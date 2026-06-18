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「世界に示そう！」――ハリー・ケインが、イングランドのワールドカップ・クロアチア戦勝利の原動力となったトーマス・トゥヘル監督のハーフタイムのスピーチの詳細を明かす
イングランドは後半開始後、反撃に出た
イングランドは後半にパフォーマンスを一変させ、クロアチアに圧勝して2026年ワールドカップに向けた戦いをスタートさせた。前半は「スリー・ライオンズ」とクロアチアが白熱した攻防を繰り広げ、クロアチアはイングランドのリードを2度も追いついた。
前半はケインがPKとデクラン・ライスのCKで2得点を挙げ、ゲイリー・リネカーのイングランド代表W杯通算得点記録に並んだが、2度とも追いつかれた。後半、イングランドはギアを上げ、ベリンガムが勝ち越し。途中出場のラッシュフォードが4－2の勝利を決定づけた。
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ケインが好転の経緯を説明する
ケインは、後半巻き返した理由として、トゥヘル監督の激励が選手たちの士気を高めたと語った。前半の緊張した展開の後、監督は選手たちに「自由と自信を持ってプレーせよ」と指示した。
「監督は『束縛を解いて、落ち着いて、行こう』と言ってくれた。『最悪何が起こるというんだ？ 自分たちがどんなチームか世界に示そう』とも言ってくれた」とケインは試合後に語った。
「後半は全開で攻め、相手は対応できなかった。これが毎試合目指すレベルだ。リード後は危険な場面もなく、カウンターで追加点も取った。3〜4点取ってもおかしくない時間帯もあった。全員を称賛したい。大会初戦で強豪を破り、素晴らしい結果だ」
「特に大きな出来事はなかった」
ベリンガムは、トゥヘル監督の下でのロッカールームの雰囲気についてケインの見解に同意し、中断期間中に起きたような劇的な出来事はチームに必要なかったと語った。
彼は「騒動や怒鳴り合いはなかった。チームに必要なのは、成熟したリーダーたちがいること。全員が到達すべきレベルを理解していた。後半の入りは良い足掛かりになった」と語った。
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ガーナ戦に向けた準備
この勝利でイングランドは勝ち点3を得てグループLの首位に立った。ケインらは6月23日にボストン・スタジアムでガーナと対戦し、再び彼の得点が期待される。