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TottenhamIMAGO / Sebastian Frej
Nino Duit

翻訳者：

世界サッカー史上、前代未聞の事態がイギリスで起こりそうだ。

プレミアリーグ
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トッテナム
ロベルト・デ・ゼルビ
マティス・テル
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I. Tudor
ジェームズ・マディソン
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ハリー・ケイン
ソン・フンミン

巨額の移籍費、世界最高峰の選手層、1年前の欧州制覇、好調なシーズンスタート。それでもイングランドの名門トッテナム・ホットスパーは降格の危機にある。

この記事には多くの数字が登場します。それでも、トッテナム・ホットスパーの驚異的な展開を語るにはこれが必要です。 過去3年で7億2600万ユーロを補強に投じた。チェルシーとシティのみがこれを上回る。移籍収入を差し引いても4億6600万ユーロの赤字で、アーセナルに次ぐ2番目の規模だ。昨夏は2億6600万ユーロを投資した。

  • 多額の投資により、トッテナムは世界屈指の高額選手陣となった。移籍市場サイト「Transfermarkt」によると、選手総額は8億300万ユーロ。世界でも8クラブのみがこれを上回る。ドイツではバイエルン（9億6900万ユーロ）だけが上だ。 

    それでもチームはプレミアリーグ降格の危機にある。Transfermarktによると、最も評価額が高かった降格チームは2022/23シーズンのレスター・シティで4億4400万ユーロ。トッテナムの半分以下だ。レスターは2016年の優勝後、現在は3部まで落ちている。

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-BRIGHTONAFP

    トッテナム・ホットスパー、91年前の不名誉な記録に「迫る」

    シーズン残り5節。スパーズは17位ウェストハムから2ポイント差だ。この2ポイントは極めて大きい。プレミアリーグでの最後の勝利は昨年12月28日のクリスタル・パレス戦で、その後15試合未勝利。監督は2度交代した。

    2月にはトーマス・フランク、4月にはイゴール・トゥドールが退任し、現在はロベルト・デ・ゼルビが率いている。 土曜のブライトン戦では勝利目前だったものの、ロスタイムにDFケビン・ダンソのミスで2－2の同点に追われた。ダンソは試合後、SNSで人種差別的な攻撃を受け、クラブが声明で非難した。

    土曜のウルヴァーハンプトン戦でも勝てなければ、1935年以来91年ぶりの不名誉な記録に並ぶ。 最下位で降格が決まっているウルブズは、残る日程の中で最も手薄な相手だ。その後、チェルシー、アストン・ヴィラ、リーズと戦い、最終節はエヴァートンとの対戦となる。

    デ・ゼルビ監督は「このチームは5連勝できる」と語り、選手たちに前向きな姿勢を植え付けようとしている。 「練習には笑顔で来ること。できないならすぐ家に帰れ」とデ・ゼルビ監督は言い切る。「ネガティブな選手やスタッフには構っている暇はない。愚痴を言う人間は好きじゃない。」

  • FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-DORTMUNDAFP

    トッテナム：好調なシーズン開幕とチャンピオンズリーグでの活躍

    トッテナムはタイトル数ではイングランド屈指とは言えないが、常に強豪として認められてきた。1951年と1961年にリーグ優勝し、1992年のプレミアリーグ発足以来一度も降格していない。直近13シーズンで10回トップ6に入り、2017年には2位になった。 2019年にはチャンピオンズリーグ決勝に進出し、昨年5月にはヨーロッパリーグで4度目の欧州タイトルを獲得し、2008年以来となるタイトルを手にした。

    しかしプレミアリーグでの不振によりアンジェ・ポステコグルー監督は退任。降格危機は免れたものの終盤には17位まで落ちた。その時点ではヨーロッパリーグのみが重要視されていた。昨夏再び補強に動き、フランク監督率いるチームは10月中旬には3位につけた。

    9月には長年にわたりクラブを率いたダニエル・レヴィ会長が突然退任し、後任にピーター・チャリントンとヴィナイ・ヴェンカテシャムが就任した。プレミアリーグでは徐々に順位を落としたが、チャンピオンズリーグでは好調を維持した。 1月にはボルシア・ドルトムントとアイントラハト・フランクフルトを破り、1月末のリーグ戦では4位につけた。

    しかしラウンド16でアトレティコ・マドリードに敗れた。印象的だったのは、トゥドール監督が控えGKアントニン・キンスキーを先発させながら、17分で交代させた場面だ。

  • Tottenham Hotspur v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    トッテナムは信じられないほどの怪我の連鎖に見舞われている

    シーズン序盤は好スタートを切ってチャンピオンズリーグでもグループステージを突破した一方、年明けのプレミアリーグでは歴史的な失速を経験した。この落差を論理的に説明するのは難しいが、根本原因は明確だ。

    ここ数年の監督交代が相次ぎ、高額選手を抱えながらも多様な指導方針が混在。明確な戦術やヒエラルキーが欠如している。 長年主力としてキャプテンを務めたソン・フンミンが昨夏退団して以来、成熟したリーダーシップが不足している。リーグ戦で先制点を許した直近32試合では一度も勝てていない。

    さらに怪我人も続出している。クルセフスキとマディソンは今季未出場。ベルグヴァルとソランケも長期離脱した。クドゥスは1月から不調で、主将ロメロも今季絶望と見られる。

  • Fulham v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    レンタル移籍中のジョアン・パリニャがFCバイエルンに復帰する見込み

    多くの新加入選手が期待外れだった。その中には元バイエルンのジョアン・パリニャとマティス・テルも含まれる。オーバーヘッドキックで好スタートを切ったパリニャだが、トッテナムは3000万ユーロの買い取りオプションを行使せず、彼は夏にバイエルンへ戻る。 バイエルンもまた、経済的に苦しい状況にある。個人としては、長年在籍したクラブの降格はハリー・ケインにも大きな打撃だ。

    シャビ・シモンズも期待通りの活躍ではなかったが、週末のブライトン戦（2-2）では2得点を挙げた。スポーツ取締役マックス・エベル、スポーツディレクタークリストフ・フロイント、監督ヴィンセント・コンパニは昨夏シモンズをバイエルンに獲得したかった。 しかしウリ・ヘーネスが資金拠出を拒否し、代わりにアップルパイを配っただけだった。その結果、トッテナムが6500万ユーロでシモンズを獲得し、クラブ記録を更新したが、これも近年報われなかった投資の1つに過ぎない。

  • プレミアリーグの順位表

    チーム試合得点得失点差勝ち点
    1アーセナルFC3363:263770
    2マンチェスター・シティ3265:293667
    3マンチェスター・ユナイテッド3358:451358
    4アストン・ヴィラFC3347:41658
    5リヴァプールFC3354:431155
    6チェルシーFC3353:421148
    7ブレントフォードFC3348:44448
    8AFCボーンマス3350:50048
    9ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン3345:39647
    10エバートンFC3340:39147
    11サンダーランドAFC3336:40-446
    12フラムFC3343:46-345
    13クリスタル・パレス3235:36-143
    14ニューカッスル・ユナイテッド3346:49-342
    15リーズ・ユナイテッド3342:49-739
    16ノッティンガム・フォレスト3336:45-936
    17ウェストハム・ユナイテッド3340:57-1733
    18トッテナム・ホットスパー3342:53-1131
    19バーンリーFC3334:67-3320
    20ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ3324:61-3717
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