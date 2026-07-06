エル・カンヌースは、出場機会の減少を理由に、次の移籍市場でVfBシュトゥットガルトを去ることを真剣に検討している。

昨季序盤はホーネス監督の下でレギュラーとして先発していたが、シーズンが進むにつれて出場機会と出場時間が減少した。

アフリカネイションズカップ（モロッコ代表として出場し、セネガルに敗れたが裁定で優勝）後にホーネス監督は彼を「切り札」として起用。結果として22歳は「パートタイムの主力」となった。

転機とみられるのは5月のDFBポカール決勝（0-3）で、エル・カンヌースは78分にクリス・フューリッヒに代わって出場したが、直後にバイエルンが2-0の追加点を奪い、流れを変えることはできなかった。