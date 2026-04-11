「世界で最も危険な男！」――バイエルン・ミュンヘンでの活躍で、ハリー・ケインがバロンドール最有力候補に。

バロンドール授賞式はワールドカップと時期が重なり、審査に影響が出そうだ。ケインは今年、イングランド代表で6得点を挙げている。 「ハリーこそが主役だ」とクラウチは語る。「彼はどんな相手でも得点を挙げる。現在、世界で最も決定力のある選手だ。なぜ彼がバロンドール候補にならないのか？」

「ワールドカップでの活躍が重要だ。バイエルンがチャンピオンズリーグの決勝に進めば、彼には絶好のチャンスだ」