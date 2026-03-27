「世界トップクラスのストライカー4、5人のうちの1人」――マイケル・オーウェンが「刺激的な」才能を絶賛、リヴァプールで1億2500万ポンドの移籍金を正当化できるとアレクサンダー・イサクを後押し

GOALから、イサクが移籍金に見合う活躍ができるかどうか、またアンフィールドでのデビューシーズンが事実上失敗に終わったことを踏まえ、今や結果を出すためのプレッシャーがさらに高まっているのではないかとの質問を受けたオーウェンは、リアルタイム統計やカジノゲームのライブ配信を専門とするサービス「CasinoScores」を通じて次のように語った。「選手にとってプレッシャーは常に付き物だ。移籍金がいくらであろうとなかろうと、それは変わらない。

「彼はエリート選手だ。実際、非常に良いプレーを見せ始めていた。トッテナム戦でゴールを決めた直後にピッチから担ぎ出されたが、それも素晴らしいゴールだった。彼個人について言えば、リヴァプールの移籍金やその是非については議論の余地があるが、それは別の問題、別の話題だ。選手としてのイサクは間違いなくエリートだ。

「彼がニューカッスルで決めたゴールや見せたプレーのいくつかは、まさに……優雅さがあり、才能があり、ボールタッチが良く、スピードもあり、素晴らしいフィニッシャーだ。彼がチームに復帰するのは、本当にワクワクする、素晴らしいことだ。もちろんそうだ。

「同じポジションにこれほど多くの選手を獲得し、巨額の資金を投じたことの是非については、また別の話だ。だが、彼の復帰については、彼は世界でもトップ4、5に入るストライカーの一人だ。それについては、私の中で疑いの余地はない。だから、そう、彼が戻ってくることは大きな後押しになるだろう。」