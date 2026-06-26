エクアドルに1－2で敗れたドイツ代表。試合内容も、試合後の選手たちの分析も曖昧だった。感情的に傷ついた様子のユリアン・ナーゲルスマン監督は『Magenta』のインタビューで、「エクアドルの方が勝利を強く望んでいた」という見解に激しく反論した。しかし、選手たちの見方は全く違っていた。
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不気味な連敗と2つの新たな火種！ユリアン・ナーゲルスマンの計画は見事に失敗した。
「相手の方が勝ちたいという意欲が強かった」と途中出場で無得点に終わったデニズ・ウンダフは語った。ヨシュア・キミッヒも「間違いなく」と同意した。 「それが一番腹立たしい」と主将は語り、ドイツ代表に欠けていた情熱と決意を指摘した。「どんな状況でも、あってはならない」
グループリーグ最終戦を前にドイツはキュラソーとコートジボワールを破り、首位通過が確定していた。ナゲルスマン監督は自由な采配が可能で、選手たちはプレッシャーなく臨めた。その上で多くの課題が表面化した点は見逃せない。
ニコ・シュロッターベックとナサニエル・ブラウンの体調不良による2つのやむを得ない先発変更を除けば、ナゲルスマンはローテーションを見送った。先発陣のリズムを維持し、連携を深め、国内の熱狂をさらに煽ることを狙っていた。 しかしこの采配は裏目に出た。ドイツは大会で最も精彩を欠く試合を展開し、月曜日の16強戦での早期敗退が懸念される。対戦相手がどのグループ3位でも、状況は変わらない。
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ドイツ代表：マヌエル・ノイアーにもエクアドル決勝点の一因あり
まずは最前線のマヌエル・ノイアーから。2試合連続で防ぎようのない失点だけだった彼は、エクアドル戦でようやく復帰したが、またしても不運に見舞われた。 コーナーキックから生まれたエクアドルの決勝点ではボールに届かなかった（本人は非を否定）。その直前にもヨナタン・ターとの連携に綻びを露呈した。2014年の決勝以来、ドイツは9試合連続で失点しており、不気味な連鎖が続く。
この結果、40歳のノイアーを復帰させ、予選で安定していたオリバー・バウマンの出場機会を奪ったナゲルスマン監督の采配を巡り、議論が再燃するのは避けられない。現時点では、その賭けは裏切られている。
あくまで仮定だが、ナゲルスマン監督が多くの要望通りエクアドル戦でバウマンの忠誠に報いてW杯デビューさせていれば、ノイアーはミスを犯さずに済んだかもしれない。
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ドイツ代表：ジョシュア・キミッヒは中盤に戻るべきか？
ノイアーを巡る議論と同様に、今後数日は別のテーマでも議論が交わされるだろう。それは、近年のドイツサッカー史における定番「ジョシュア・キミッヒは中盤に戻るべきか」という問題だ。
エクアドル戦で起用された「ダブル6」のフェリックス・ンメチャとアレクサンダル・パブロヴィッチは、精彩を欠いた。 絶好調だったンメチャも1－1の同点ゴール直前に不要なボールロストを犯した。パブロヴィッチは動きが鈍く、意欲に欠け、同点ゴールにも関与してハーフタイムに交代。バイエルンでの好調なシーズンを考えると、今回の不振は不可解だ。
一方、右SBのキミッヒは攻撃に絡めず、スピード不足も顕著だった。彼を中盤に戻しても、右SBの代役がいないため問題の場所を移すだけだ。 負傷中の左サイドバック、ナサニエル・ブラウンを右に回す手もあるが、その場合、エクアドル戦で守備が不安定だったデビッド・ラウムが左で先発に残る。
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ドイツはグループステージで優勝候補としての地位を確立できなかった。
機能不全に陥った「ダブル6」と同様に懸念されたのは、4人の攻撃陣の決定力不足が再び目立ったことだ。レロイ・サネは序盤の先制点で15試合目の主要大会で初ゴール（後にルール違反と判定）を挙げたが、それ以外では精彩を欠いた。 ジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツ、カイ・ハヴェルツも、今大会で“魔法使いモード”を取り戻そうと躍起だ。ナゲルスマン監督はエクアドル戦で3人が自由にプレーし、連携を深め、自信を回復することを期待していたが、結果は裏目に出た。
グループステージ全体を振り返ると、キュラソー戦では後半の追い上げで一時的に盛り上げたものの、コートジボワール戦はアンダヴのロスタイム弾で辛勝、エクアドル戦は失望する内容だった。
個人では、アンダフが効率的な切り札として光った。ンメチャは2試合で力強いプレーを見せた。ブラウンも国際舞台での実力を示した。だが他のレギュラーは平均的かそれ以下だった。ドイツ代表は2014年以来初めてグループステージを突破したが、優勝候補としての地位を確立するには至らなかった。