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Oliver Maywurm

翻訳者：

不運な怪我の後、このブンデスリーガのスターがナーゲルスマン監督のメンバーにサプライズで名を連ねるか？

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来週の木曜日、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンが2026年ワールドカップの代表メンバーを発表する。意外な選手が選ばれるだろうか？

「代表メンバーの大部分はすでに決まっている。20人はほぼ確定だが、残り6人は最終盤の競争だ」とドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは5月初旬、ファンクラブ説明会で語った。公式発表は5月21日、あと2週間だ。

3月末のスイス戦（4-3）、ガーナ戦（2-1）で招集したメンバーが代表の軸になると重ねて強調してきた。それでも3月に選ばれなかった選手にも、米国・メキシコ・カナダ開催のW杯へのチャンスは残っている。

そこで、直近数週間で存在感を示した選手や、サプライズ候補をSPOXが考察し、驚き度も評価した。

  • Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    マクシミリアン・バイアー（ボルシア・ドルトムント） - サプライズ度：10点中2点

    BVBのチームメイト、カリム・アデイエミとともに、マクシミリアン・バイアーもナゲルスマン監督が発表した3月の代表戦メンバーから外れた。代わりにドイツ代表監督はFCブレントフォードのケビン・シャデを招集。この快速カウンター型FW3人の中から、W杯に帯同できるのは1人か多くても2人だと強調した。

    「3人のうち1人か2人が最終的に残るが、チャンスは皆平等だ。今はシュアーデが代表で実力を示せる立場にいるだけだ」とナゲルスマン監督は説明した。同監督がベイヤーを最後に招集したのは昨年10月の代表戦だった。

    ここ数週間で最も存在感を放つバイアーをナゲルスマンが無視するのは難しい。バイエルンのグナブリーが負傷したため、攻撃陣のW杯枠は1つ空いている。

    ドルトムントでは数か月間安定したパフォーマンスを示し、終盤の左サイドで特に存在感を放っている。今季は公式戦20得点を直接関与（10ゴール、10アシスト）し、同ポジションのライバルを上回る数字を残す。どの試合でも全力疾走と献身的な守備が光る。 その姿勢は、ナゲルスマンが特に評価する点だ。

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  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    マティアス・ギンター（SCフライブルク） - サプライズ度：10点中9点

    32歳のマティアス・ギンターは第二の全盛期を迎えている。頼れるセンターバックは今季も活躍し、SCフライブルクをヨーロッパリーグ決勝へ導き、国際大会出場権獲得にも大きく貢献した。

    W杯出場を後押しする声は多く、ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスも賛同している。元代表のマックス・クルーゼは「候補に含めるべきだ」と主張。チームメイトのイゴール・マタノヴィッチも「私が代表監督なら必ず招集する。チームの成功がすべてを語っている」と強調した。

    3月の代表戦前にはナゲルスマン監督から電話があったが、ギンターは辞退した。夏に状況が変わるかについては「まだ確定ではないので様子を見よう」と語っている。

    2014年の優勝メンバーながら当時20歳で出場機会がなかった彼にとって、今シーズンの活躍はW杯招集に値する。しかしナゲルスマンは就任後一度もギンターを招集しておらず、直近の代表出場は2023年6月のフリック体制下である。

    それでも、彼のW杯出場可能性は低い。ヨナタン・ター、ニコ・シュロッターベック、アントニオ・リュディガー、ヴァルデマール・アントンで4枠はほぼ確定と見られる。5番目のCB候補には3月にマリック・ティアウが選ばれている。 24歳のティアウは、すでに3度代表に招集されており、年齢的にもギンターより8歳若い。将来性を買われる可能性が高い。

    ギンターにとっての“裏口”は、右SBのジョシュア・キミッヒのバックアップとして起用される場合だ。代表では右SBでもプレーした経験があり、可能性は残っている。

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    ヤン・ビセック（インテル・ミラノ） - サプライズ度：10点中8点

    25歳のヤン・ビセックはギンターより若く、代表での将来性が高い。それでもナゲルスマン監督は5番目のセンターバックとしてチアウかギンターを選ぶだろう。

    インテル・ミラノではここ数か月好調だったが3月の代表戦には招集されず、その後筋肉負傷で3週間離脱した。しかし4月末のトリノ戦（2-2）で得点を挙げ、復帰を果たした。イタリア王者でのレギュラーとして代表でも役割を果たす資格はある。

    だが2025年3月のイタリア戦で代表デビューして以来、招集されていない。このため、W杯への招集は成長の度合いに関わらずサプライズとなるだろう。

  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    サイード・エル・マラ（1. FCケルン） - サプライズ度：10点中6点

    昨年11月、ナゲルスマン監督はサイード・エル・マラを初めて代表に招集。W杯予選2試合目の後にU-21代表へ戻したが、「彼は課題を克服し、ケルンでレギュラーを勝ち取らねばならない」と語った。

