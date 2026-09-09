ロドリが今夏、衝撃的なバルセロナ移籍を完了し、自身のクラブでの将来をめぐって数週間にわたり続いていた激しい憶測に終止符を打った。ブラウグラナへの将来を託す前、ロドリは宿敵のレアル・マドリーへの移籍と強く結び付けられていた。獲得をめぐる激しい争奪戦は見出しを独占し、最終的にカタルーニャ行きを選んだ彼の決断は、この夏の移籍市場を代表する話題の一つとなった。

リーガでプレーするという彼の決断は、スペインサッカー界全体に大きな興奮を生み出している。これほど注目度の高いタレントの存在は、新シーズンに向けてリーグの世界的な魅力を大きく押し上げるものとなる。