「TOMorrow Business」のポッドキャストで、元ドイツ代表選手はバイエルン・ミュンヘンのMFスターに代表引退を勧めた。キミッヒは責任を取り、今後代表に招集されないべきだと言った。
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「世界クラスの選手ではない」：W杯惨敗を受け、元代表がキミッヒの代表引退を要求
「彼は5大会で重要な役割を担い、いずれも結果を出せなかった。準々決勝に進めなかったのだ。それでも『逃げない』と言う。これは『逃げる』のではなく、『責任を引き受ける』ことなのだ」とハマンは分析した。
キミッヒのような選手には、「やれることはやった。だが結果が出なかった。だから一度離れる」と責任を取ってほしい。それが私の期待だ」と語った。
一方でハマンは、31歳のキミッヒが自ら代表を辞退する決断を下すなら「非常に高く評価する。そうあってほしい。それはメッセージとなり、何かを変えなければならない。このままでは続かない」と語った。
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ハマン、キミッヒについて：「もう彼を招かないだろう」
「このままならキンミッヒを招集すべきではない。他の選手にもチャンスを与えるべきだ」とハマンは続けた。ドイツ代表のキャプテンが自ら代表での出場辞退を決断しないなら、次期代表監督が介入すべきだ。その際、実力も重要な要素となる。
「私はキミッヒを世界クラスの選手とは見ていない。彼は優れた選手だが、中央のMFとしては世界レベルではない。右SBで世界クラスか？ いいえ、そこでもあくまで優れた選手だ」と、ハマンはバイエルンのスターを厳しく評価した。
キミッヒは長年バイエルンの主力だが、31歳の彼でもチーム内では突出していない。 「ミュンヘンではドイツ人選手は脇役だ。勝たせているのはオリセやディアス、ケインだ。ター、パブロヴィッチ、キミッヒはサポートしている。今シーズンはそれがうまくいっている。だが、試合を決めるのは他の選手だ」
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キミッヒはFCバイエルンとドイツ代表で不動の地位を確立している
キミッヒがドイツ代表で準決勝に進んだのは1度だけ。2016年欧州選手権の準決勝でフランスに敗れた際、31歳の彼は右サイドバックの定位置を確保していた。
その後、ロシア、カタール、今回の北米開催と、3大会連続で早期敗退を経験。その姿は、近年の代表不振を象徴する。
それでも、キミッヒはバイエルンでも代表でもチームを牽引する選手である。 所属するバイエルンでは中央MFとして世界最高峰のパフォーマンスを示す一方、代表では右SBを強いられることが多かった。
パラグアイとの16強戦敗退後、彼は代表引退を否定。「決して諦めない」とMagentaTVで語った。
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