ジェームズは、ウェイン・ルーニー、スティーヴン・ジェラード、ポール・スコールズらがいたイングランド代表でプレーした。当時も選手選考は難航したが、今も状況は変わらない。

1980年代にはトッテナムのレジェンド、ホドルが代表にいたが才能を活かせず、1998年W杯ではガッザの才能がホドルによって無視された。

イングランド代表は、他国なら中心選手として起用したであろう選手たちを適切に扱えなかったのではないかという問いに対し、ジェームズはこう語った。「成功という視点で考えましょう。まず、我々は彼らと共に成功を収められませんでした。つまり、トロフィーを獲得するという最終的な成功です。

成功した世界的なチームには、必ず卓越した才能がある。ベリンガムにもその才能があるが、フランスにはジダン、スペインにはイニエスタ、アルゼンチンにはメッシがいた。彼らは時代を超えて突出していた。

ジュードは確かに才能があるが、ワールドカップで対戦する相手のレベルも非常に高い。もはや一人に依存して成功を収めるのは難しい。

「だから、彼を起用し、特定の場面で最大限の力を引き出すことはできる。だがその後は戦略を転換し、別の選手を起用しなければならない。今のイングランドには、特定の選手に依存する必要がない質とバランスがあると思う」