「不必要で不可解だ！」――ワールドカップを数ヶ月後に控えたこの時期にトーマス・トゥヘルにイングランド代表監督の契約を更新した決定に対し、FAが批判を浴びている

トゥヘルがチャンピオンズリーグ優勝経験者という経歴を持つにもかかわらず、マーフィーは、イングランド側が優位に立っており、長期契約を急ぐ必要はなかったと主張する。

「他のクラブが彼を引き抜こうとするのを懸念していたのかもしれない」と、元リヴァプール選手は付け加えた。「彼は、世界で最も才能あるチームの一つで、パートタイムの仕事をするために非常に高額な報酬を受け取っている。もし大会後に交渉を行っていたとしても、彼らは依然として有利な立場にいただろう。もし彼が断ったとしても、他にも優秀な監督はたくさんいる。 もし彼が失敗した場合、例えば決勝トーナメント初戦で、平凡なチームにPK戦で敗れるようなことがあれば、彼らは批判の的になるだろう……そうなった時、彼らはその決断をどう説明するつもりなのか？私には不可解な決断だ。」