    その課題とは、まず何よりもエル・マラの不安定な守備を指す。この弱点が、攻撃の才能があるにもかかわらず彼がFCケルンで先発出場を積み重ねられなかった一因だった。 しかし現在、エル・マラは半年ほど前にナゲルスマンが求めた条件を満たしている。19歳の彼は、数週間前から（そしてルーカス・クヴァスニオクの離脱以来）クラブの定位置を確保し、ブンデスリーガでは9試合連続で先発出場を果たしている。

    2月末以降5得点2アシストと好調を維持し、代表招集外となった3月もW杯への可能性は十分だ。セルジュ・グナブリーは欠場するものの、攻撃陣の競争は依然として激しい。 レロイ・サネ、レナート・カール、3月に追加招集されたクリス・フューリッヒ、さらにBVBで好調のマクシ・ベイアーがおり、エル・マラに枠が残るかは他のポジションの布陣にも左右される。

    それでも、彼の生意気で新鮮なスタイルは代表に良い刺激をもたらし、接戦で流れを変えるベンチオプションとなるはずだ。

  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    アサン・ウエドラオゴ（RBライプツィヒ） - サプライズ度：10点中5点

    アサン・ウエドラオゴが11月末から3月末まで怪我で離脱していなければ、RBライプツィヒの才能あるMFはサプライズではなく、W杯の有力候補だったかもしれない。

    負傷前、彼はブンデスリーガで注目される存在だった。2023年のU-17ワールドカップとU-17欧州選手権で優勝した経験を持ち、秋にはRBライプツィヒでレギュラーとして活躍していた。 11月にはナゲルスマン監督が負傷したアミリに代えて代表に招集し、ルクセンブルク戦（2-0）とスロバキア戦（6-0）でデビュー。スロバキア戦では途中出場すぐさま代表初得点を挙げた。

    その勢いで数日後のブレーメン戦では鮮やかなゴールを決め、2-0の勝利に貢献した。しかしその試合で右膝を負傷。2か月近く離脱し、1月中旬の復帰戦でも再負傷した。結果として3月の代表戦は招集外となり、4月初めにようやく戻ってきた。

    4月以降、RBライプツィヒでは直近4試合中3試合に先発し、復調をアピールした。W杯代表入りの可能性は依然としてある。ナゲルスマン監督は彼のテクニックと運動量を高く評価しており、代表の中盤に新風を吹き込む存在となるだろう。

    プレースタイルがフェリックス・ンメチャに似る元シャルケの選手として、W杯代表入りの資格は十分だ。 残る変数は中盤センターの人数だ。アレクサンダル・パブロヴィッチ、レオン・ゴレツカ、パスカル・グロス、負傷明けのンメチャはほぼ確定。控えには3月にアントン・スタフ、ンメチャ離脱後にアンジェロ・スティラーが加わった。 6番、8番、10番と複数のポジションをこなすウエドラオゴが、この2人より優先されるかは不透明だ。

  • Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    ニコロ・トレソルディ（クラブ・ブルッヘ） - サプライズ度：10点中9点

    ニクラス・フュルクルグはウェストハムやミランでの不振で代表から外れ、ティム・クラインディエンストは怪我でほぼ全試合を欠場。ヨナタン・ブルカルトもここ数か月、代表復帰をアピールできなかった。 W杯出場が確実視されるデニズ・ウンダフ、ニック・ウォルテマデ、カイ・ハヴェルツに続く4人目のCFとしては、ニコロ・トレソルディが最有力だ。

    ドイツU-21代表の彼はベルギーのクラブ・ブルッヘで好調を維持し、チャンピオンズリーグでもバルセロナやアトレティコ・マドリード相手に得点を挙げている。先週末のセント・トゥルイデン戦（2-0）でも先制点を決め、チームはリーグ優勝の可能性を残している。

    とはいえ、トレッソルディのW杯招集は驚きだ。昨季はハノーファーで2部リーグでプレーしており、ナゲルスマンもまだ招集したことがない。 さらに彼はイタリアとアルゼンチン代表でもプレーできるため、A代表の選択肢は多い。

    一方で、W杯代表への選出は彼が将来的にドイツ代表に専念するきっかけともなり得る。長期的にDFB代表の頼れるセンターフォワードとなる可能性もある。


  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    アントン・カデ（FCアウクスブルク） - サプライズ度：10/10

    ユリアン・ナーゲルスマンが、元アシスタントコーチのサンドロ・ヴァグナーに「一見候補外だが推薦できる選手」を尋ねたら、ヴァグナーはアントン・カーデを思い出すだろう。 ワグナーは昨夏、FCバーゼルからFCアウクスブルクへ獲得したこの攻撃的選手に大きな才能を感じていた。加入後、ワグナーは「彼がこれほど多才なのに我々が獲得できたのは驚きだ。なぜもっと野心的なクラブがドイツU-21代表の彼に興味を示さなかったのか不思議だ」と語った。

    サプライズ度は2006年W杯のオドンコル並みだ。18歳でヘルタ・ベルリンでブンデスデビューしたこの22歳は、今季初めて1部でフルシーズン過ごし、大きな可能性を示した。 直近の数試合では、そのスピードで観客を魅了し、得点力も示した。4月末のフランクフルト戦（1-1）と5月初めのブレーメン戦（3-1）で計3得点を挙げている。

