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不振が続く中、アルネ・スロット監督の解任を求める声が高まる中、リヴァプールは同監督の去就について決定を下した
リヴァプールのオーナー陣は依然としてスロットを支持している
リバプールの首脳陣は、チームの不振が続いてもスロット監督への支持を続けている。 パリ・サンジェルマンに0-2で敗れ、チャンピオンズリーグ準々決勝敗退の危機に瀕したことで、オランダ人監督は厳しい監視下にある。スタジアムではサポーターから不満の声も聞かれ、シーズン中に解任されるという憶測も流れている。それでも、クラブ首脳の考えは異なる。
『テレグラフ』紙によると、オーナーのFSG上層部、スポーツディレクターのリチャード・ヒューズ、フットボールCEOのマイケル・エドワーズらは、スロットが指揮を続け、再建を続けるべきだと考えている。
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クロップ時代後の移行期がクラブの考え方を形作っている
リヴァプールの首脳陣は、今シーズンの不安定なチームパフォーマンスには複数の要因があると見ている。シーズン序盤の最大の打撃はディオゴ・ジョタの死去で、チームに大きな精神的影響を与えた。さらに、昨季得点王のモハメド・サラーなど、前世代の主軸のパフォーマンスも低下している。
スロット監督にもミスはあるが、クラブは1シーズンの結果だけで判断せず、複数年の移籍市場を通じてプロジェクトを評価する方針だ。昨夏の総支出は4億5000万ポンドを超えたものの、スロット体制下の純支出は約1億5000万ポンドと見る。参考までに、ユルゲン・クロップ監督が初タイトルとなった2019年のチャンピオンズリーグを獲得するまで、4回の夏市場を要した。
スロット監督、リヴァプールが「生き残りをかけた戦いの局面」と認める
スロット監督はPSG戦の敗北後、「試合の大半は生き残りをかけていた」と語り、チームの苦境を認めた。
シャビ・アロンソやスティーブン・ジェラードなど、リーグ優勝経験のある元リヴァプール監督が他クラブで結果を出すだけに、監督への圧力は増すばかりだ。キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクも「一つの時代の終わり」と語り、チームが転換期にあることを示唆した。
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次は何が待っているのでしょうか？
リヴァプールは今、正念場の試合日程を迎えている。今週末はプレミアリーグでフルハムをホームに迎え、火曜日にはPSGとの決勝的な第2戦が控える。この試合後もプレッシャーは増す。直後にエヴァートンとのアウェイ戦があり、さらにマンチェスター・ユナイテッドとアストン・ヴィラとのアウェイ戦、トップ4を争うチェルシーとのホーム戦が続く。