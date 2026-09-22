オールド・トラッフォードの混乱した状況を受け、リネカーは痛烈に批判した。『The Rest is Football』のポッドキャストで、元イングランド代表はクラブ上層部に矛先を向けた。「マンチェスター・ユナイテッドを見ると、問題が上から降りてきているように見える」と述べた。

その後、クラブの過半数株主に対して皮肉を込めて切り込んだ。「グレイザー家には祝福を送らなければならない。自分たちよりさらにひどい人物を見つけて、その人のせいにできるようにし、そこに送り込んで批判を一身に引き受けさせたのだからね。ジム・ラトクリフのことだ」とリネカーは続けた。「彼は特別感じのいい人間だとは思わないし、現時点での運営のされ方を見ると、このフットボールクラブは少々めちゃくちゃだ。だから、その点についてはグレイザー家はお見事だよ。すべてを自分たちからそらしたのだから！」

リネカーはまた、マンチェスター・ユナイテッドを苦しめる構造的な問題にも言及し、老朽化したインフラや持続的な進歩の欠如を指摘した。「あのクラブは少し混乱している。スタジアムはボロボロになっているし、いろいろなことについてさまざまな不満の声がある」と付け加えた。「結果もそうだし、不安定さがまた戻ってきているように見える。クラブはこれまで何度も監督を後押ししてきたが、それはうまくいかなかった。だが、何かが上から滴り落ちてきているに違いない」



