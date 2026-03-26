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「不必要で不可解だ！」――ワールドカップを数ヶ月後に控えたこの時期にトーマス・トゥヘルにイングランド代表監督の契約を更新した決定に対し、FAが批判を浴びている
イングランドサッカー協会（FA）による「奇妙な」動き
このドイツ人監督は2025年初頭に就任したばかりだが、すでに2028年までの新契約を結んでおり、今後は彼がチームを率いて次回の欧州選手権に臨むことが期待されている。この動きはレアル・マドリードやマンチェスター・ユナイテッドといったビッグクラブからの関心をかわすことを目的としていたが、マーフィー氏は発表のタイミングが大きな誤りだったと考えている。
CasinoHawksの取材に対し、マーフィーはサッカー協会のこの動きに全く理解できないと語った。「FAがそのような決定を下す必要はなかったと思う。奇妙な決定だ…… 「まるで焦りか、あるいは計画がないかのようだ。もしワールドカップで結果が出ず、誰もトゥヘルを監督として望まなくなったらどうなるのか？ 個人的には彼を監督として評価しているし、惨敗するとは思わない。良いワールドカップになるだろう。だが、彼らはこのようなリスクを冒す必要はない」と彼は述べた。
- AFP
決定を急ぐと、FAは批判の的になりかねない
トゥヘルがチャンピオンズリーグ優勝経験者という経歴を持つにもかかわらず、マーフィーは、イングランド側が優位に立っており、長期契約を急ぐ必要はなかったと主張する。
「他のクラブが彼を引き抜こうとするのを懸念していたのかもしれない」と、元リヴァプール選手は付け加えた。「彼は、世界で最も才能あるチームの一つで、パートタイムの仕事をするために非常に高額な報酬を受け取っている。もし大会後に交渉を行っていたとしても、彼らは依然として有利な立場にいただろう。もし彼が断ったとしても、他にも優秀な監督はたくさんいる。 もし彼が失敗した場合、例えば決勝トーナメント初戦で、平凡なチームにPK戦で敗れるようなことがあれば、彼らは批判の的になるだろう……そうなった時、彼らはその決断をどう説明するつもりなのか？私には不可解な決断だ。」
イングランドのワールドカップにおける現実の厳しさ
マーフィー氏はまた、イングランド代表が北米からトロフィーを持ち帰る可能性についても悲観的であり、他の国々に有利に働く技術的・環境的要因を指摘している。
「スペインが（ワールドカップの優勝候補として）有力なのは理にかなっている」とマーフィーは主張した。「現地の暑さやプレースタイル、スペインのチームがボールを巧みにキープする様子、そして技術的な高さを考えれば、納得がいく。南米のチームについても、好成績を残すだろうと考えるのは理にかなっている。 我々に優勝する能力はあるが、うまくいくべき要素が多すぎる。そしてそれは些細なことだ。例えば、我々のエースであるハリー・ケインのような選手のことだ。彼の代わりとして信頼できる選手が、実際にはいない。それが大きな懸念材料だ。」
- AFP
技術的な格差は依然として大きな障壁となっている
プレミアリーグはしばしば世界最高のリーグと称されるが、マーフィー氏は、代表チームには依然として強豪を圧倒するために必要な独自の「哲学」が欠けていると考えている。彼は、トゥヘル監督が擁する才能にもかかわらず、イングランドと世界トップクラスのチームとの技術的な格差が依然として大きな障壁となっていると指摘する。
彼は次のように語った。「中盤でボールをキープするという点において、スペインのような才能や哲学を我々は持っているか？ いいえ。もし30度近い暑さの中でスペインと10回対戦したとしても、勝つのは彼らの方が多いだろう。では、我々にその能力はあるか？ ある。 勝てると思うか？ いいえ。しかし、私にとってスペイン、そしておそらくフランスも――彼らも技術的に優れた選手を多く擁しているからだ――は、そうした条件下で勝利できるチームとして、より強く頭に浮かぶだろう。」