ラモスはメディアに対し、修正された提案に関する不正行為の疑惑を強く否定した。彼は「私はセビージャについてのみ話し、守秘義務の範囲内でできる限り説明したい。警告はあったが、責任を全うし、何が起きたかを直接伝えたい。 我々は極めて堅実なプロジェクトを提示したと自負しており、これはセビージャが本来あるべき地位を取り戻す最善の案だ。

クラブの状況は極めてデリケートです。私たちの投資グループはクラブの存続を支えたいと考えました。交渉の過程で双方の立場は変化しました。当初は1株3,175ユーロで85％を取得する案でしたが、増資額が8,000万ユーロから1億2,000万ユーロに推奨されたため修正しました。 最終提案ではクラブの財政的持続可能性を確保するため増額を決定しました。唯一の違いは株式支払いを2回に分ける点です。水曜日以降、返答は得られていません。

私は今もセビリアに滞在し、彼らの意見に耳を傾ける用意がある。ビジネスマンとして、サッカー選手としてではなく、この場に座るのは初めてだ。私は皆を尊重しているが、あの発言は場違いだった。 私たちの提案はラ・リーガのガイドラインに則ったものです。必要な増資額は8000万ではなく1億2000万ユーロです。私は株式価値を下げろと求めているのではありません。クラブ存続のため、株主にも同じ行動を取ってほしいのです。

「セビージャを何よりも優先するなら、彼らは私たちを助けるべきだ。私たちは誰かを騙したり、搾取したりしていない。DMIは最初から私と共に歩んできたが、事実が歪められている。資金はサンタンデール銀行と別の国際銀行からで、無制限だ。これは明確にしたい。もし実現しないなら、1億2000万ユーロの増資後に私たちより高いオファーが出るからだ。」