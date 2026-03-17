ペップ・グアルディオラがフィル・フォーデンの大ファンであることは、彼が決して隠そうとしたことではない。2019年、フォーデンが実質的にサッカーのトップレベルに足を踏み入れたばかりの頃、彼はすでにフォーデンを「私の監督キャリアの中でこれまで見た中で最も才能のある選手」と評していた。
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不運な無得点！ペップ・グアルディオラ監督の下で「最も才能ある選手」と称される選手が、マンチェスター・シティで深刻な不振に陥っている
しかし、リオネル・メッシはどうなのか、と疑問に思う人もいるかもしれない。マンチェスター・シティの監督は11月末、この点について示唆に富む比較を語っていた。「彼はシーズンを通して素晴らしい活躍を見せてくれた」とグアルディオラは25歳のフォーデンについて語った。「バルセロナで指導していたある選手を思い出す。彼はペナルティエリアに侵入し、外側からシュートを放つ選手だった。彼は私が今まで見た中で、最も彼に似た選手だ。」
この言葉はフォデンを奮い立たせたようだ。というのも、この発言があったのは、この攻撃的ウイングが今シーズン最高の好調期を迎えようとしていたまさにその時期だったからだ。シティが全勝したリーグ戦4試合で、フォデンは6ゴールを決め、1アシストを記録した。
確かにグアルディオラは、その後の4試合のプレミアリーグでフォデンに毎回90分間プレーさせたが、それ以来、明らかな断絶が見て取れる。それ以来、フォデンは12試合に出場したが、その間13試合連続で得点やアシストを記録できなかった。彼が最後にゴールを決めたのは、前述の連戦が終わった12月14日のことだった。
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フィル・フォーデンはマンチェスター・シティで深刻なスランプに陥っている
フォーデンは明らかに調子を落としている。その兆候は年明け頃から現れ始めた。1月初旬以降、彼はフル出場を果たしていない。2026年にシティが戦った20試合のうち、半数では主力として起用されなかった（ベンチ入り6回、登録メンバー入りながら出場なしが4回）。
注目すべきは、重要な試合においてグアルディオラ監督がここしばらく他の選手を起用し続けていることだ。先日のチャンピオンズリーグ、レアル・マドリード戦（0-3）では、2月のリヴァプール戦と同様に、フォーデンは90分間ベンチから試合を見守ることになった。
もちろん、グアルディオラなら、英国メディアからのフォーデンに関する数多くの質問を、彼らしいやり方でかわすだろう。「フィルに対して、まったく、まったく、まったく疑いはない」と、スペイン人監督は数週間前に語った。「彼はただサッカーをすることと釣りに行くことに集中すればいい。そうすれば、フィルは戻ってくる。 彼がプレミアリーグ最高の選手だったのは、まだ20世紀も経っていないことだ。」
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フィル・フォーデン、イングランド代表で問題を抱える
その指摘は間違ってはいないが、トップスポーツの世界では、わずか2年という期間もあっという間に永遠のように感じられることがある。2023/24シーズンの優勝時、フォデンは35試合で19ゴール8アシストを記録し、グアルディオラ監督率いるチームで圧倒的な存在感を示しており、リーグの最優秀選手賞を受賞したのは当然のことだった。
しかし、より大きな視点で見れば、それ以来フォデンのパフォーマンスは緩やかに下降線をたどっている。ガレス・サウスゲート監督率いる代表チームで欧州選手権決勝進出への道のりではレギュラーとして起用されたものの、得点への関与はゼロに終わった。スリー・ライオンズ（イングランド代表）では、フォデンにとってどうにもうまくいかないようだ。
彼はこれまでに47試合の代表戦に出場している。しかし、彼の質とこれまでの実績からすれば、わずか4ゴール10アシスト（主要大会ではわずか3回の得点関与）という数字は、明らかに物足りない。国際舞台において、フォーデンはマンチェスターでのパフォーマンスを発揮することがほとんどできなかった。
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トーマス・トゥヘルはこれまでフォデンを2回しか起用していない
その点でも、彼の現在の不振はタイミングが悪すぎる。サウスゲートやグアルディオラが常に彼に絶大な信頼を寄せてきたのに対し、代表監督のトーマス・トゥヘルはこれまで少し異なる対応をとってきた。彼はこれまでの5回の招集のうち、フォデンをわずか2回しか選んでいない。
3試合連続で招集外となった後、トゥヘルは11月にフォデンを再び代表に招集し、「中心的な役割」を約束した。しかし、セルビアとアルバニアとの2試合では、途中出場ながら180分中わずか53分しかプレーできなかった。
さらにトゥヘルは、フォーデンをウイングではなく「10番」として見ている。しかし、攻撃の中心では競争が激しい。ジュード・ベリンガムが復帰すれば、彼もモーガン・ロジャースと同様に、迫りくるワールドカップでのそのポジションを確実に確保するだろう。エベレチ・エゼもまだ候補の一人だ。
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グアルディオラはかつてのフォーデンに関する予測で嘘をついた
競争といえば、もちろんフォデンにもマンチェスター・シティにはライバルがいる。それはグアルディオラがかつて予想していたこととは正反対だ。 「彼は、いかなる状況下でも決して売却してはならない唯一の選手だ。5億ユーロでもだ」と、ペップは2019年の著書『Pep's City: The Making of a Superteam』に記し、次のように明言した。「フィルはどこにも行かない。彼はマンチェスター・シティそのものだ。彼のポジションのために誰かを獲得することはない」
これは控えめに言っても嘘だった。結局のところ、フェラン・トーレス（2020年）、ジャック・グリーリッシュ（2021年）、ジェレミー・ドク（2023年）、サヴィーニョ（2024年）、そして最近ではライアン・シェルキ（2025年）やアントワーヌ・セメニョ（2026年）など、フォーデンと非常に似た役割を担う選手が何人も加入したのだ。 前シーズンですら、公式戦49試合のうち23試合で先発から外れていた。
残りのシーズンは、リーグ戦とチャンピオンズリーグでのタイトル獲得がほぼ絶望的となり、シティがトロフィーを手にできるのは2つのカップ戦のみとなる可能性が高いとはいえ、フォデンにとっては極めて重要なものとなるだろう。ここ数週間、チーム内での存在感は薄れているものの、グアルディオラ監督が依然として彼を高く評価していることは、彼にとって幸運と言える。
「彼は私の息子であり、私たちの息子だ」とスペイン人監督は語った。「彼は一歩ずつ戻ってくるだろう。我々は彼を守り、最高の状態に戻そうとしている。8年や9年にわたるキャリアには、浮き沈みがつきものだ。それだけのことだ。フィルの実力や重要性を疑うようなことは、私にはできない。」
フィル・フォーデン：マンチェスター・シティでの成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード イエローカード＋レッドカード 359 110 66 16 1