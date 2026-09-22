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「不快な人間だ！」。ゲーリー・リネカーがサー・ジム・ラトクリフに衝撃的な痛烈批判を浴びせ、マンチェスター・ユナイテッドを「めちゃくちゃだ」と断じる
ラトクリフのハネムーン期間が終わる
ラトクリフは2024年2月に少数株式を取得し、フットボール部門の運営を掌握した際、当初はオールド・トラッフォードに楽観ムードをもたらした。しかし、その好意的な見方は、物議を醸す場外での決定が相次ぎ、ピッチ上での苦戦も続いたことで急速に失われた。ファンの不満は最近、9月のマンチェスター・ダービー敗戦の際に爆発し、抗議の矛先はクラブのオーナー陣へと直接向けられた。
サポーターは、大規模な人員削減、試合日のチケット価格引き上げ、さらにホスピタリティ席拡張を目的としたシーズンチケット保有者の座席移動に強い不満を募らせている。さらに、最近の移民に関する発言を受け、複数のファングループがラトクリフの辞任を要求しており、彼の10万人収容の新スタジアム建設という野心的な計画は完全にかき消されている。
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リネカーがラトクリフを痛烈批判
オールド・トラッフォードの混乱した状況を受け、リネカーは痛烈に批判した。『The Rest is Football』のポッドキャストで、元イングランド代表はクラブ上層部に矛先を向けた。「マンチェスター・ユナイテッドを見ると、問題が上から降りてきているように見える」と述べた。
その後、クラブの過半数株主に対して皮肉を込めて切り込んだ。「グレイザー家には祝福を送らなければならない。自分たちよりさらにひどい人物を見つけて、その人のせいにできるようにし、そこに送り込んで批判を一身に引き受けさせたのだからね。ジム・ラトクリフのことだ」とリネカーは続けた。「彼は特別感じのいい人間だとは思わないし、現時点での運営のされ方を見ると、このフットボールクラブは少々めちゃくちゃだ。だから、その点についてはグレイザー家はお見事だよ。すべてを自分たちからそらしたのだから！」
リネカーはまた、マンチェスター・ユナイテッドを苦しめる構造的な問題にも言及し、老朽化したインフラや持続的な進歩の欠如を指摘した。「あのクラブは少し混乱している。スタジアムはボロボロになっているし、いろいろなことについてさまざまな不満の声がある」と付け加えた。「結果もそうだし、不安定さがまた戻ってきているように見える。クラブはこれまで何度も監督を後押ししてきたが、それはうまくいかなかった。だが、何かが上から滴り落ちてきているに違いない」
変革期と混迷の中にあるクラブ
ユナイテッドの不安定さは、監督交代の多さに如実に表れており、マイケル・キャリックが最近、INEOS時代で3人目の常勤監督となった。エリック・テン・ハフとルベン・アモリムがともに15カ月の間に解任された後、キャリックは暫定監督としてチャンピオンズリーグ出場権を確保し、この夏に正式就任した。しかし、その後の移籍市場は期待外れに終わり、クラブは主要ターゲットだったエリオット・アンダーソンとマテウス・フェルナンデスの獲得を逃した。
この機能不全は今や、クラブのアカデミーの育成ルートを脅かしている。高く評価される若手有望株JJ・ガブリエルは移籍を要求したと報じられており、その家族はユナイテッドがレアル・マドリー、バルセロナ、マンチェスター・シティのような欧州の強豪に比べてあまりにも後れを取ってしまったと考えているという。リネカーもこの流出に触れ、「10代前半の若い選手たちを失っている。そうなりそうだ」と述べた。
- Getty/GOAL
代表ウィーク中に高まるプレッシャー
マンチェスター・ユナイテッドは現在のインターナショナルブレイクを、プレミアリーグ開幕5試合でわずか勝ち点5という惨憺たる成績の末、12位に低迷した状態で迎えている。クラブでの戦いが再開されれば、キャリックはオールド・トラッフォードでますます悪化する有害な空気にも対処しながら、国内での不振を立て直すという険しい戦いに直面する。
ラトクリフは以前、3月にグレイザー家と同程度の激しい非難を浴びせられるのであれば手を引くと警告していた。結果が伸び悩み、インフラを巡る議論が激化し、ファンの抗議も強まる中、INEOSのトップは在任期間における重大な岐路へと急速に近づいている。
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