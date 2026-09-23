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「不適切な振る舞いだ！」 ラ・リーガ会長が審判を巡る陰謀論の主張をあざ笑い、異例の舌戦に発展する中でレアル・マドリーがハビエル・テバス会長の辞任を要求
レアル・マドリー、ダービー騒動を受けてテバス会長の辞任を要求
直近のマドリード・ダービーの余波は、完全な制度的危機へと発展している。レアル・マドリーは宿敵である同じ街のライバル、アトレティコに2-1で悔しい敗戦を喫し、首位バルセロナとの勝ち点差は6に広がった。しかし、この結果は試合審判のオルティス・アリアス氏とVARチームを巡るその後の論争によって、完全にかき消されている。
試合終了のホイッスル後、ラ・リーガ会長テバス氏は判定を巡るマドリーの不満に矛先を向けた。リーグトップは、クラブに対する組織的なキャンペーンがあるとの見方を公に否定し、これがベルナベウ側の激しい反発を招いた。
厳しい口調の公式声明で、レアル・マドリーはテバス氏の発言をクラブへの攻撃だと非難し、即時辞任を要求した。マドリー首脳陣は、スペイン1部リーグには中立的なリーダーがどうしても必要だと主張し、現会長の行動はその立場にある人物として到底容認できないものだと断じた。
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テバスが主張を嘲笑、マドリーは反論
舌戦の火蓋が切られたのは、テバスがジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーに対する審判の偏向疑惑を公然とあざ笑ったことがきっかけだった。ラ・リーガ会長は「審判がレアル・マドリーに不利な指示を受けていると主張するのは、別の銀河に生きているようなものだ」と述べた。「そうした物語は、今季最初の数試合ではっきり見えている他の欠点を隠すための言い訳にすぎない。ピッチ上で何が起きているのかを説明するよりも、陰謀を指摘するほうが楽なのだ」
マドリーの反応は迅速かつ一切譲らないものだった。 クラブの公式声明では、次のように述べられた。「ラ・リーガ会長がその公的立場を利用し、レアル・マドリーの信用を失墜させ、攻撃し続けていることを、我々のクラブは到底容認できないと考えている。この不適切かつ執拗な振る舞いを踏まえ、スペインのプロサッカー競技には、それを運営し、中立性という根本的な義務をもってその潜在力を最大限に実現できる指導者が緊急に必要だと我々は考える。
「今回の彼の介入はとりわけ重大で理解しがたい。責任ある管理者にふさわしくないものであり、デジタルメディアの独立したジャーナリストによる記事にコメントすることまで含まれている。それにもかかわらず、彼は我々のクラブに反応し、我々のスポーツ戦略を批判する自由を自らに与えている。まったくもって不条理かつ無責任な行為だ」
レアル・マドリーはまた、試合の審判団にも矛先を向け、ジュード・ベリンガムとフェデリコ・バルベルデを巡る2つの物議を醸した場面を具体的に取り上げた。クラブは別の声明で「レアル・マドリーは、オルティス・アリアスの非常にひどいレフェリングが印象づけたメトロポリターノでのダービーに敗れた」とした。「彼は前半、ベリンガムの膝を踏んだクティ・ロメロを退場にしなかった。また、バルベルデの左足首を踏んだイ・ガンインも退場にしなかった」
タイトル争いの重圧が強まる中、組織間の対立が激化する
メトロポリターノでの痛恨の敗戦により、マドリーはラ・リーガ順位表で4位に後退した。新シーズン序盤でつまずき、現在は無敗で首位を走るバルセロナに加え、アトレティコ、レアル・ベティスの後塵を拝している。
ダービーそのものは、ディーン・ハイセンがペナルティーエリア内でジュリアーノ・シメオネを倒してレッドカードを提示された重要な判定が勝敗を左右した。アレハンドロ・グリマルドがそのPKを決め、さらにジョナサン・デイヴィッドがアトレティコのリードを広げた一方、10人となったアウェーのマドリーは終盤にアントニオ・リュディガーが1点を返すにとどまった。
ただ、今やこの結果そのものは、レアル・マドリーとラ・リーガの間で激化する組織レベルの対立の前では二次的なものとなっている。 モウリーニョの爆発的な告発によって、審判委員会をめぐる火種にはさらに油が注がれており、事態が近いうちに収束する気配は見られない。
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モウリーニョ、確執がくすぶり続ける中でピッチ上の再建に直面
モウリーニョは今、この組織的対立を巡る騒動の中で、チームを立て直して再び集中させるという困難な課題に直面している。タイトル争いでは宿敵に後れを取っており、バルセロナとの勝ち点6差を縮めるためには、レアル・マドリーにこれ以上の取りこぼしは許されない。
クラブはまた、ダービーで激しいチャレンジを受けたベリンガムとバルベルデのコンディションも気にかけることになる。一方で、判定を巡る余波は今後も尾を引く可能性が高く、マドリーはリーグ上層部に説明を求めていくとみられる。
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