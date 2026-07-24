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翻訳者：
「不適切な振る舞いがあったら、私は辞める！」――ユルゲン・クロップ新監督がドイツメディアとドイツサッカー連盟（DFB）に厳しい姿勢を示し、代表監督を辞任する理由を説明した。
クロップが方向性を示す
ドイツ代表の新監督に就任したクロップは、公式会見で存在感を示した。元リヴァプール監督は、この重要なポストへの誇りを語った。同時に、結果だけでなく、メディアとドイツサッカー連盟（DFB）に求める基準も明確にした。
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明確な警告が発せられた
クロップ監督は、代表チームを報道・監督する関係者たちに最も強いメッセージを送った。彼は、自分への信頼が失われたら残留する意思はないと断言した。
「代表監督は大きな名誉で、報酬も十分だ。だが「もう不要だ」と言われたその日に退職金なしで辞める。DFBが「このままでは続けられない」と言えば辞める。あなたがたが不適切に家族を追い詰めるなら、私も辞める。その点は明確にしておきたい」とクロップ監督は『Sport』紙に語った。
何よりも尊重を重んじる
クロップ監督は、前任者ナーゲルスマン監督が厳しい状況にあったことを理解した上で代表監督就任を受け入れた。その見返りとして、彼はサッカーに焦点を当てた率直な批判だけを求めた。彼は次のように述べた。「私が求めるのはただ一つ。うまくいったことも、うまくいかなかったことも、率直に批判してほしい。
うまくいったからといって私を過度に称賛する必要はない。うまくいかなければ喜んで改善する。ただ、すべては仕事のためだと信じてほしい。代表チームを離れた後のキャリアなどない。ここが私のキャリアの頂点だ。」
さらにこう付け加えた。「代表が恋しかったわけではない。情報を早く流したことに驚いたが、今のところは苛立っていない。報道は『迅速』より『正確』を優先してほしい」
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新たな章が始まる
クロップ監督は断固としたメッセージを送りつつも、メディアと建設的な関係を築きたいと強調した。ドイツサッカーを思うすべての人々が代表チームの前進に貢献すべきだと考えている。
クロップはレッドブルとの契約を終了し、2030年夏までドイツサッカー連盟（DFB）と契約。就任初日から、ドイツ代表を新時代へ導くという明確な期待が示されている。
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