ケインは、後半巻き返した理由を明かした。トゥヘル監督の激励が選手たちの士気を高めたという。前半の緊張したプレーを受け、監督は選手たちに「自由と自信を持ってプレーせよ」と促した。

「監督は『束縛を解いて、落ち着いて、行こう』と言った。そして『最悪何が起こる？ 自分たちがどんなチームになれるかを世界に示そう』とも言ってくれた」とケインは試合後に語った。

「後半は最初から全開で攻め、相手は対応できなかった。これが毎試合目指すレベルだ。リード後は危なげなく、カウンターでも追加点を取った。3〜4点取ってもおかしくない時間帯もあった。全員を称賛したい。大会初戦で強豪を破り、素晴らしい結果だ」