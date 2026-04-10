不振が続く中、アルネ・スロット監督の解任を求める声が高まる中、リヴァプールは同監督の去就について決定を下した

リヴァプールの首脳陣は、今シーズンの不安定なチームパフォーマンスには複数の要因があると見ている。シーズン序盤の最大の打撃はディオゴ・ジョタの死去で、チームに大きな精神的影響を与えた。さらに、昨季得点王のモハメド・サラーなど、前世代の主軸のパフォーマンスも低下している。

スロット監督にもミスはあるが、クラブは1シーズンの結果だけで判断せず、複数年の移籍市場を通じてプロジェクトを評価する方針だ。昨夏の総支出は4億5000万ポンドを超えたものの、スロット体制下の純支出は約1億5000万ポンドと見る。参考までに、ユルゲン・クロップ監督が初タイトルとなった2019年のチャンピオンズリーグを獲得するまで、4回の夏市場を要した。