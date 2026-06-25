不気味な話だが、BVBはニコ・シュロッターベックの痛ましい怪我から「利益」を得ているようだ

ワールドカップ前から『Bild』紙は、モウリーニョがニコ・シュロッターベックを高く評価し、レアル・マドリードがドイツ代表にオファーする意向と報じていた。

背景には、7月19日のW杯決勝前後まで、シュロッターベックの契約に有効な移籍条項を持つ3クラブの1つがレアル・マドリードであることがある。報道では、マドリード、リヴァプール、そして名前の明かされていないもう1クラブは、2031年までの契約延長にもかかわらず、今夏5000万～6000万ユーロで獲得可能だという。