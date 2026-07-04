「彼は5大会で重要な役割を担い、いずれも結果を出せなかった。準々決勝に進めなかったのだ。それでも『逃げない』と言う。これは『逃げる』のではなく、『責任を引き受ける』ことなのだ」とハマンは分析した。

キミッヒのような選手には、「やれることはやった。だが結果が出なかった。だから一度離れる」と責任を取ってほしい。それが私の期待だ」と語った。

一方でハマンは、31歳のキミッヒが自ら代表を辞退する決断を下すなら「非常に高く評価する。そうあってほしい。それはメッセージとなり、何かを変えなければならない。このままでは続かない」と語った。