    ピッチ外でも学習意欲が高く、チームプレーに長け、成熟しながらも謙虚だ。出場時間が限られても「学び続ける挑戦者」としてナゲルスマン監督の期待に応えるだろう。

    ただし、ナゲルスマン監督はカデを直接指導した経験がなく、チームへのフィット感を判断しづらい。例えばエル・マラについては、より具体的な評価が可能だろう。

  • Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    マクシミリアン・ミッテルシュテット（VfBシュトゥットガルト） - サプライズ度：10点中7点

    マクシミリアン・ミッテルシュテットにとって現状は明快だ。デビッド・ラウムのW杯代表入りは確実で、2番手の左SBにはナゲルスマン監督がナサニエル・ブラウンかミッテルシュテットを選ぶだろう。

    直近3試合でブラウンはミッテルシュテットより起用され、クラブでの成長を示している。

    一方、昨年はEURO2024のグループステージなどで左SBの定位置を務めたミッテルシュテットは9月以降代表に招集されていない。 彼が最後に代表でプレーしたのは、ワールドカップ予選初戦のスロバキア戦（0-2）。混乱した試合の中でも数少ない光る選手だった。それでもその後、招集はない。

    今季はVfBで好調を維持し、チャンピオンズリーグ出場権とDFBポカール制覇を狙うが、W杯招集は依然として驚きだ。ナゲルスマン監督は左SBをラウムとブラウンで固定している。


  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    リドル・バク（RBライプツィヒ） - サプライズ度：10点中3点

    4年間のブランクを経て、リドル・バクは2025年10月、久々にドイツ代表に招集された。2025年初頭にヴォルフスブルクからライプツィヒへ移籍し、ブンデスリーガ屈指の右サイドバックに成長した彼にとって、当然の選出だった。

    ナゲルスマン監督は秋にバクを起用し、11月のルクセンブルク戦（2-0）では先発させた。バクはアシストで期待に応え、数日後のスロバキア戦（6-0）では途中出場して代表2ゴール目をマークした。

    しかし3月末の親善試合では招集外となり、代役のヨシャ・ヴァグノマンが右サイドバックでヨシュア・キミッヒの控えを務めた。 バクは「直近の代表戦に参加できず残念だったが、落ち込んでも意味はない」と語った。 ただ、自分のプレーを続け、さらに成長して代表監督の選択を難しくさせたい」と4月中旬、ビルト紙の取材に語った。「ここでレギュラーなら、そのポジションの候補は多くない」

    ライプツィヒでは不可欠な存在として、直近7試合6勝の快進撃を支えた。 一方、VfBのヴァグノマンは最近ベンチを温めることが多く、キミッヒの控えを争う上でバクが最も手強いライバルに一歩リードしている。このため、28歳の彼がW杯代表に選ばれても驚きはない。ただし、ナゲルスマン監督が右サイドバックの代替候補としてマティアス・ギンターをリストアップしていない場合に限る。

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    マクシミリアン・エゲシュタイン（SCフライブルク） - サプライズ度：10点満点中10点

    フライブルクのユリアン・シュスター監督にとって、マクシミリアン・エゲシュタインは不可欠な存在だ。 今季ブンデスリーガ33試合にフル出場し、ほぼ全試合で先発している。唯一、ELラウンド16ゲンク戦（0-1敗戦）のみ、レッドカードで出場停止だった。

    とはいえ、この活躍が直ちにドイツ代表W杯メンバー入りを保証するわけではない。それでもナゲルスマン監督は、フライブルク好調の立役者である29歳を候補に考えている可能性がある。

    特にセンターバックの控え枠は未確定で、3月に選ばれたアントン・シュタッハも安泰ではなく、エゲシュタインがその座を奪う可能性もある。シュタッハ同様、エゲシュタインも高いレベルと情熱をトレーニングで示し、文句一つ言わずに「挑戦的な控え」の役割を受け入れるだろう。 クラブのチームメイトであるギンター同様、本来ならW杯代表入りを十分に勝ち取る価値がある。

    とはいえ、元ブレーメンのエゲシュタインがW杯に招集されれば大きな驚きとなる。ナゲルスマンはこれまで彼を招集したことがなく、代表戦の出場経験もないからだ。最後に代表に呼ばれたのは2019年3月。ヨアヒム・レーヴ監督の下、1度だけ招集されたのが唯一の機会である。 セルビアとの親善試合（1-1）やオランダとのEURO予選（3-2）では出場機会がなかった。

  • ドイツ代表：今後の試合


    日付

    試合

    大会

    5月31日（日）20:45

    ドイツvsフィンランド

    親善試合

    6月6日（土）20:30

    アメリカ対ドイツ

    親善試合

    6月14日（日）19:00

    ドイツ対キュラソー

    2026年ワールドカップ

    6月20日（土）22:00

    ドイツ対コートジボワール

    2026年ワールドカップ

    6月25日（木）22:00

    エクアドル対ドイツ

    2026年ワールドカップ


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