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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

「世界で最も危険な男！」――バイエルン・ミュンヘンでの活躍で、ハリー・ケインがバロンドール最有力候補に。

ハリー・ケイン
バイエルン
ブンデスリーガ

ハリー・ケインは現在、圧倒的な活躍で欧州屈指のストライカーとしての地位を固めている。元イングランド代表FWピーター・クラウチは、バイエルン・ミュンヘンの主将ケインを、サッカー界最高個人賞バロンドールの最有力候補と見る。

  • サンティアゴ・ベルナベウでの名演

    ベルナベウでのレアル・マドリード戦で、ケインがまた得点を挙げた。眩しいスポットライトの下、バイエルンのストライカーは輝き、大舞台で消えるという批判を吹き飛ばした。この活躍は、彼が世界最高のセンターフォワードであり、重要な場面で結果を出せることを証明した。 この一撃は個人タイトルへの意地を示し、今季40試合49得点という驚異の数字をさらに更新した。

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    今シーズンのケインの活躍は並外れている

    クラウチはケインの活躍を称賛した。元トッテナムFWはパディ・パワーにこう語った。「今年は誰かが突出しているわけではないが、ハリーは40試合でほぼ49得点を挙げている。これは驚異的だ。 「ブンデスリーガはラ・リーガほどレベルが高くない」と言う人もいるが、火曜の試合は最初から観た。彼らはレアル・マドリードを圧倒していた。2－1というスコアは、レアルにとってまだマシな方だ」

  • ワールドカップは評価に影響を与える

    バロンドール授賞式はワールドカップと時期が重なり、審査に影響が出そうだ。ケインは今年、イングランド代表で6得点を挙げている。 「ハリーこそが主役だ」とクラウチは語る。「彼はどんな相手でも得点を挙げる。現在、世界で最も決定力のある選手だ。なぜ彼がバロンドール候補にならないのか？」

    「ワールドカップでの活躍が重要だ。バイエルンがチャンピオンズリーグの決勝に進めば、彼には絶好のチャンスだ」

  • Harry Kane vs Realgetty

    ケインの次はどうなるのか？

    クラウチは、ケインを現時点で最も効果的なストライカーだと評価。今後のワールドカップでの活躍とバイエルンのチャンピオンズリーグでの結果が、バロンドール受賞の鍵になると指摘した。 ブンデスリーガ残り6試合とCLレアル・マドリード戦第2戦で結果を出し、勢いそのままに次ラウンド進出へつなげたい。

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