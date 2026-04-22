この記事には多くの数字が登場します。それでも、トッテナム・ホットスパーの驚異的な展開を語るにはこれが必要です。 過去3年で7億2600万ユーロを補強に投じた。チェルシーとシティのみがこれを上回る。移籍収入を差し引いても4億6600万ユーロの赤字で、アーセナルに次ぐ2番目の規模だ。昨夏は2億6600万ユーロを投資した。
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世界サッカー史上、前代未聞の事態がイギリスで起こりそうだ。
多額の投資により、トッテナムは世界屈指の高額選手陣となった。移籍市場サイト「Transfermarkt」によると、選手総額は8億300万ユーロ。世界でも8クラブのみがこれを上回る。ドイツではバイエルン（9億6900万ユーロ）だけが上だ。
それでもチームはプレミアリーグ降格の危機にある。Transfermarktによると、最も評価額が高かった降格チームは2022/23シーズンのレスター・シティで4億4400万ユーロ。トッテナムの半分以下だ。レスターは2016年の優勝後、現在は3部まで落ちている。
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トッテナム・ホットスパー、91年前の不名誉な記録に「迫る」
シーズン残り5節。スパーズは17位ウェストハムから2ポイント差だ。この2ポイントは極めて大きい。プレミアリーグでの最後の勝利は昨年12月28日のクリスタル・パレス戦で、その後15試合未勝利。監督は2度交代した。
2月にはトーマス・フランク、4月にはイゴール・トゥドールが退任し、現在はロベルト・デ・ゼルビが率いている。 土曜のブライトン戦では勝利目前だったものの、ロスタイムにDFケビン・ダンソのミスで2－2の同点に追われた。ダンソは試合後、SNSで人種差別的な攻撃を受け、クラブが声明で非難した。
土曜のウルヴァーハンプトン戦でも勝てなければ、1935年以来91年ぶりの不名誉な記録に並ぶ。 最下位で降格が決まっているウルブズは、残る日程の中で最も手薄な相手だ。その後、チェルシー、アストン・ヴィラ、リーズと戦い、最終節はエヴァートンとの対戦となる。
デ・ゼルビ監督は「このチームは5連勝できる」と語り、選手たちに前向きな姿勢を植え付けようとしている。 「練習には笑顔で来ること。できないならすぐ家に帰れ」とデ・ゼルビ監督は言い切る。「ネガティブな選手やスタッフには構っている暇はない。愚痴を言う人間は好きじゃない。」
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トッテナム：好調なシーズン開幕とチャンピオンズリーグでの活躍
トッテナムはタイトル数ではイングランド屈指とは言えないが、常に強豪として認められてきた。1951年と1961年にリーグ優勝し、1992年のプレミアリーグ発足以来一度も降格していない。直近13シーズンで10回トップ6に入り、2017年には2位になった。 2019年にはチャンピオンズリーグ決勝に進出し、昨年5月にはヨーロッパリーグで4度目の欧州タイトルを獲得し、2008年以来となるタイトルを手にした。
しかしプレミアリーグでの不振によりアンジェ・ポステコグルー監督は退任。降格危機は免れたものの終盤には17位まで落ちた。その時点ではヨーロッパリーグのみが重要視されていた。昨夏再び補強に動き、フランク監督率いるチームは10月中旬には3位につけた。
9月には長年にわたりクラブを率いたダニエル・レヴィ会長が突然退任し、後任にピーター・チャリントンとヴィナイ・ヴェンカテシャムが就任した。プレミアリーグでは徐々に順位を落としたが、チャンピオンズリーグでは好調を維持した。 1月にはボルシア・ドルトムントとアイントラハト・フランクフルトを破り、1月末のリーグ戦では4位につけた。
しかしラウンド16でアトレティコ・マドリードに敗れた。印象的だったのは、トゥドール監督が控えGKアントニン・キンスキーを先発させながら、17分で交代させた場面だ。
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トッテナムは信じられないほどの怪我の連鎖に見舞われている
シーズン序盤は好スタートを切ってチャンピオンズリーグでもグループステージを突破した一方、年明けのプレミアリーグでは歴史的な失速を経験した。この落差を論理的に説明するのは難しいが、根本原因は明確だ。
ここ数年の監督交代が相次ぎ、高額選手を抱えながらも多様な指導方針が混在。明確な戦術やヒエラルキーが欠如している。 長年主力としてキャプテンを務めたソン・フンミンが昨夏退団して以来、成熟したリーダーシップが不足している。リーグ戦で先制点を許した直近32試合では一度も勝てていない。
さらに怪我人も続出している。クルセフスキとマディソンは今季未出場。ベルグヴァルとソランケも長期離脱した。クドゥスは1月から不調で、主将ロメロも今季絶望と見られる。
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レンタル移籍中のジョアン・パリニャがFCバイエルンに復帰する見込み
多くの新加入選手が期待外れだった。その中には元バイエルンのジョアン・パリニャとマティス・テルも含まれる。オーバーヘッドキックで好スタートを切ったパリニャだが、トッテナムは3000万ユーロの買い取りオプションを行使せず、彼は夏にバイエルンへ戻る。 バイエルンもまた、経済的に苦しい状況にある。個人としては、長年在籍したクラブの降格はハリー・ケインにも大きな打撃だ。
シャビ・シモンズも期待通りの活躍ではなかったが、週末のブライトン戦（2-2）では2得点を挙げた。スポーツ取締役マックス・エベル、スポーツディレクタークリストフ・フロイント、監督ヴィンセント・コンパニは昨夏シモンズをバイエルンに獲得したかった。 しかしウリ・ヘーネスが資金拠出を拒否し、代わりにアップルパイを配っただけだった。その結果、トッテナムが6500万ユーロでシモンズを獲得し、クラブ記録を更新したが、これも近年報われなかった投資の1つに過ぎない。
プレミアリーグの順位表
位 チーム 試合 得点 得失点差 勝ち点 1 アーセナルFC 33 63:26 37 70 2 マンチェスター・シティ 32 65:29 36 67 3 マンチェスター・ユナイテッド 33 58:45 13 58 4 アストン・ヴィラFC 33 47:41 6 58 5 リヴァプールFC 33 54:43 11 55 6 チェルシーFC 33 53:42 11 48 7 ブレントフォードFC 33 48:44 4 48 8 AFCボーンマス 33 50:50 0 48 9 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 33 45:39 6 47 10 エバートンFC 33 40:39 1 47 11 サンダーランドAFC 33 36:40 -4 46 12 フラムFC 33 43:46 -3 45 13 クリスタル・パレス 32 35:36 -1 43 14 ニューカッスル・ユナイテッド 33 46:49 -3 42 15 リーズ・ユナイテッド 33 42:49 -7 39 16 ノッティンガム・フォレスト 33 36:45 -9 36 17 ウェストハム・ユナイテッド 33 40:57 -17 33 18 トッテナム・ホットスパー 33 42:53 -11 31 19 バーンリーFC 33 34:67 -33 20 20 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 33 24:61 -37 17