『マルカ』紙によると、インテル・ミラノのアレッサンドロ・バストーニが、ジョゼ・モウリーニョ監督の第一候補に挙げられている。しかし、インテルは移籍金7000万ユーロ以上を要求。バストーニは、FCバルセロナのハンジ・フリック監督も注目する選手だ。また、アーセナルのピエロ・ヒンカピーもレアル・マドリードの候補に挙げられている。
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不気味な話だが、BVBはニコ・シュロッターベックの痛ましい怪我から「利益」を得ているようだ
ワールドカップ前から『Bild』紙は、モウリーニョがニコ・シュロッターベックを高く評価し、レアル・マドリードがドイツ代表にオファーする意向と報じていた。
背景には、7月19日のW杯決勝前後まで、シュロッターベックの契約に有効な移籍条項を持つ3クラブの1つがレアル・マドリードであることがある。報道では、マドリード、リヴァプール、そして名前の明かされていないもう1クラブは、2031年までの契約延長にもかかわらず、今夏5000万～6000万ユーロで獲得可能だという。
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シュロッターベックは、レアル・マドリードでの負傷の影響もあり、もはや高く評価されていないようだ。
モウリーニョ監督は、ベルナルド・シルバ、マルク・ククレラ、イブラヒマ・コナテを獲得しても、来季のレアル・マドリードにはさらに補強が必要だと判断。特にセンターバックを課題視している。まず、センターバックのラウル・アセンシオが退団する見込みだ。
シュロッターベックは依然候補だが、W杯で負った足首靭帯断裂により3か月離脱するため評価が下がったという。
またモウリーニョ監督は中盤の補強も進め、チェルシーのエンツォ・フェルナンデスとウェストハムのマテウス・フェルナンデスを候補視している。