舌戦の火蓋が切られたのは、テバスがジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーに対する審判の偏向疑惑を公然とあざ笑ったことがきっかけだった。ラ・リーガ会長は「審判がレアル・マドリーに不利な指示を受けていると主張するのは、別の銀河に生きているようなものだ」と述べた。「そうした物語は、今季最初の数試合ではっきり見えている他の欠点を隠すための言い訳にすぎない。ピッチ上で何が起きているのかを説明するよりも、陰謀を指摘するほうが楽なのだ」

マドリーの反応は迅速かつ一切譲らないものだった。 クラブの公式声明では、次のように述べられた。「ラ・リーガ会長がその公的立場を利用し、レアル・マドリーの信用を失墜させ、攻撃し続けていることを、我々のクラブは到底容認できないと考えている。この不適切かつ執拗な振る舞いを踏まえ、スペインのプロサッカー競技には、それを運営し、中立性という根本的な義務をもってその潜在力を最大限に実現できる指導者が緊急に必要だと我々は考える。

「今回の彼の介入はとりわけ重大で理解しがたい。責任ある管理者にふさわしくないものであり、デジタルメディアの独立したジャーナリストによる記事にコメントすることまで含まれている。それにもかかわらず、彼は我々のクラブに反応し、我々のスポーツ戦略を批判する自由を自らに与えている。まったくもって不条理かつ無責任な行為だ」

レアル・マドリーはまた、試合の審判団にも矛先を向け、ジュード・ベリンガムとフェデリコ・バルベルデを巡る2つの物議を醸した場面を具体的に取り上げた。クラブは別の声明で「レアル・マドリーは、オルティス・アリアスの非常にひどいレフェリングが印象づけたメトロポリターノでのダービーに敗れた」とした。「彼は前半、ベリンガムの膝を踏んだクティ・ロメロを退場にしなかった。また、バルベルデの左足首を踏んだイ・ガンインも退場にしなかった」



