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「世界に示そう！」――ハリー・ケインが明かした、イングランドのW杯クロアチア戦勝利を導いたトーマス・トゥヘル監督のハーフタイムスピーチ。
イングランドは後半開始後、反撃に出た
イングランドは後半にパフォーマンスを一変させ、クロアチアに圧勝して2026年ワールドカップに向けた戦いをスタートさせた。前半は「スリー・ライオンズ」とクロアチアが白熱した攻防を繰り広げ、クロアチアはイングランドのリードを2度も追いついた。
前半はPKとデクラン・ライスのCKをヘディングで決めたケインがリネカーの記録に並んだものの、2度とも追いつかれた。後半、イングランドはギアを上げ、ベリンガムが勝ち越し、途中出場のラッシュフォードが4-2の勝利を決定づけた。
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ケインが好転の理由を説明する
ケインは、後半巻き返した理由を明かした。トゥヘル監督の激励が選手たちの士気を高めたという。前半の緊張したプレーを受け、監督は選手たちに「自由と自信を持ってプレーせよ」と促した。
「監督は『束縛を解いて、落ち着いて、行こう』と言った。そして『最悪何が起こる？ 自分たちがどんなチームになれるかを世界に示そう』とも言ってくれた」とケインは試合後に語った。
「後半は最初から全開で攻め、相手は対応できなかった。これが毎試合目指すレベルだ。リード後は危なげなく、カウンターでも追加点を取った。3〜4点取ってもおかしくない時間帯もあった。全員を称賛したい。大会初戦で強豪を破り、素晴らしい結果だ」
「特に大きな出来事はなかった」
ベリンガムは、トゥヘル監督の下でのロッカールームの雰囲気に言及し、ケインの意見に同意。チームは中断期間中に起きたような劇的な出来事を必要としていなかったと主張した。
彼は「騒動や怒鳴り合いはなかった。チームに必要なのはそれではなかった。我々のチームは成熟しており、優れたリーダーがいる。全員が到達すべきレベルを理解していた。後半のスタートは良い足掛かりとなった」と語った。
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ガーナ戦に向けた準備
この勝利でイングランドは勝ち点3を得てグループLの首位に立った。ケインらチームメイトは6月23日、ボストン・スタジアムでガーナと対戦し、再び「スリー・ライオンズ」の攻撃を率いて勝利が期待される。