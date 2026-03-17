しかし、リオネル・メッシはどうなのか、と疑問に思う人もいるかもしれない。マンチェスター・シティの監督は11月末、この点について示唆に富む比較を語っていた。「彼はシーズンを通して素晴らしい活躍を見せてくれた」とグアルディオラは25歳のフォーデンについて語った。「バルセロナで指導していたある選手を思い出す。彼はペナルティエリアに侵入し、外側からシュートを放つ選手だった。彼は私が今まで見た中で、最も彼に似た選手だ。」

この言葉はフォデンを奮い立たせたようだ。というのも、この発言があったのは、この攻撃的ウイングが今シーズン最高の好調期を迎えようとしていたまさにその時期だったからだ。シティが全勝したリーグ戦4試合で、フォデンは6ゴールを決め、1アシストを記録した。

確かにグアルディオラは、その後の4試合のプレミアリーグでフォデンに毎回90分間プレーさせたが、それ以来、明らかな断絶が見て取れる。それ以来、フォデンは12試合に出場したが、その間13試合連続で得点やアシストを記録できなかった。彼が最後にゴールを決めたのは、前述の連戦が終わった12月14日のことだった。