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「不正のためにここにいるわけではない」とセルヒオ・ラモスが反論。セビージャ買収騒動はラ・リーガの介入で破談となった。
期限前に買収が破談に
『The Athletic』によると、ラモス氏率いるコンソーシアムがセビージャ株式85％を4億4400万ユーロで取得する合意は破談となった。最終会合でメキシコ投資家らが財務提案を変更し、交渉は決裂。現株主は修正案に整合性がないと判断し、資金難のクラブは5月31日の独占交渉期限を前に不可欠な投資を失った。
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ラモス氏、企業の誠実さを擁護
ラモスはメディアに対し、修正された提案に関する不正行為の疑惑を強く否定した。彼は「私はセビージャについてのみ話し、守秘義務の範囲内でできる限り説明したい。警告はあったが、責任を全うし、何が起きたかを直接伝えたい。 我々は極めて堅実なプロジェクトを提示したと自負しており、これはセビージャが本来あるべき地位を取り戻す最善の案だ。
クラブの状況は極めてデリケートです。私たちの投資グループはクラブの存続を支えたいと考えました。交渉の過程で双方の立場は変化しました。当初は1株3,175ユーロで85％を取得する案でしたが、増資額が8,000万ユーロから1億2,000万ユーロに推奨されたため修正しました。 最終提案ではクラブの財政的持続可能性を確保するため増額を決定しました。唯一の違いは株式支払いを2回に分ける点です。水曜日以降、返答は得られていません。
私は今もセビリアに滞在し、彼らの意見に耳を傾ける用意がある。ビジネスマンとして、サッカー選手としてではなく、この場に座るのは初めてだ。私は皆を尊重しているが、あの発言は場違いだった。 私たちの提案はラ・リーガのガイドラインに則ったものです。必要な増資額は8000万ではなく1億2000万ユーロです。私は株式価値を下げろと求めているのではありません。クラブ存続のため、株主にも同じ行動を取ってほしいのです。
「セビージャを何よりも優先するなら、彼らは私たちを助けるべきだ。私たちは誰かを騙したり、搾取したりしていない。DMIは最初から私と共に歩んできたが、事実が歪められている。資金はサンタンデール銀行と別の国際銀行からで、無制限だ。これは明確にしたい。もし実現しないなら、1億2000万ユーロの増資後に私たちより高いオファーが出るからだ。」
コンソーシアムは希望を捨てていない
公の場で摩擦が生じ、株主側も「意向表明書（LOI）に違反していない」と反論したが、ラモスは取引成立を諦めていなかった。「我々は冷静だ。どの段階でも条項に違反していない。誤情報が流れているが、LOIは破っていない。再度連絡を待ち、まだ希望を持っている。
「私たちの提案は株主にもクラブの存続にも有益です。奇抜なことを言うこともできますが、取引を成立させるという意図は変わりません。 時間は少ない。クラブの状況は厳しく、増資は6月30日までに完了させなければならない。我々の提案は正確に伝わっていない。セビージャのファンにはオファーの内容を理解してほしい。これがデル・ニド・ベナベンテ氏と他の株主が再提携するきっかけになるなら、私は歓迎する。」
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セビージャが新たな投資を模索
セビージャは夏の移籍市場を前に、不安定な財政公平性（FFP）を安定させるため、新たな買い手探しを急いでいる。6月30日までに1億2000万ユーロの増資を完了し、過去4年間の損失を補填しなければならない。一方、ラモスはモンテレイ退団後、フリーエージェントのまま去就が未定だ。