世界が息をのんだその時……「サウジアラビアのマラドーナ」は、いかにして「世紀のゴール」の座をさらおうとしたのか？

サウジアラビア代表は1994年米国開催のワールドカップに初出場した。期待は高くなかった。

初戦はオランダに1-2で敗れ、グループリーグ突破へはベルギー戦での勝利が必須だった。

しかし、開始5分で歴史に残る瞬間が訪れるとは、誰も予想していなかった。

1994年6月29日、ベルギー戦開始5分、自陣ハーフウェイラインでボールを奪ったサイード・アル・アウィラン。

この直後に起こる出来事が、何十年にもわたってサッカー史に刻まれることになるとは、誰も予期していなかった。

センターサークル付近でボールを受けると、猛スピードで前進。次々と選手を抜き、ペナルティエリアへ突進した。

70メートル以上を独走し、数人のディフェンダーをかわして冷静にネットを揺らした。