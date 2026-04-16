「不透明なビジョン」――チェルシー・サポーターズ・トラストが公開書簡で、ブルーコ社の「一貫性のない」経営体制を痛烈に批判

2022年の買収以降、チェルシーは移籍に約15億ポンドを投じたが、成績は安定しない。先ごろ発表された前会計年度では、プレミアリーグ史上最大の2億6240万ポンドの税引前損失を計上し、競技面だけでなく財務面でも批判が高まっている。CSTは、不満は短期的な結果ではなく、クラブの運営方針そのものに対する根本的な異議だと主張している。

「これらの懸念は短期的な結果に起因するものではなく、結果だけで解決されるものでもありません」とCSTは述べた。「これらはクラブの根本的な方向性に関わるものであり、ピッチ上の浮き沈みにかかわらず続くでしょう。サポーターの懸念の核心にあるのは単純な一点です。すなわち、現在のモデルはファン層に多大な信頼を強いる一方で、その見返りとして十分な明確さを提供していないということです。 ファンは選手、監督、スタッフ、組織体制が次々と入れ替わる状況を見てきた。すべては「長期計画の一環」と説明されてきた。」