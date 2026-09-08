若くして極めて大きな期待を背負うことになったが、ブアディはこれまでの比較的短いキャリアの中で、その輝かしい先人たちの足跡をたどる能力があることを十分に示してきた。すでに公式戦でトップチーム通算100試合出場を達成している。

飛躍のきっかけはリールでつかみ、U16からU21までフランスの各年代別代表でプレーして国際的な評価も高めた。その後、代表資格をモロッコに変更し、2026年ワールドカップではモロッコ代表の一員としてその舞台に立った。

その大会を迎える時点で、このティーンエイジャーの評価はすでに高く、ヨーロッパの名門クラブの一つへの高額移籍は、実現するかどうかではなく、いつ実現するかの問題となっていた。プレミアリーグの強豪シティが最終的に、この世界サッカー界で最も注目を集める有望株の一人、そして獲得を熱望される存在を巡る争奪戦を制した。

ブアディはエンツォ・マレスカの下で新たな挑戦に徐々に適応している段階で、ここまでは途中出場で2試合に出場しているが、まもなくスタメン表の最初に名前が入る選手の一人になると見られている。