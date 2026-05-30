長年リバプールが獲得を目指していたシャビ・アロンソがチェルシーへ移籍したことで、同クラブの監督人事はさらに複雑になった。シェリンガムは「スロット監督の去就が不透明なら、リバプールは早く行動すべきだった」と語る。

「シャビ・アロンソのチェルシー移籍はリヴァプールファンにとって屈辱だったか？ そうでもない」と語った。「リヴァプールはアルネ・スロットの去就を予見していた。アロンソが獲得可能だと分かっていたなら、早く契約をまとめればよかった。実現可能な話だったのだ。

監督への信頼が揺れているなら、アロンソが獲れるうちに解決すべきだった。彼らは動かなかった。チャンスを逃したのはアロンソのせいではない。彼のチェルシー移籍で、リヴァプールを囲む奇妙な空気は強まっただけだ」