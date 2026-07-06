『キッカー』誌によると、22歳の攻撃的選手は、2025年のDFBポカール優勝チームでの現状に不満と焦りを募らせている。
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翻訳者：
不満と焦りが広がっている。VfBシュトゥットガルトは、W杯スターの退団に直面するのだろうか？
エル・カンヌースは、出場機会の減少を理由に、次の移籍市場でVfBシュトゥットガルトを去ることを真剣に検討している。
昨季序盤はホーネス監督の下でレギュラーとして先発していたが、シーズンが進むにつれて出場機会と出場時間が減少した。
アフリカネイションズカップ（モロッコ代表として出場し、セネガルに敗れたが裁定で優勝）後にホーネス監督は彼を「切り札」として起用。結果として22歳は「パートタイムの主力」となった。
転機とみられるのは5月のDFBポカール決勝（0-3）で、エル・カンヌースは78分にクリス・フューリッヒに代わって出場したが、直後にバイエルンが2-0の追加点を奪い、流れを変えることはできなかった。
VfBシュトゥットガルトは、本来ならエル・カンヌースを手放したくないと考えている。
一方、VfBシュトゥットガルトは22歳の移籍交渉に消極的と報じられている。エル・カヌースは昨夏レスター・シティからレンタル加入し、5月末に1800万ユーロで買い取りオプションが行使された。
加入1年目で公式戦41試合に出場し、9ゴール7アシストをマーク。2030年までの契約には違約金条項がない。
現在開催中のワールドカップではモロッコ代表として準々決勝に進出し、ブラジル、スコットランド、ハイチ、カナダとの4試合に先発したが、ゴールやアシストは記録していない。
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