立った。
その大会を迎える時点で、このティーンエイジャーの評価はすでに高く、ヨーロッパの名門クラブの一つへの高額移籍は、実現するかどうかではなく、いつ実現するかの問題となっていた。プレミアリーグの強豪シティが最終的に、この世界サッカー界で最も注目を集める有望株の一人、そして獲得を熱望される存在を巡る争奪戦を制した。
ブアディはエンツォ・マレスカの下で新たな挑戦に徐々に適応している段階で、ここまでは途中出場で2試合に出場しているが、まもなくスタメン表の最初に名前が入る選手の一人になると見られている。
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中盤の偉人たちと比較される10代の逸材
この上品なMFがどこまで成長できるかを問われると、BetVictor Online Casinoとの提携で話をした元マンチェスター・シティのサニャ氏は、GOALにこう語った。「彼は非常に成熟している。勤勉さがあり、ボールを持った時の自信もある。だから、本当に、本当に優れた選手になれる。
「ロドリのようなワールドクラスのレベルにも、簡単に到達できると思う。ブスケツのようにさえなれる。ブスケツはとても落ち着いていて、スローモーションのようで、物静かだ。ボールを持つと時々失いそうに見えるが、決して失わない。見ていてエレガントな選手だ」
マンチェスター・シティ、有望株の獲得に歓喜
ブアディは、自身の潜在能力を最大限に引き出すにはこれ以上ない環境にいると考えており、イングランド移籍完了に際してシティの公式ウェブサイトにこう語った。「マンチェスター・シティは、私にとって世界最高のクラブだ。ここに来て、自分をシティの選手だと名乗れるのは夢のようだ。私は人生の大半を、最高の選手になるため、そしてこの競技の頂点にたどり着くために懸命に努力してきた。
「私は何年もシティを見てきたし、そのプレースタイルが大好きだ。シティは常に質の高いサッカーをしようとする。そして勝者であることも示してきた。このクラブは勝つために作られているように感じる。スカッドはワールドクラスで、エンゾはトップレベルの監督だ。それに、エティハド・スタジアムで、すべてのファンの前でプレーするのを本当に楽しみにしている。
「私はまだ大きく成長しなければならない。まだ18歳だ。ここまでの進歩には満足しているが、同時にまだまだ大きく成長できるとも分かっている。ここは間違いなく、それを実現するのに最適な場所だ。このクラブはタイトルを求めるし、すべてのタイトル争いができるよう、私は全力を尽くす。」
“ザ・ブルーズ”のフットボールディレクターを務めるウーゴ・ビアナは、将来のスーパースター獲得についてこう語った。「アユーブのポテンシャルは極めて高い。トップMFに必要なものをすべて備えた選手だ。まだ18歳でありながら、すでに卓越したフットボールIQを持っており、それはエンゾの指導の下でさらに向上していくだろう。
「我々は彼を非常に、非常に注意深く見てきた。その過程を通じて、彼がシティで大きく飛躍するであろう巨大な才能だという確信をますます強めてきた。彼が我々に加わってくれて本当にうれしい。今の我々の仕事は、彼がそのポテンシャルを実現するために必要なすべてを確実に提供することだ。」
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ブアディ、アンダーソンとフェルナンデスとポジション争いへ
2031年までの5年契約をシティと結んだブアディだが、エティハドではポジション争いが激しい。ブアディは、同じ夏に加入した1億1600万ポンド（1億5700万ドル）のイングランド代表エリオット・アンダーソン、そして1億2500万ポンド（1億6900万ドル）のアルゼンチン代表でワールドカップ優勝メンバーのエンソ・フェルナンデスとともに加わった。
彼ら全員には、ロドリのバルセロナ移籍によって生まれた穴を埋める役割が課されている。バロンドール受賞歴を持つこのスペイン人MFは、現代において同じくワールドカップ優勝を経験したブスケツに最も近い存在と見なされている。
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