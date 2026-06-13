世界が息をのんだその時……「サウジアラビアのマラドーナ」は、いかにして「世紀のゴール」の座をさらおうとしたのか？

ワールドカップの歴史では、記録上の単なる数字に過ぎないゴールもあれば、世界の見方を変え、何十年も語り継がれるゴールもある。
1986年、アルゼンチンのディエゴ・マラドーナがイングランド戦で決めた伝説のゴールが記憶に刻まれた。そしてわずか8年後、アジアのサウジアラビア選手が世界を驚かせた。
その選手こそサイード・アル・オワイラン。1994年ワールドカップのベルギー戦で決めた一撃で「アラブのマラドーナ」と呼ばれ、歴史に残るシーンの主役になりかけたのだ。
ワールドカップの歴史では、記録上の単なる数字に過ぎないゴールもあれば、世界の見方を変え、何十年も語り継がれるゴールもある。
1986年、アルゼンチンのディエゴ・マラドーナがイングランド戦で決めた伝説のゴールが記憶に刻まれた。そしてわずか8年後、アジアのサウジアラビア選手が世界を驚かせた。
その選手こそサイード・アル・オワイラン。1994年ワールドカップのベルギー戦で決めた一撃で「アラブのマラドーナ」と呼ばれ、歴史に残るシーンの主役になりかけたのだ。
サウジアラビア代表は1994年米国開催のワールドカップに初出場した。期待は高くなかった。
初戦はオランダに1-2で敗れ、グループリーグ突破へはベルギー戦での勝利が必須だった。
しかし、開始5分で歴史に残る瞬間が訪れるとは、誰も予想していなかった。
1994年6月29日、ベルギー戦開始5分、自陣ハーフウェイラインでボールを奪ったサイード・アル・アウィラン。
この直後に起こる出来事が、何十年にもわたってサッカー史に刻まれることになるとは、誰も予期していなかった。
センターサークル付近でボールを受けると、猛スピードで前進。次々と選手を抜き、ペナルティエリアへ突進した。
70メートル以上を独走し、数人のディフェンダーをかわして冷静にネットを揺らした。
そのゴールはサウジアラビア人にとって重要だっただけでなく、翌日には世界中のメディアで話題になった。
当時無名だったこのサウジアラビア人FWを欧米紙は大きく取り上げ、マラドーナがイングランド戦で決めた伝説のゴールとの比較も即座に始まった。
中央からの長いドリブル、連続フェイント、プレッシャーでのボールキープ、そして最後のタッチ。すべてが似ており、観衆を驚かせた。
こうして「アラブのマラドーナ」という異名が生まれ、今日までアル・オワイランに付きまとっている。
そのゴールは美しいだけでなく、サウジアラビア代表にベルギーへの1-0の歴史的勝利をもたらし、決勝トーナメント進出の望みを繋いだ。
続くモロッコ戦も2-1で制し、勝ち点6でグループ1位通過を決めた。
この結果、サウジアラビアはアラブ・アジア勢初のグループ首位で突破し、ベスト16進出という最高成績を残した。この快挙は今も破られていない。
年月が経っても、アル・オワイランのゴールは世界の人々の記憶から消えることはなかった。2002年、国際サッカー連盟（FIFA）がワールドカップ史上最も美しいゴールを選ぶ投票を実施した際、サイード・アル・オワイランのゴールは有力候補の一つとして挙げられていた。
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マラドーナがイングランド戦で決めたゴールが首位となったが、今もなお大会屈指の美技として語り継がれている。
また、多くのスポーツ機関がこれをW杯決勝トーナメントの個人ゴールベストの一つに選んでいる。