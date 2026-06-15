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「世代の逸材」？ イングランド代表がジュード・ベリンガムをポール・ガスコインやグレン・ホドルと同等に扱うのは妥当だ。デビッド・ジェームズもトーマス・トゥヘル監督の采配を支持している。
「ガラクティコ」のベリンガム、イングランド代表での先発は確実ではない。
一時は代表入りも疑問視されたベリンガムだが、北米開催のワールドカップに臨むイングランド代表で確固たる地位を築いた。本大会では重要な役割を担うはずだ。
ただし10番のポジションは競争が激しく、サンティアゴ・ベルナベウから加入した「ガラクティコ」でも先発を保証されるわけではない。22歳の彼が卓越した能力を持つことを考えれば不思議に映るかもしれないが、個人よりチーム力が重視されているのだ。
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イングランド代表は、ベリンガムのような選手を中心にチームを築くべきか？
ベリンガムは全試合に出場し、他の選手が彼を中心に配置されるべきか。この問いに、最新のワールドカップオッズを提供するグロブナー・スポーツ代表で元イングランド代表GKのジェームズはGOALに語った。「いいえ、トップレベルでは違います。 いや、いや、いや。トーマスが語ったように、今はW杯に集中すべきで、このチームにはバランスがあり、中心選手はいない。
中心選手に依存すると、その選手が故障したときにチームが機能しなくなる危険がある。 ジュードは素晴らしい選手だ。最高の状態なら彼以上に優れた選手はほとんどいない。それでもワールドカップを勝つには全員が負担を分かち合う必要がある。トーマス監督が目指しているのは、一人に依存するのではなく、戦力を最大限生かすことだ。
それでも、ジュードが主導権を握る場面は必ずある。それが彼の資質だ。だが、成功の可能性を最大化する戦術は、チーム全体を基盤とするものになるはずだ。」
ホドル、ガッザ、スコールズ：イングランド代表は確かな才能を無駄にしてしまったのか？
ジェームズは、ウェイン・ルーニー、スティーヴン・ジェラード、ポール・スコールズらがいたイングランド代表でプレーした。当時も選手選考は難航したが、今も状況は変わらない。
1980年代にはトッテナムのレジェンド、ホドルが代表にいたが才能を活かせず、1998年W杯ではガッザの才能がホドルによって無視された。
イングランド代表は、他国なら中心選手として起用したであろう選手たちを適切に扱えなかったのではないかという問いに対し、ジェームズはこう語った。「成功という視点で考えましょう。まず、我々は彼らと共に成功を収められませんでした。つまり、トロフィーを獲得するという最終的な成功です。
成功した世界的なチームには、必ず卓越した才能がある。ベリンガムにもその才能があるが、フランスにはジダン、スペインにはイニエスタ、アルゼンチンにはメッシがいた。彼らは時代を超えて突出していた。
ジュードは確かに才能があるが、ワールドカップで対戦する相手のレベルも非常に高い。もはや一人に依存して成功を収めるのは難しい。
「だから、彼を起用し、特定の場面で最大限の力を引き出すことはできる。だがその後は戦略を転換し、別の選手を起用しなければならない。今のイングランドには、特定の選手に依存する必要がない質とバランスがあると思う」
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2026年ワールドカップのクロアチア戦、イングランドの先発は誰？
水曜日に開催される2026年ワールドカップのイングランド対クロアチア戦の先発にベリンガムが入るかはまだ不明だ。アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースやプレミアリーグ王者のアーセナルに所属するエベレチ・エゼも候補に名を連ねる。
トゥヘル監督はフィル・フォーデン、コール・パーマー、モーガン・ギブス＝ホワイトを招集外にするなど、大胆な決断をいとわない。ベリンガムも、どんな選手でも国益より優先されることはないという現実を痛感している。