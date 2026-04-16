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「不透明なビジョン」――チェルシー・サポーターズ・トラストが公開書簡で、ブルーコ社の「一貫性のない」経営体制を痛烈に批判
コミュニケーションの断絶
チェルシー・サポーターズ・トラスト（CST）は、トッド・ボーリー氏率いるオーナーシップ「ブルーコ」のクラブ運営に深刻な懸念を表明した。木曜日に公開された書簡では、チケット価格や不透明なコミュニケーションなどを挙げ、経営陣とサポーターの溝を指摘した。CSTは「混乱と巨費を伴う戦略」をなぜ信頼すべきなのかと疑問を投げかけた。
この書簡は、土曜に予定されるマンチェスター・ユナイテッド戦前にスタンフォード・ブリッジで行う抗議行動の布石だ。CSTは、スタジアムへ行くサポーターの不満が限界に達したと指摘。彼らは、まだ成果を出していない実験的なマルチクラブ・モデルのために、クラブの伝統的アイデンティティが犠牲になっていると感じている。
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長期戦略をめぐる疑問
2022年の買収以降、チェルシーは移籍に約15億ポンドを投じたが、成績は安定しない。先ごろ発表された前会計年度では、プレミアリーグ史上最大の2億6240万ポンドの税引前損失を計上し、競技面だけでなく財務面でも批判が高まっている。CSTは、不満は短期的な結果ではなく、クラブの運営方針そのものに対する根本的な異議だと主張している。
「これらの懸念は短期的な結果に起因するものではなく、結果だけで解決されるものでもありません」とCSTは述べた。「これらはクラブの根本的な方向性に関わるものであり、ピッチ上の浮き沈みにかかわらず続くでしょう。サポーターの懸念の核心にあるのは単純な一点です。すなわち、現在のモデルはファン層に多大な信頼を強いる一方で、その見返りとして十分な明確さを提供していないということです。 ファンは選手、監督、スタッフ、組織体制が次々と入れ替わる状況を見てきた。すべては「長期計画の一環」と説明されてきた。」
スタンフォード・ブリッジでのアイデンティティの危機
ブルーコ体制下の移行期はベンチの人事が目まぐるしく変わり、直近では12月にエンツォ・マレスカが退任。後任リアム・ローゼニオール率いるチームは直近6試合で5敗と苦戦している。それでもCSTが最も問題視するのは、いまだにチームに統一されたアイデンティティが欠けている点だ。
「4年がたった今も、チェルシーのアイデンティティを保ちながら持続的な成功を収めるという計画について、明確で説得力のある説明がない」と書簡は続ける。 「ビジョンは依然として不明確で、実行も一貫せず、リーダーシップにも説明責任が欠けている。我々が求めているのは毎年優勝することではなく、自分たちが応援してきたクラブらしさを感じることだ。だが今は、そう思えないファンが多すぎる。この信頼の喪失はピッチ内外に及んでいる」
- AFP
複数クラブ制が批判されている。
マンチェスター・ユナイテッド戦で計画されている抗議では、フランスのストラスブールサポーターとの共同行動が注目される。両クラブは「ブルーコ」傘下であり、フランスのファンも複数クラブ所有に反対してきた。この国際的な連帯は、オーナーの世界的な野心とファンの地域的な価値観の溝を浮き彫りにしている。
CSTはストラスブールと協力することで、チェルシーの問題がブルーコ全体に潜む構造的な不信の表れだと示そうとしている。ホームでの大一番を控えるブルーズだが、注目はピッチではなく役員席にある。オーナー側がファンが求める「透明性」と「説明責任」を示せるかどうかが鍵だ。