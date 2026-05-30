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「不穏な空気」――シャビ・アロンソのチェルシー移籍でマンチェスター・ユナイテッドが「好機を逃した」と批判される中、元マンUFWはアルネ・スロット監督の解任を支持。
リバプールは、さらなる不確実性を避けるため行動した。
リヴァプールがスロット監督との契約更新を見送った判断について、元マンチェスター・ユナイテッドのストライカー、シェリンガムが支持を表明した。彼は、スロットを続投させていたら新シーズン前に不必要な不透明感が生じていただろうと指摘した。
新シーズンを迎える前に断固たる決断を下すべきだったという。5位に終わった2025-26シーズンの不振を受け、クラブは新体制へ迅速に移行する必要があった。
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シェリンガムは、不確実性を新シーズンに持ち込むなと警鐘を鳴らしている。
シェリンガムは、クラブの雰囲気が不健全になっていると指摘した。 また、監督への信頼が失われているならなぜ留任させたのかと疑問を呈した。BOYLE Sportsの取材にシェリンガムは語った。「アルネ・スロットが残っていればリヴァプールには毒となる雰囲気ができていた。彼がいて新シーズンがうまくいかず解任すれば、スタートからネガティブになる。そんな状態でシーズンを迎えるわけにはいかない。
リヴァプールがそんな状況でシーズンを迎えてはならない。また1年を無駄にするだけだ。12試合終わって10点差がついたらどうする？リヴァプールでは許されない。スロットが残っていれば状況はさらに悪化しただろう。だから交代が必要だった」
アロンソのチャンスが、さらなる苛立ちを招く
長年リバプールが獲得を目指していたシャビ・アロンソがチェルシーへ移籍したことで、同クラブの監督人事はさらに複雑になった。シェリンガムは「スロット監督の去就が不透明なら、リバプールは早く行動すべきだった」と語る。
「シャビ・アロンソのチェルシー移籍はリヴァプールファンにとって屈辱だったか？ そうでもない」と語った。「リヴァプールはアルネ・スロットの去就を予見していた。アロンソが獲得可能だと分かっていたなら、早く契約をまとめればよかった。実現可能な話だったのだ。
監督への信頼が揺れているなら、アロンソが獲れるうちに解決すべきだった。彼らは動かなかった。チャンスを逃したのはアロンソのせいではない。彼のチェルシー移籍で、リヴァプールを囲む奇妙な空気は強まっただけだ」
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注目はリヴァプールの次戦へ
注目はリヴァプールの新監督探しに移った。クラブの最優先事項は、チームの自信を取り戻しアンフィールドの雰囲気を盛り上げる後任を見つけることだ。最近の報道では、リヴァプールは来シーズン、アンドニ・イラオラを新監督に起用する見通しだ。