「世界には選手がたくさんいる」と会長が警告。ロメル・ルカクとケヴィン・デ・ブライネは、過激な発言でナポリ移籍の可能性も。

デ・ブルイネがコンテ監督の退任を公然と喜んだことで、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナは緊張の高まりを感じている。昨夏マンチェスター・シティからフリーで加入したベルギー代表は、ハムストリングの怪我や戦術の相違に苦しみ、イタリアでのデビューシーズンを苦戦した。

木曜の会見でデ・ラウレンティス会長は、クラブの方針に不満なら移籍してもよいと表明。さらに、チームに悪影響を与える発言をしたデ・ブルイネとルカクについて問われると、「発言は場合によっては許せるもあれば許せないもある」と語った。 「全員が仕事に復帰したとき、新監督がどう判断するか見てみよう。去るべき人がいれば去ればいい。何が問題だ？世界には選手なんていくらでもいる」