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翻訳者：
「世界で最も活躍している選手」 バルセロナ移籍後、ラ・リーガ会長ハビエル・テバスがロドリについて大胆な主張
ロドリのバルセロナ加入という超大型移籍
ロドリが今夏、衝撃的なバルセロナ移籍を完了し、自身のクラブでの将来をめぐって数週間にわたり続いていた激しい憶測に終止符を打った。ブラウグラナへの将来を託す前、ロドリは宿敵のレアル・マドリーへの移籍と強く結び付けられていた。獲得をめぐる激しい争奪戦は見出しを独占し、最終的にカタルーニャ行きを選んだ彼の決断は、この夏の移籍市場を代表する話題の一つとなった。
リーガでプレーするという彼の決断は、スペインサッカー界全体に大きな興奮を生み出している。これほど注目度の高いタレントの存在は、新シーズンに向けてリーグの世界的な魅力を大きく押し上げるものとなる。
- Getty Images Sport
テバスが高く称賛する
テバスは、ロドリのスペイン1部リーグ参戦を歓迎し、どのクラブが獲得したかについての懸念を一蹴した。水曜日に行われた『ラ・リーガEAスポーツ』の新たなパニーニ公式ステッカーアルバム発表会で、テバスはこのMFをすぐさま称賛した。
この幹部は、現在の世界サッカー界におけるロドリの立ち位置についても率直に評価した。彼は、このレベルの選手がいることはスペインサッカー全体にとって非常に大きな勝利だと強調した。
「ロドリがバルセロナでプレーしていることをうれしく思う」と、テバスは『ムンド・デポルティーボ』が伝えたとして語った。「彼がマドリーにいようと、バルセロナにいようと、あるいはどこであろうと、私にとっては違いはない。彼は現在、世界で最も高いパフォーマンスを見せている選手だと思っているし、とてもうれしい」
移籍争奪戦を制する
ロドリの獲得をめぐる争奪戦は、この夏に最も大きな話題を集めたストーリーの一つだった。数週間にわたり、マドリーがこの支配力のあるMFの獲得に本格的に動いているという有力な噂が流れていた。
彼をスペインの首都に迎え入れることができれば、レアル・マドリーにとって大きな補強となっていたはずだ。だが実際には、バルセロナが過熱する憶測をうまく乗り切り、自らの中盤の選択肢を強化するためにその加入を実現させた。
- AFP
順調な滑り出し
夏の騒動を経て、ロドリは今、ピッチ上で即座にインパクトを残すことに完全に集中している。MFはすでにバルセロナの一員として公式戦デビューを果たし、トップチームにもスムーズに溶け込んでいる。
国内大会でも早くも存在感を示しており、ここまでバルセロナでリーガの3試合に出場している。さらに、ロドリはバルセロナの欧州での戦いでも当初から信頼を得ていた。クラブのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ初戦フェイエノールト戦で先発メンバーに名を連ねており、今後の重要な試合に向けて重要な役割を担っていることを示している。
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