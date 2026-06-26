「相手の方が勝ちたいという意欲が強かった」と途中出場で無得点に終わったデニズ・ウンダフは語った。ヨシュア・キミッヒも「間違いなく」と同意した。 「それが一番腹立たしい」と主将は語り、ドイツ代表に欠けていた情熱と決意を指摘した。「どんな状況でも、あってはならない」

グループリーグ最終戦を前にドイツはキュラソーとコートジボワールを破り、首位通過が確定していた。ナゲルスマン監督は自由な采配が可能で、選手たちはプレッシャーなく臨めた。その上で多くの課題が表面化した点は見逃せない。

ニコ・シュロッターベックとナサニエル・ブラウンの体調不良による2つのやむを得ない先発変更を除けば、ナゲルスマンはローテーションを見送った。先発陣のリズムを維持し、連携を深め、国内の熱狂をさらに煽ることを狙っていた。 しかしこの采配は裏目に出た。ドイツは大会で最も精彩を欠く試合を展開し、月曜日の16強戦での早期敗退が懸念される。対戦相手がどのグループ3位でも、状況は変わらない。