「不適切な振る舞いがあったら、私は辞める！」――ユルゲン・クロップ新監督がドイツメディアとドイツサッカー連盟（DFB）に厳しい姿勢を示し、代表監督を辞任する理由を説明した。

クロップ監督は、前任者ナーゲルスマン監督が厳しい状況にあったことを理解した上で代表監督就任を受け入れた。その見返りとして、彼はサッカーに焦点を当てた率直な批判だけを求めた。彼は次のように述べた。「私が求めるのはただ一つ。うまくいったことも、うまくいかなかったことも、率直に批判してほしい。

うまくいったからといって私を過度に称賛する必要はない。うまくいかなければ喜んで改善する。ただ、すべては仕事のためだと信じてほしい。代表チームを離れた後のキャリアなどない。ここが私のキャリアの頂点だ。」

さらにこう付け加えた。「代表が恋しかったわけではない。情報を早く流したことに驚いたが、今のところは苛立っていない。報道は『迅速』より『正確』を優先してほしい」