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「世界には選手がたくさんいる」と会長が警告。ロメル・ルカクとケヴィン・デ・ブライネは、過激な発言でナポリ移籍の可能性も。
デ・ラウレンティスがデ・ブルイネに反論
デ・ブルイネがコンテ監督の退任を公然と喜んだことで、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナは緊張の高まりを感じている。昨夏マンチェスター・シティからフリーで加入したベルギー代表は、ハムストリングの怪我や戦術の相違に苦しみ、イタリアでのデビューシーズンを苦戦した。
木曜の会見でデ・ラウレンティス会長は、クラブの方針に不満なら移籍してもよいと表明。さらに、チームに悪影響を与える発言をしたデ・ブルイネとルカクについて問われると、「発言は場合によっては許せるもあれば許せないもある」と語った。 「全員が仕事に復帰したとき、新監督がどう判断するか見てみよう。去るべき人がいれば去ればいい。何が問題だ？世界には選手なんていくらでもいる」
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ベルギーのスーパースター、コンテ監督との不和を認める
デ・ブルイネの不満は、コンテ監督との戦術的不一致にある。コンテは1年前にナポリに4度目のスクデットをもたらしたが、デ・ブルイネは2025-26シーズンにセリエAで18試合しか出場できず、元チェルシー、トッテナム監督の硬直したシステムに息苦しさを感じていた。交代について問われると、彼はこう語った。
「僕としては、彼が残留する義務はなかったと思う」とデ・ブライネは認めた。「昨夏、僕たちのプレースタイルについて約束があったが、ほとんど実現しなかった。 彼のサッカー観は私と大きく異なり、希望するポジションでプレーできた試合は一度もなかった。それでも私は常にチームのために全力を尽くした。私たちのサッカーは極めて守備的だった。4-5-1の布陣で全ての試合を1点差で勝ち抜こうとすれば、必然的に特定のスタイルになる。シーズン序盤はさらに深く守りを固めた」
ストライカーの不調が戦術のズレを露呈している。
デ・ブルイネはクラブの守備的戦術と攻撃力不足を批判し、ルカクの不振にも言及した。ルカクはベルギーでのリハビリ中にクラブ指示に違反し、15万ユーロの罰金を受けた。その後謝罪したが、サウジアラビアやトルコのクラブが関心を持つ中、ナポリは今夏1000万ユーロで売却する用意があると報じられている。
後任にはマッシミリアーノ・アッレグリの就任が濃厚だが、彼も前任者と同じ実用主義のため、攻撃的なサッカーを求めるファンには改善が見込めないかもしれない。
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アッレグリ監督の下、新たな時代が始まる
デ・ラウレンティス会長は法的な制約でアレグリ氏を新監督に正式発表できなかったが、選手放出の最終決定権は新監督が持つと明言した。首脳陣は、選手たちの発言タイミングに難色を示している。彼らのロッカールームでの立場と高額年俸を考えると、なおさらだ。