ケインは、後半巻き返した理由として、トゥヘル監督の激励が選手たちの士気を高めたと語った。前半の緊張した展開の後、監督は選手たちに「自由と自信を持ってプレーせよ」と指示した。

「監督は『束縛を解いて、落ち着いて、行こう』と言ってくれた。『最悪何が起こるというんだ？ 自分たちがどんなチームか世界に示そう』とも言ってくれた」とケインは試合後に語った。

「後半は全開で攻め、相手は対応できなかった。これが毎試合目指すレベルだ。リード後は危険な場面もなく、カウンターで追加点も取った。3〜4点取ってもおかしくない時間帯もあった。全員を称賛したい。大会初戦で強豪を破り、素晴らしい結果だ」