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「世界で最も危険な男！」――バイエルン・ミュンヘンでの活躍で、ハリー・ケインがバロンドール最有力候補に。
サンティアゴ・ベルナベウでの名演
ベルナベウでのレアル・マドリード戦で、ケインがまた得点を挙げた。眩しいスポットライトの下、バイエルンのストライカーは輝き、大舞台で消えるという批判を吹き飛ばした。この活躍は、彼が世界最高のセンターフォワードであり、重要な場面で結果を出せることを証明した。 この一撃は個人タイトルへの意地を示し、今季40試合49得点という驚異の数字をさらに更新した。
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今シーズンのケインの活躍は並外れている
クラウチはケインの活躍を称賛した。元トッテナムFWはパディ・パワーにこう語った。「今年は誰かが突出しているわけではないが、ハリーは40試合でほぼ49得点を挙げている。これは驚異的だ。 「ブンデスリーガはラ・リーガほどレベルが高くない」と言う人もいるが、火曜の試合は最初から観た。彼らはレアル・マドリードを圧倒していた。2－1というスコアは、レアルにとってまだマシな方だ」
ワールドカップは評価に影響を与える
バロンドール授賞式はワールドカップと時期が重なり、審査に影響が出そうだ。ケインは今年、イングランド代表で6得点を挙げている。 「ハリーこそが主役だ」とクラウチは語る。「彼はどんな相手でも得点を挙げる。現在、世界で最も決定力のある選手だ。なぜ彼がバロンドール候補にならないのか？」
「ワールドカップでの活躍が重要だ。バイエルンがチャンピオンズリーグの決勝に進めば、彼には絶好のチャンスだ」
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ケインの次はどうなるのか？
クラウチは、ケインを現時点で最も効果的なストライカーだと評価。今後のワールドカップでの活躍とバイエルンのチャンピオンズリーグでの結果が、バロンドール受賞の鍵になると指摘した。 ブンデスリーガ残り6試合とCLレアル・マドリード戦第2戦で結果を出し、勢いそのままに次ラウンド進出へつなげたい。