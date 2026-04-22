世界サッカー史上、前代未聞の事態がイギリスで起こりそうだ。

シーズン残り5節。スパーズは17位ウェストハムから2ポイント差だ。この2ポイントは極めて大きい。プレミアリーグでの最後の勝利は昨年12月28日のクリスタル・パレス戦で、その後15試合未勝利。監督は2度交代した。

2月にはトーマス・フランク、4月にはイゴール・トゥドールが退任し、現在はロベルト・デ・ゼルビが率いている。 土曜のブライトン戦では勝利目前だったものの、ロスタイムにDFケビン・ダンソのミスで2－2の同点に追われた。ダンソは試合後、SNSで人種差別的な攻撃を受け、クラブが声明で非難した。

土曜のウルヴァーハンプトン戦でも勝てなければ、1935年以来91年ぶりの不名誉な記録に並ぶ。 最下位で降格が決まっているウルブズは、残る日程の中で最も手薄な相手だ。その後、チェルシー、アストン・ヴィラ、リーズと戦い、最終節はエヴァートンとの対戦となる。

デ・ゼルビ監督は「このチームは5連勝できる」と語り、選手たちに前向きな姿勢を植え付けようとしている。 「練習には笑顔で来ること。できないならすぐ家に帰れ」とデ・ゼルビ監督は言い切る。「ネガティブな選手やスタッフには構っている暇はない。愚痴を言う人間は好きじゃない。」