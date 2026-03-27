Getty
翻訳者：
「世界トップクラスのストライカー4、5人のうちの1人」――マイケル・オーウェンが「刺激的な」才能を絶賛、リヴァプールで1億2500万ポンドの移籍金を正当化できるとアレクサンダー・イサクを後押し
リヴァプールはイサクの獲得に英国記録となる移籍金を支払った
リヴァプールは、プレミアリーグのライバルがイングランド1部リーグで2シーズン連続20ゴールを超える活躍を見せたことを受け、イサク獲得に動いた。ニューカッスルが貴重な戦力を手放すことに難色を示したのは当然のことだったが、最終的に歴史的な移籍金で合意に至った。
アーネ・スロット監督は、リヴァプールがプレミアリーグ優勝を奪還した勢いに乗って巨額の資金を投じ、タイトル獲得に向けたパズルの重要なピースをもう一つ手に入れたと見られていた。しかし、試練の2025-26シーズンを通じて、その投資に見合う成果はほとんど得られていない。
- AFP
イサクはリヴァプールで何ゴールを決めたのか？
イサクは、12月20日のトッテナム戦で脚の骨折と足首の損傷を負うまで、わずか3得点しか挙げておらず、そのうちリーグ戦での得点は2点にとどまっていた。それ以来、彼は全大会を通じて21試合を欠場している。
リヴァプールはイサクの不在にもかかわらず、トップ4争いを続け、チャンピオンズリーグとFAカップの準々決勝に進出している。シーズン終盤の重要な局面を迎え、彼は復帰に向けて順調に回復している。
今シーズンのリヴァプールの残りの試合で彼がどのようなインパクトを残せるかはまだ未知数だが、長期的に見て大きな貢献を果たすと期待されている。元リヴァプールFWのオーウェンは、この26歳のスウェーデン人選手を今も高く評価している。
オーウェンが、イサクがリヴァプールで実力を証明できると信じている理由
GOALから、イサクが移籍金に見合う活躍ができるかどうか、またアンフィールドでのデビューシーズンが事実上失敗に終わったことを踏まえ、今や結果を出すためのプレッシャーがさらに高まっているのではないかとの質問を受けたオーウェンは、リアルタイム統計やカジノゲームのライブ配信を専門とするサービス「CasinoScores」を通じて次のように語った。「選手にとってプレッシャーは常に付き物だ。移籍金がいくらであろうとなかろうと、それは変わらない。
「彼はエリート選手だ。実際、非常に良いプレーを見せ始めていた。トッテナム戦でゴールを決めた直後にピッチから担ぎ出されたが、それも素晴らしいゴールだった。彼個人について言えば、リヴァプールの移籍金やその是非については議論の余地があるが、それは別の問題、別の話題だ。選手としてのイサクは間違いなくエリートだ。
「彼がニューカッスルで決めたゴールや見せたプレーのいくつかは、まさに……優雅さがあり、才能があり、ボールタッチが良く、スピードもあり、素晴らしいフィニッシャーだ。彼がチームに復帰するのは、本当にワクワクする、素晴らしいことだ。もちろんそうだ。
「同じポジションにこれほど多くの選手を獲得し、巨額の資金を投じたことの是非については、また別の話だ。だが、彼の復帰については、彼は世界でもトップ4、5に入るストライカーの一人だ。それについては、私の中で疑いの余地はない。だから、そう、彼が戻ってくることは大きな後押しになるだろう。」
- Getty Images Sport
リヴァプール 2025-26シーズンの試合日程：FAカップおよびチャンピオンズリーグ準々決勝
イサクの復帰時期については、現時点では具体的な日程は決まっていない。リヴァプールは、高額な戦力を予定より早く急いで復帰させ、再び故障するリスクを負うことを当然ながら警戒している。
しかし、主要なタイトル獲得の可能性がまだ残されている今シーズン終盤にかけて、彼が重要な役割を果たすことは期待されている。スロット監督率いるチームは、次の代表戦期間明けとなる4月4日、FAカップ準々決勝でマンチェスター・シティと対戦し、リーグ戦を再開する。
その後、チームはフランスへ遠征し、欧州王者パリ・サンジェルマンとの壮絶なチャンピオンズリーグ対決となる第1戦に臨む。プレミアリーグの残り日程には、エバートンとのダービー戦やマンチェスター・ユナイテッド、チェルシーとの対戦を含む7試合が控えている。